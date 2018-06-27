300 vagas para quem quer aprender uma profissão em Cariacica

Aula do curso moda criativa oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

O Projeto OportunidadES está com 300 vagas abertas para quem quer aprender uma profissão em Cariacica. As chances são destinadas aos moradores de Vila Prudêncio que querem trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego.

São 10 opções de cursos presenciais gratuitos. As inscrições podem ser feitas até o próximo domingo, dia 1º, no site www.oportunidades.es.gov.br

O OportunidadES é desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

As aulas serão realizadas três vezes por semana (todas as segundas, quartas e sextas-feiras) na EMEF Escola Agustinha Muniz de Oliveira. Todos os cursos oferecidos têm carga horária de 40 horas e 30 vagas.

Para participar do curso, os candidatos devem ter 16 anos e morar no bairro contemplado ou em Cariacica. Nos cursos da área da Saúde, é preciso ter mais de 18 anos.

CONFIRA OS CARGO

Local dos cursos: EMEF Escola Agustinha Muniz de Oliveira, Avenida Visconde do Rio Branco, Vila Prudêncio, Cariacica.