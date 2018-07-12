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10 opções

300 vagas em cursos de graça para aprender uma profissão em Viana

Candidato precisa ser morador do município e ter mais de 16 anos; inscrições podem ser feitas até o dia 22 de julho

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 15:44
Moradores de Viana que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego ou abrir o próprio negócio já podem se inscrever para as 300 vagas em cursos gratuitos do Projeto OportunidadES. São 10 opções para se qualificar. A carga horária é de de 80 horas.
As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de julho, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para se inscrever, o candidato precisa morar em Viana e ter mais de 16 anos (exceto para cursos na área da Saúde, em que a exigência é idade mínima de 18 anos).
O resultado será divulgado no dia 26 de julho, no endereço eletrônico das inscrições.
Os alunos que concluírem o curso com a presença de 75% da carga horária e avaliação positiva do professor receberão a certificação emitida pelo Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho.
SAIBA MAIS
Local do curso: Centro de Qualificação Profissional, Rua Domingos Vicente, 10, Centro.
CURSOS
Assistente administrativo (30)
Assistente de faturamento (30)
Auxiliar de logística e produção (30)
Berçarista (30)
Confeitaria (30)
Cuidador de idosos (30)
Decoração de Festas (30)
Informática (30)
Maquiagem (30)
Panificação (30)
 

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