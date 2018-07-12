300 vagas em cursos de graça para aprender uma profissão em Viana

Moradores de Viana que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego ou abrir o próprio negócio já podem se inscrever para as 300 vagas em cursos gratuitos do Projeto OportunidadES. São 10 opções para se qualificar. A carga horária é de de 80 horas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de julho, no site www.oportunidades.es.gov.br

Para se inscrever, o candidato precisa morar em Viana e ter mais de 16 anos (exceto para cursos na área da Saúde, em que a exigência é idade mínima de 18 anos).

O resultado será divulgado no dia 26 de julho, no endereço eletrônico das inscrições.

Os alunos que concluírem o curso com a presença de 75% da carga horária e avaliação positiva do professor receberão a certificação emitida pelo Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho.

SAIBA MAIS

Local do curso: Centro de Qualificação Profissional, Rua Domingos Vicente, 10, Centro.

CURSOS

Assistente administrativo (30)

Assistente de faturamento (30)

Auxiliar de logística e produção (30)

Berçarista (30)

Confeitaria (30)

Cuidador de idosos (30)

Decoração de Festas (30)

Informática (30)

Maquiagem (30)

Panificação (30)