3 mil vagas em cursos de qualificação na Grande Vitória

Fazer um curso profissionalizante pode ser uma boa opção para quem quer melhorar o currículo ou abrir seu próprio negócio. Na Grande Vitória, quase 3 mil vagas estão abertas para cursos gratuitos ou com bolsas de até 100%.

O consultor de carreira Emerson Weslei Dias afirma que é uma oportunidade de agregar valor ao trabalho. Além disso, com os cursos você pode aprender algo diferente.

A confeiteira Geyze da Silva Figueredo Costa, 23 anos, produz bolos para vender em casa. Desde os 14 anos ela já fazia bombons para vender, mas sofreu um grande prejuízo em 2013.

Não tinha condições de começar de novo depois que uma enchente estragou todo meu material de trabalho. Tive que buscar emprego no comércio, mas sabia que aquilo não era o que eu queria para mim, lembra.

No final de 2017 surgiu a oportunidade de se profissionalizar e voltar a trabalhar com o que gosta. Nunca tinha feito nenhum curso porque eles geralmente são muito caros e tinha que escolher muito bem para valer o investimento. Em outubro do ano passado, uma amiga me contou que estavam oferecendo cursos de bolos em Viana. Me inscrevi na hora, conta.

No curso, a confeiteira aprendeu a gerir a produção. Aprimorei e aperfeiçoei meu trabalho e aprendi a cobrar por ele. Hoje minhas vendas aumentaram e consigo calcular melhor meus custos e ganhos, disse Geyze.

Aprendizado

Há quem se redescubra com os cursos e aproveite a oportunidade para aperfeiçoar e crescer, como é o caso do Alexsandro Fernandes Cazula, 38 anos. O empreendedor da área de eventos trabalhava como churrasqueiro até meados do ano passado, quando começou a fazer um dos quase 15 cursos que já participou.

Hoje, ele tem um buffet e emprega mais três pessoas da família e, quando a demanda aumenta, contrata mais gente para ajudar nos eventos. Os cursos me abriram novos horizontes e fui aprendendo que posso realizar outros tipos de eventos.

Procura por cursos

Segundo Carlos Alberto Carvalho Lopes, gestor da unidade do Cebrac Serra, a busca pelos cursos profissionalizantes aumentou e esse crescimento deve-se, principalmente, ao aquecimento do mercado. A procura por esse tipo de qualificação vem crescendo em uma taxa de 30% a 40% por mês aqui.

SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA (SETER)

Serra

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) vai abrir inscrições para cursos de qualificação gratuitos a partir de segunda-feira (26). São 130 vagas. Inscrições: começam às 8 horas nesta segunda-feira (26), no Sine, em Portal de Jacaraípe, e se estendem enquanto durarem as vagas. Cursos: áreas de costura e modelagem do vestuário (40), manutenção de computadores (50) e informática básica (40).

OPORTUNIADES

Viana

As vagas para os cursos são destinados aos moradores de Viana. Os interessados devem garantir uma vaga no pelo site do projeto até o dia 4 de março. São 17 cursos ofertados com 30 vagas cada um. Cursos: serviços, saúde, gastronomia, moda e beleza e negócios digitais. almoxarife, balconista de farmácia, biscoitos caseiros, design de sobrancelhas e Excel avançado, são algumas opções de cursos.

CEBRAC

Serra e Vila Velha

Os cursos são sempre às sextas-feiras no Cebrac de Serra e Vila Velha e têm duração de 4 horas a 8 horas. As inscrições vão até o dia 1º de abril, presencialmente no Cebrac Serra, em Laranjeiras. Mais informações pelo telefone (27) 3065-3555. Cursos: imagem pessoal e profissional (95), introdução a criação de aplicativos (98), rotinas administrativas (40), internet e redes (35) e conhecimentos na área de farmácia (30).

PUBLIC PLAY

Serra

Ao todo são 20 cursos ofertados com 25 vagas para cada um, com bolsas de até 100%. Inscrições: As inscrições podem ser realizadas na página PublicPlayTreinamentos até dia 23/06. As provas para conquistar uma bolsa serão realizadas a partir do dia 26 de fevereiro. Mais informações pelo telefone 3068-3062. Cursos: administração, gestão em logística, técnico em almoxarife, técnico em informática, marketing digital, mídias sociais, publicidade e propaganda, práticas pedagógicas, analista de compras, inglês, espanhol, gestão empresarial, pedagogia social e elaboração de projetos, politica publicas e gestão e serviços sociais, marketing e gestão estratégica, gestão empresarial, auxiliar administrativo, corel draw, sonny vegas e youtuber.

PROJETO JUVENTUDE ATIVA

Serra

No total são 1 mil vagas para os cursos profissionalizantes sem mensalidades e presenciais, que acontecerão no pólo de laranjeiras. AS inscrições vão até dia 5 de março na unidade de Laranjeiras ou pelo site www.juventudeativa.org.br . O aluno doa dois quilos de alimentos não perecíveis e paga uma taxa única que varia de R$ 79,90 a R$ 89,90. Cursos: auxiliar administrativo (50), porteiro (100), elétrica predial (50), comandos elétricos (25), inglês (150), informática básica (250), cuidador de idosos (25), cuidador infantil (50), auxiliar de saúde bucal (50), manicure e pedicure (25), maquiagem (25), designer de sobrancelha (25), corte de cabelo (25), escovista (25), cuidador de pessoas com deficiência (25), depilação (25), instalador de ventilador de teto (25), reciclagem de informática básica (25) e Excel avançado (25).