29 concursos abertos com salários de até R$ 27 mil

Estudo para prova de concurso Crédito: Komsomolec / Pixabay

Pelo menos 29 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

A remuneração pode chegar a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF do Rio de Janeiro e Espírito Santo). A oferta é de 10 vagas para o cargo de promotor. As inscrições começam no dia 25 de julho.

No Espírito Santo, estão abertas 417 vagas na Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). As chances são para soldados e oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil. O prazo termina no dia 26 de julho.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

IPHAN

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) prorrogou até o dia 16 de julho de 2018 o prazo para as inscrições do concurso público que visa selecionar profissionais de níveis médio e superior. A oferta é de 411 vagas. A remuneração ofertada varia de R$ 3.419,97 a R$ 5.035,29 por jornada semanal de trabalho de 40 horas. De acordo com o edital de abertura da seleção, as oportunidades são para os cargos de Analista I (104), Técnico I (176) e também Auxiliar Institucional (131). As vagas foram distribuídas por todo o país. Para o Espírito Santo, a oferta é de seis vagas. Os interessados podem ser inscrever no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , até às 18 horas.

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

A Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM/PE) vai abrir concurso público com 500 vagas para o cargo de soldado. Para ingressar na carreira de soldado é necessário ter ensino médio completo, carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65 para os homens e idade entre 18 e 28 anos. O salário inicial é de R$ 2.819,88. As inscrições podem ser feitas no site www.upenet.com.br , até o dia 16 de julho de 2018.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

O Ministério das Relações Exteriores abriu inscrições para o concurso público de admissão à carreira de diplomata. A oferta é de 26 vagas na classe inicial de terceiro secretário. A remuneração inicial é de R$ 18.059,83. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter nível superior em qualquer formação. Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 16 de julho de 2018, no site www.cespe.unb.br

PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu concurso público com 44 vagas para a contratação de professores. São oportunidades para MAMPA - Séries Iniciais do Ensino Fundamental (10) e Educação Infantil (19); MAMPP - Pedagogo (2); e MAMPB - Artes (1), Ciências (2), Educação Física (2), Geografia (1), História (1), Inglês (1), Língua Portuguesa (2) e Matemática (3). Os contratados devem cumprir jornadas de 25h a 40h semanais com remuneração que pode variar de R$ 2.184,83 a R$ 3.495,72. As inscrições podem ser feitas no site www.ibade.org.br , até 16 de julho. A taxa de participação é de R$ 73,00.

CÂMARA DE CASTELO (ES)

A Câmara da cidade de Castelo reabriu as inscrições para o concurso público para o cargo de Analista de Controle Interno. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de julho de 2018 por meio do endereço eletrônico www.consesp.com.br

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA (SP)

A Prefeitura de Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para dois concursos públicos para cargos de níveis médio e superior. O edital nº 03/2018 tem oportunidades para Assistente Técnico Jurídico e Procurador. Enquanto o edital nº 04/2018 tem oportunidades para Agente de Trânsito; Fiscal Municipal; Técnico Tributário; Telefonista; Analista Tributário e Professores PEB II das seguintes áreas/ disciplinas: Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado AEE, Educação Especial - Deficiência Auditiva, Educação Especial - Deficiência Intelectual e Educação Especial - Deficiência Visual. Esses profissionais vão receber remunerações entre R$ 1.525,18 a R$ 6.268,70, para atuação em jornadas de 30h a 40h semanais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutomais.org.br até as 17h de 19 de julho de 2018.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) abriu inscrições do concurso público que vai preencher mais de 100 vagas. As oportunidades são para consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo. Os salários variam de R$ de R$ 3.898,11a R$ 11.380,45. Para consultor legislativo são 6 vagas, sendo duas para assessoramento em orçamentos e quatro de assessoramento legislativo, ambas de nível superior. Já para analista legislativo, que exige nível superior, são ofertadas 55 chances. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA II

Também estão abertas inscrições para o concurso que visa a contratação de advogado. Estão disponíveis quatro vagas de nível superior. A função tem carga horária de 40h e vencimento básico de R$ 18.713,03. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu inscrições para concurso de professores do ensino básico, técnico e tecnológico, até o dia 19 de julho, exclusivamente na internet, no site www.ifrs.edu.br . As vagas são para nove campi. A remuneração inicial vai de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67. O servidor terá direito ao auxílio alimentação e poderá solicitar outros benefícios de acordo com a legislação em vigor. A inscrição custa R$ 150.

CÂMARA DE NOVA VENÉCIA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara de Nova Venécia. São três oportunidades disponíveis, nos cargos de Escriturário I (1); Técnico Legislativo (1) e Procurador Jurídico (1), que, em jornadas de 30h semanais, os contratados devem receber salários que partem de R$ 2.508,56 e podem chegar até R$ 5.093,29. Os interessados em participar do certame precisam arcar com o custo de R$ 70,00 a R$ 100,00 e se inscrever no endereço eletrônico www.gualimp.com.br , até 19 de julho de 2018.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai contratar motoristas temporários. A oferta é de 20 vagas e a remuneração é de R$1.152,18, para carga horária de 44 horas semanais. Os contratos serão pelo período de 12 meses, prorrogável até o limite de 36 meses. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter o Nível Fundamental, Carteira Nacional de Habilitação categoria D ou E e curso de direção defensiva atualizado. Os interessados podem se inscrever na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 18 a 20 de julho. O atendimento ocorre das 12 às 17 horas.

TRT DE RONDÔNIA E ACRE

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14), que abrange os Estado de Rondônia e Acre, está com inscrições abertas para o concurso público para a carreira de analista judiciário. A seleção vai preencher duas vagas imediatas, além de formar cadastro reserva para eventuais oportunidades. As vagas estão distribuídas entre as especialidades de estatística e psicologia. Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de nível superior na área a que pretende concorrer, além de registro no órgão de classe. A remuneração inicial é de R$ 11.006,83. As inscrições podem ser feitas até as 14h de 20 de julho, no site www.concursosfcc.com.br

PREFEITURA DE PRADOS (MG)

A Prefeitura de Prados, no Estado de Minas Gerais, divulgou o edital de abertura de concurso público com 62 vagas para todos os níveis de escolaridade. Com jornadas de 20 a 44 horas semanais, os profissionais selecionados devem receber remunerações entre R$ 954,00 e R$ 7.583,08. Mas, antes, haverá aplicação das etapas de Provas Objetiva Escrita, Prática e de Títulos. Os interessados devem se inscrever até 22 de julho de 2018, pelo site www.maximaauditores.com.br . As taxas vão R$ 38,00 a R$ 200,00.

POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS

Estão abertas as inscrições do concurso da Polícia Militar de Alagoas (PM AL) destinado a preencher 500 vagas de soldado para reforçar o efetivo da corporação. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65 para homens. Durante o período de formação, os recrutas terão vencimentos de R$ 1.453,14. Após a conclusão do curso, já na condição de soldado, o salário subirá para R$ 3.744,47. As inscrições vão até as 18 horas de 24 de julho, no site www.cespe.unb.br . O valor da taxa é de R$ 95.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) abriu concurso com 10 vagas. O subsídio aos aprovados é de R$ 24.818,90. De acordo com o edital, as inscrições vão até as 23h59 do dia 25 de julho e devem ser feitas no site www.concursosfcc.com.br . A taxa de inscrição custa R$ 285 e deve ser paga até o mesmo dia do encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória vai contratar profissionais temporários. Os cargos exigem o nível superior são para Assistente Social (1); Farmacêutico (1); Fonoaudiólogo (1) e Terapeuta Ocupacional (1). As jornadas de trabalho são de 30h e 40h, com remunerações entre R$ 2.175,96 a R$ 2.900,00. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br até 25 de julho de 2018.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Após suspensão em agosto de 2017, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) republicou os cinco editais dos concursos públicos que visam o preenchimento de 59 vagas de níveis médio e superior. A seleção ainda contará com formação de cadastro reserva de futuras oportunidades. As remunerações iniciais são de R$ 10.650,18 para ensino médio e R$ 15.879,40 para nível superior, para carga horária semanal de 30 horas. As inscrições podem ser feitas até as 14h de 25 de julho, através da página eletrônica www.concursosfcc.com.br

POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DO ES

Começam nesta segunda-feira (25) as inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A oferta é de 417 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil. Para a PM, são 290 vagas, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já para o Corpo de Bombeiros, a oferta é de 127 chances, das quais 120 são para soldados e 7 oficiais. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados é R$ 60.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

A Polícia Militar Minas Gerais (PM - MG) divulgou edital para a contratação de 1.560 vagas para o cargo de Soldado 2ª Classe para o Curso de Formação de Soldados, sendo 1.404 destinadas a homens e 156 para mulheres, tendo como requisitos possuir altura mínima de 1,60m, ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão. É preciso ainda ter nível superior. A remuneração básica inicial para soldado é de R$ 3.278,74. As inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br , até o dia 30 de julho de 2018.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulga quatro Concursos Públicos para Professores Doutores que devem atuar nos Centros Tecnológico, de Ciências da Saúde, Universitário Norte e de Artes. São oportunidades em regime de 40h semanais ou de Dedicação Exclusiva para ministrar aulas nas áreas de Engenharia Mecânica/Controle de Sistemas Mecânicos (1); Medicina/ Pediatria (2); Farmácia/ Farmacotécnica (1); e Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (1). A remuneração dos Docentes pode variar de R$ 3.121,76 a R$ 9.585,67. A taxa custa R$ 250,00 e os candidatos podem se inscrever até 3 de agosto de 2018, no departamento que oferece a vaga.

PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA (MG)

A Prefeitura de Santa Bárbara, localizada no interior de Minas Gerais, divulgou edital de concurso público destinado a preencher 136 vagas imediatas. Os salários variam de R$ 954 a R$ 15.430,50. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As inscrições seguem até as 20h de 3 de agosto, por meio do site da banca Fundep . As taxas custam entre R$ 60 e R$ 120.

MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou mais um concurso de admissão. A oferta é de 30 vagas para o Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do Corpo de Praças da Armada. As oportunidades são para profissionais de Eletroeletrônica (14) e Mecânica (16). Podem participar candidatos do sexo masculino, com nível médio/ técnico e idade entre 15 e 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2019. São aceitas para estas áreas as titulações de Técnico em Automação Industrial; Técnico em Eletroeletrônica; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Eletrônica; Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecatrônica, e Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Mecânica; Técnico em Mecatrônica e Técnico em Refrigeração e Climatização. As inscrições podem ser feitas até 3 de agosto de 2018, por meio do site www.marinha.mil.br , ou nas respectivas Organizações Militares da Marinha. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 70,00. A remuneração do cargo é de R$ 3.825.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA (GO)

A Câmara Municipal de Goiânia abriu concurso público com 75 vagas para cargos de níveis médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os profissionais vão cumprir jornadas de 30h semanais, com remunerações variáveis de R$ 4.379,33 a R$ 6.737,44. As inscrições podem ser feitas no site www.centrodeselecao.ufg.br , até 6 de agosto de 2018.

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE

A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PM - RN) reabriu as inscrições para o concurso público que oferece 1.000 vagas para o quadro de Praças Combatentes da PM. As inscrições podem ser feitas até 13 de agosto de 2018, pelo site www.ibade.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 100,00. Este certame tem o total de 938 vagas destinadas à candidatos do sexo masculino que devem ter no mínimo 1,65m de altura e 62 vagas para o sexo feminino, cuja altura mínima exigida é de 1,60m. Os candidatos devem ter graduação de nível superior nos graus de bacharelado ou licenciatura, idade entre 21 e no máximo de 30 anos; habilitação no mínimo, na categoria "B". Durante o curso de Formação o aluno-soldado PM receberá bolsa de estudo no valor de R$ 954,00, após ingresso a remuneração será de R$ 2.904,00.

PREFEITURA DE CARRANCAS (MG)

A Prefeitura de Carrancas (MG) está com inscrições abertas para o concurso que oferece 56 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 965,11 a R$ 9.338,13, de acordo com a jornada de trabalho que varia de 24h a 44h semanais. As inscrições devem ser feitas através do endereço eletrônico www.jcmconcursos.com.br , até as 22h do dia 17 de agosto de 2018.

TRF DO RJ E ES

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (TRF), vai abrir concurso público para a contratação de juiz federal substituto. A oferta é de 10 vagas e a remuneração é de R$ 27.500,17. Para participar do certame, o candidatos precisa ser bacharel em Direito. Além disso, é preciso comprovar, no tempo da inscrição definitiva, o exercício de, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Os interessados poderão se inscrever a partir das 13 horas de 25 de julho de 2018 até as 14 horas de 23 de agosto de 2018, no endereço eletrônico www10.trf2.jus.br . A taxa de participação é de R$ 240.

SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIÁS

A Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (Sefaz-GO) vai abrir concurso público com 28 vagas para o cargo de auditor fiscal da receita estadual. Haverá, ainda, formação de cadastro de reserva para vagas. Para participar, é necessário ter curso superior em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 20.940,62 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas, exclusivamente via internet, no período das 10h do dia 26 de julho às 14h de 24 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br

TRIBUNAL DE CONTA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) vai abrir concurso público com vagas de analista de controle externo, que exige formação em nível superior. Os salários são de R$ 7.165,87, para carga horária de 30 horas semanais. Há oportunidades nas áreas de administração (2), ciências atuariais (2), ciências contábeis (12), ciência da computação (2), ciências econômicas (4), direito (9) e engenharia (4). As inscrições podem ser realizadas a partir de 6 de agosto até 4 de setembro, por meio do site www.cespe.unb.br . A taxa de participação é de R$ 140.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados poderão se inscrever de 12 de setembro de 2018, a partir das 9h, até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.