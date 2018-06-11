29 concursos abertos com salários de até R$ 26 mil

Há vagas disponíveis para todos os níveis de escolaridade Crédito: StartupStockPhotos / Pixabay

Pelo menos 29 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos

para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 26,1 mil no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que seleciona para 120 vagas de nível superior. As inscrições terminam no dia 26 de junho.

No Espírito Santo, as prefeituras de Guarapari, Santa Teresa, Cariacica e Castelo estão com inscrições abertas para contratar profissionais temporários.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

MARINHA

A Marinha do Brasil está com inscrições para 31 vagas no Concurso Público de Admissão à Escola Naval (CPAEN) em 2018. Os interessados podem se inscrever até 11 de junho de 2018, no site www.inscricao.marinha.mil.br . A taxa é de R$ 100,00. Poderão participar apenas candidatos com 18 anos completos e menos de 23 anos; que tenham concluído, com aproveitamento, o Ensino Médio até a data prevista no calendário de eventos e que possuam bons antecedentes de conduta.

PREFEITURA DE GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível médio. Os selecionados serão contratados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania e vão atuar nos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. As chances são os cargos de cuidador (três vagas) e educador social (uma). A remuneração é de R4 954, para carga horária de 40 horas semanais. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas nos dias 11 e 12 de junho de 2018, diretamente na secretaria, que fica na Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba, Guarapari. O atendimento ocorre das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

AERONÁUTICA

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas para mais um concurso público. Desta vez, são 104 vagas para médicos, para o Exame de Admissão do Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica (CAMAR), de 2019. Os candidatos não podem completar 36 anos até o dia 31 de dezembro de 2019. As oportunidades são para as seguintes especialidades: alergologia, anatomia patológica, anestesiologia, cancerologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, cirurgia vascular periférica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, hemoterapia, medicina de família e comunidade, medicina do trabalho, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, radiologia e urologia. As inscrições podem ser feitas até 12 de junho, no site da FAB . A taxa é de R$ 130.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen/PR) divulgou edital de processo seletivo para preenchimento de 1.156 vagas de agente de cadeia pública em unidades do sistema prisional de todo o Estado. No total, são 982 postos para homens e 174 para mulheres. Destinada a profissionais com nível médio, a carreira conta com remuneração inicial de R$ 3.024,16, incluindo o salário-base de R$ 1.447,65 e a Gratificação Intramuros (Graim) de R$ 1.576,51. Gratuitas, as inscrições serão recebidas até 17h do dia 12 de julho, mediante a realização de cadastro no endereço: www.depen.pr.gov.br

PREFEITURA DE SANTA TERESA

Formação de cadastro de reserva para motoristas. O salário base é de R$ 794,77, mas complementação para chegar a um salário mínimo. As inscrições serão realizadas na sala da Secretaria Municipal de Transportes, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1º andar, Centro, Santa Teresa, até 13 de junho, das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30.

PREFEITURA DE CASTELO

A Secretaria Municipal de Educação (SEME) da Prefeitura de Castelo divulgou edital para a seleção de profissionais de nível superior. O objetivo desta seleção é contratação temporária e formação de cadastro de reserva de um Professor do Sistema Braile, onde o profissional deve cumprir jornada de 25h semanais, com remuneração variável de R$ 1.587,68 a R$ 2.512,48, de acordo com o título que possuir. Os interessados devem se apresentar até 13 de junho de 2018, na SEME da cidade, localizada na Rua Vereador Elias Mussi, 747, Bairro São Miguel, das 7h30 às 10h30 e das 12h 30 às 16h.

PREFEITURA DE CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar médicos temporários em diversas especialidades. A oferta é de 77 vagas para as áreas de clínica geral/urgência e emergência, clínica geral ambulatorial, pediatria, ginecologia, angiologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, infectologia adulto e infantil, medicina da família e comunidade, nefrologia, neurologia adulto e infantil, ortopedia e psiquiatria adulto e infantil. O vencimento inicial é de R$ 2.475,77 para uma carga horária de 20 horas semanais, acrescidos da gratificação por produtividade conforme os decretos nº124/2017 e nº125/2017. Com a gratificação, o salário pode chegar até o valor bruto de R$ 9.825,77  ao qual ainda poderá ser acrescido o adicional de insalubridade, observando-se a legislação pertinente. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de junho, pelo no site www.cariacica.es.gov.br

PREFEITURA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG)

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí vai abrir concurso público para preencher 196 vagas. As oportunidades são destinadas a profissionais de Nível Alfabetizado, Fundamental, Médio/Técnico e Superior. Os interessados devem realizar as inscrições no até as 12h do dia 14 de junho de 2018, no endereço eletrônico www.objetivas.com.br . A remuneração varia de R$ 823,31 a R$ 12.629,95.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR (SP)

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) divulgou os editais de 17 Processos Seletivos. Esses profissionais vão prestar serviços e colaborar com ensino e pesquisa no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, nos Ambulatórios Médicos de Especialidades - AME de Itapetininga e Tupã, e nas unidades administradas fundação. Há chances todos os níveis de escolaridade, nas seguintes funções: Assistente Social (1); Psicólogo (1); Auxiliar de Pesquisa (1); Médico Ortopedista - Cirurgia do Quadril (1); Médico Ortopedista - Cirurgia Pediátrica (1); Médico UTI - Serviço de Terapia Intensiva (1); Médico Oncologista Pediátrico (1); Físico Médico (1); Analista de Sistemas Júnior - Área Desenvolvimento/ TOTVS (1); Enfermeiro (1); Médico Endoscopista (1); Médico Reumatologista (1); Médico Neurologista (1); Citotécnico (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Laboratório (1); e Motorista (1). As inscrições podem ser feitas até 14 de junho de 2018, no site www.famesp.org.br . Os profissionais após serem contratados receberão remunerações de R$ 437,07 para cada jornada de trabalho de quatro horas de serviços, e de R$ 1.405,37 podendo chegar a R$ 4.048,66, em jornadas de 10h a 40h semanais, conforme o cargo.

CÂMARA DE MUCURICI

A Câmara de Mucurici vai reabrir as inscrições para o concurso público de procurador jurídico. A seleção oferece uma vaga, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter formação em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 1.650,00, para carga horária de 20 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de junho de 2018, no site www.consulpam.com.br . A taxa de participação é de R$ 120,00. Os candidatos que já efetuaram a inscrição na fase anterior, e quitaram os boletos da taxa de inscrição, estão automaticamente inscritos nesta nova aplicação de provas.

PREFEITURA DE CASTELO

A Prefeitura de Castelo vai abrir processo seletivo para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de três vagas para o cargo de engenheiro civil, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 2.744,11, para carga horária de 30 horas semanais. Para participar, o candidato precisa ter curso superior e registro no Órgão de Classe. As inscrições poderão ser feitas no período de 13 a 19 de junho de 2018, na Sede da SIC Físico, localizado na Rua Antonio Machado, 35, Centro, Castelo. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas e das 13 às 15 horas. A taxa de participação é de R$ 100,00.

PREFEITURA DE ITAGIMIRIM (BA)

A Prefeitura Municipal de Itagimirim (BA) abriu concurso com 80 vagas. Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de junho de 2018, no site www.msmconsultoria.com.br . Há chances para vários níveis de escolaridade para cargos como Fiscal de Rendas, Assistente Social, Auxiliar de Consultório Dentário, Facilitador de Oficina e Médico. Com carga horária de 30h ou 40h semanais, a remuneração dos aprovados de nível fundamental a superior tem valor entre R$ 954,00 e R$ 6.500,00.

POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA

A Polícia Militar de Roraima abriu concurso para preencher 400 vagas de soldados, das quais 340 para homens e 60 a mulheres. A carreira tem remuneração inicial de R$ 4.792,96. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e idade entre 18 e 35 anos. Para participantes dos sexos feminino e masculino, a altura mínima exigida é de 1,55m e 1,60m, respectivamente. As inscrições vão até 24 de junho, por meio do site cpc.uerr.edu.br , com taxa de R$ 180.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ) para ingresso na carreira de defensor. Serão preenchidas ao menos 20 vagas na classe inicial, sendo uma imediata e as demais para nomeação durante a validade da seleção (de dois anos, prorrogável por mais dois). Os candidatos devem ter curso superior em direito e experiência mínima de dois anos em prática jurídica. O salário atual do cargo, no entanto, não foi informado (na última seleção, iniciada em 2014, a remuneração era de R$ 19.820). As inscrições seguem disponíveis até as 23h59 de 25 de junho, por meio do site www.defensoria.rj.def.br

POLÍCIA MILITAR DO MATO GROSSO DO SUL

A Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul divulgou editais de concursos públicos para 438 vagas de soldado e oficial. Os salários depois da conclusão do curso de formação são de R$ 3.352,53 (soldado) e R$ 7.089,13 (oficial). São 388 vagas para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino. Há reserva de vagas para negros e indígenas. Os interessados podem se inscrever até as 16h do dia 25 de junho pelo site fundacaofapems.org.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou edital de concurso público para juiz de Direito Substituto. A oferta é de 120 vagas, sendo 84 para ampla concorrência, 24 para negros e 12 para pessoas com deficiência. O salário inicial do cargo é de R$ 26.125,17. Para ingressar na carreira, o candidato deve possuir bacharelado em Direito há ao menos 3 anos, bem como ter exercido atividade jurídica por no mínimo 3 anos. As inscrições poderão ser feitas até 26 de junho, no site www.consulplan.net

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

Já estão abertas as inscrições para o novo concurso da Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. No total, serão preenchidas 752 vagas. Os profissionais vão atuar em jornadas de trabalho de 24h a 40h semanais, para receber remunerações entre R$ 1.722,95 a R$ 9.611,41. As inscrições vão até as 23h59 de 26 de junho, por meio do site da Fundação Vunesp . São cobradas taxas de R$ 56,50 (nível médio) e R$ 82,20 (superior).

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)

A Prefeitura de São Luís, no Maranhão, vai abrir concurso público com 10 vagas, e formação de cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal de tributos. A remuneração total inicial é de R$ 10.181,24, correspondente a 30 horas de trabalho semanal. Pode concorrer candidatos com nível superior em qualquer curso a oito vagas (sendo uma reservada a pessoas com deficiência), as outras duas oportunidades são para formados em ciência da computação ou engenharia da computação ou sistema de informação ou outro curso afim. As inscrições podem ser feitas até 28 de junho, pelo site www.concursosfcc.com.br . A taxa custa R$ 200.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) abriu inscrições do concurso público que vai preencher mais de 100 vagas. As oportunidades são para consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo. Os salários variam de R$ de R$ 3.898,11a R$ 11.380,45. Para consultor legislativo são 6 vagas, sendo duas para assessoramento em orçamentos e quatro de assessoramento legislativo, ambas de nível superior. Já para analista legislativo, que exige nível superior, são ofertadas 55 chances. As inscrições podem ser feitas até 4 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA II

Também estão abertas inscrições para o concurso que visa a contratação de advogado. Estão disponíveis quatro vagas de nível superior. A função tem carga horária de 40h e vencimento básico de R$18.713,03. As inscrições podem ser feitas até 4 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

UFES

A Ufes vai contratar professor efetivo. As chances são para docente da área de Matemática (1) e da área/ subárea de Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1). A carga horária é de dedicação exclusiva e a remuneração varia de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67. A taxa é de R$ 250,00 e os interessados poderão se inscrever até 4 de julho de 2018, no departamento que oferece a vaga.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de biólogo. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. O salário base é de R$ 1.861,82, para carga horária de 30 horas semanais. Os profissionais vão atuar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para participar, é necessário ter Ensino Superior Completo mais Registro no Conselho de Classe. As inscrições serão realizadas na Secretaria de Meio Ambiente, que fica na Avenida José Eugenio Vervloet, 142, Loteamento Vale do Canaã, Santa Teresa, no período de 27 de junho a 4 de julho, das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30.

TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO SUL

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul abriu concurso para preencher 18 vagas. A oportunidade é para o cargo de auditor e a remuneração pode é de R$ 16.396,06l. Os interessados poderão se inscrever até as 14h do dia 6 de julho de 2018, no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 187,77.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP) divulgou o edital de abertura de um novo concurso público, com 1.495 vagas para o cargo de agente de organização escolar. As oportunidades são para nível médio completo, com remuneração de R$ 1.142,64 e jornadas de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições vão até 10 de julho, e devem ser feitas pelo site www.makiyama.net.br . A taxa de participação custa R$ 32

POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS

O governo de Goiás divulgou o edital do concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás (PC/GO). Serão preenchidas 100 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 19.242,52 e os interessados devem ter curso superior em direito. Os contratados atuarão em delegacias no interior do Estado e terão jornada semanal de 40 horas. As inscrições poderão ser feitas de 12 de junho até as 23h59 de 11 de julho, no site www.nucleodeselecao.ueg.br . O valor da taxa é de R$ 200.

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

A Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM/PE) vai abrir concurso público com 580 vagas. As oportunidades estão disponíveis em dois editais. No primeiro, são 500 chances ao cargo de soldado, 60 para oficial da PM e de 20 para oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Para ingressar na carreira de soldado é necessário ter ensino médio completo, carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65 para os homens e idade entre 18 e 28 anos. O salário inicial é de R$ 2.819,88. Para oficial da PM a exigência é de nível superior em direito, enquanto que oficial bombeiro militar requer curso superior em qualquer área de conhecimento. Ambas as funções ainda demandam carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65m para os homens e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração do segundo-tenente PM/bombeiro militar é de R$ 9.007,56. As inscrições podem ser feitas no site www.upenet.com.br . Os prazos se encerram nos dias 8 de julho para os cargos de oficiais e 16 de julho para soldado.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Após suspensão em agosto de 2017, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) republicou os cinco editais dos concursos públicos que visam o preenchimento de 59 vagas de níveis médio e superior. A seleção ainda contará com formação de cadastro reserva de futuras oportunidades. As remunerações iniciais são de R$ 10.650,18 para ensino médio e R$ 15.879,40 para nível superior, para carga horária semanal de 30 horas. As inscrições serão recebidas no período das 10h do dia 25 de junho às 14h de 25 de julho, através da página eletrônica www.concursosfcc.com.br

PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA (MG)

A Prefeitura de Santa Bárbara, localizada no interior de Minas Gerais, divulgou edital de concurso público destinado a preencher 136 vagas imediatas. Os salários variam de R$ 954 a R$ 15.430,50. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As inscrições abrem às 9h de 2 de julho e seguem disponíveis até as 20h de 3 de agosto, por meio do site da banca Fundep . As taxas custam entre R$ 60 e R$ 120.

TRIBUNAL DE CONTA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) vai abrir concurso público com vagas de analista de controle externo, que exige formação em nível superior. Os salários são de R$ 7.165,87, para carga horária de 30 horas semanais. Há oportunidades nas áreas de administração (2), ciências atuariais (2), ciências contábeis (12), ciência da computação (2), ciências econômicas (4), direito (9) e engenharia (4). As inscrições podem ser realizadas a partir de 6 de agosto até 4 de setembro, por meio do site www.cespe.unb.br . A taxa de participação é de R$ 140.