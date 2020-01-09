275 vagas em cursos de qualificação gratuitos no ES para mulheres

Curso de maquiagem está entre as opções de qualificação oferecidas. Crédito: Freepik

As mulheres que querem aproveitar 2020 para aprender uma nova profissão terão uma oportunidade a mais no Espírito Santo. Serão oferecidas 275 oportunidades em cursos de qualificação gratuitas apenas para público feminino. As capacitações fazem parte da parceria do Projeto Delas, criado pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), com a programa Qualificar-ES, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Estado (Secti).

Os cursos serão realizados nos bairros Jesus de Nazareth, em Vitória; Castelo Branco, em Cariacica ; Feu Rosa, na Serra ; e no município de Santa Leopoldina. As interessadas poderão escolher entre as opções de formação em costura e confecção de bolsas, que serão oferecidos em Vitória e Santa Leopoldina, ou os cursos de design de sobrancelhas e maquiagem, destinadas às moradoras de Cariacica e Serra.

Para a coordenadora do projeto, Stela Rosseto, a capacitação é uma ferramenta fundamental para a autonomia feminina.

"O nosso foco é estimular o empreendedorismo feminino e fortalecer a vida profissional das capixabas, ajudando-as a aprender um novo ofício e, com isso, gerar trabalho e renda" Stela Rosseto - Coordenadora do Projeto "Delas"

Stela ainda orienta que as mulheres interessadas devem ficar atentas aos prazos de inscrições e resultados dos cursos. Na primeira etapa, destinada às moradoras de Cariacica, Santa Leopoldina e Serra, as inscrições podem ser realizadas do dia 14 até o dia 27 de janeiro. Já para a segunda fase, no município de Vitória, as candidaturas podem ser realizadas no período de 21 de janeiro a 02 de fevereiro.