Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 275 vagas em cursos de qualificação gratuitos no ES para mulheres
Capacitação

275 vagas em cursos de qualificação gratuitos no ES para mulheres

A ideia é oferecer autonomia às mulheres e qualificá-las para o mercado de trabalho. As chances são para os municípios de Vitória, Serra, Cariacica e Santa Leopoldina

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 20:56
Curso de maquiagem está entre as opções de qualificação oferecidas. Crédito: Freepik
As mulheres que querem aproveitar 2020 para aprender uma nova profissão terão uma oportunidade a mais no Espírito Santo. Serão oferecidas 275 oportunidades em cursos de qualificação gratuitas  apenas para público feminino. As capacitações fazem parte da parceria do Projeto Delas, criado pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), com a programa Qualificar-ES, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Estado (Secti).
Os cursos serão realizados nos bairros Jesus de Nazareth, em Vitória; Castelo Branco, em Cariacica; Feu Rosa, na Serra; e no município de Santa Leopoldina. As interessadas poderão escolher entre as opções de formação em costura e confecção de bolsas, que serão oferecidos em Vitória e Santa Leopoldina, ou os cursos de design de sobrancelhas e maquiagem, destinadas às moradoras de Cariacica e Serra.

Veja Também

16 mil vagas para aprender uma profissão no ES

Oportunidades de emprego disponíveis para mulheres no ES

Para a coordenadora do projeto, Stela Rosseto, a capacitação é uma ferramenta fundamental para a autonomia feminina.
"O nosso foco é estimular o empreendedorismo feminino e fortalecer a vida profissional das capixabas, ajudando-as a aprender um novo ofício e, com isso, gerar trabalho e renda"
Stela Rosseto - Coordenadora do Projeto "Delas"
Stela ainda orienta que as mulheres interessadas devem ficar atentas aos prazos de inscrições e resultados dos cursos. Na primeira etapa, destinada às moradoras de Cariacica, Santa Leopoldina e Serra, as inscrições podem ser realizadas do dia 14 até o dia 27 de janeiro. Já para a segunda fase, no município de Vitória, as candidaturas podem ser realizadas no período de 21 de janeiro a 02 de fevereiro.
Todas as inscrições poderão ser feitas de forma on-line no site do Programa Qualificar-ES. O resultado da primeira fase será divulgado no dia 3 de fevereiro e o da segunda fase no dia 7 de fevereiro. Já as aulas começam no dia 10 do mesmo mês.
>Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados