275 vagas em cursos de qualificação gratuitos no ES para mulheres

As mulheres que querem aproveitar 2020 para aprender uma nova profissão terão uma oportunidade a mais no Espírito Santo. Serão oferecidas 275 oportunidades em cursos de qualificação gratuitas apenas para público feminino. As capacitações fazem parte da parceria do Projeto Delas, criado pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), com a programa Qualificar-ES, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Estado (Secti).
Os cursos serão realizados nos bairros Jesus de Nazareth, em Vitória; Castelo Branco, em Cariacica; Feu Rosa, na Serra; e no município de Santa Leopoldina. As interessadas poderão escolher entre as opções de formação em costura e confecção de bolsas, que serão oferecidos em Vitória e Santa Leopoldina, ou os cursos de design de sobrancelhas e maquiagem, destinadas às moradoras de Cariacica e Serra.
Para a coordenadora do projeto, Stela Rosseto, a capacitação é uma ferramenta fundamental para a autonomia feminina.
"O nosso foco é estimular o empreendedorismo feminino e fortalecer a vida profissional das capixabas, ajudando-as a aprender um novo ofício e, com isso, gerar trabalho e renda"
Stela ainda orienta que as mulheres interessadas devem ficar atentas aos prazos de inscrições e resultados dos cursos. Na primeira etapa, destinada às moradoras de Cariacica, Santa Leopoldina e Serra, as inscrições podem ser realizadas do dia 14 até o dia 27 de janeiro. Já para a segunda fase, no município de Vitória, as candidaturas podem ser realizadas no período de 21 de janeiro a 02 de fevereiro.
Todas as inscrições poderão ser feitas de forma on-line no site do Programa Qualificar-ES. O resultado da primeira fase será divulgado no dia 3 de fevereiro e o da segunda fase no dia 7 de fevereiro. Já as aulas começam no dia 10 do mesmo mês.