24 concursos públicos abertos com salários de até R$ 26,1 mil

Estudo para concurso Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 24 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país nesta segunda-feira (8). São milhares de vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para funções efetivas e temporárias. Além das vagas iniciais, há concursos para formação de cadastro de reserva.

Os salários chegam a R$ 26.125,17 na Procuradoria Geral do Estado do Tocantins.

O destaque desta semana fica por conta dos concursos da Petrobras e da Transpetro e que juntos oferecem mais de 3,8 mil vagas, entre imediatas e para cadastro de reserva. Nesta terça-feira (9), também começam as inscrições para o certame da Agência Brasileira de Inteligência (Abins).

No Espírito Santo, há oportunidades para cargos temporários. É o caso das prefeituras de Alto Rio Novo, Domingos Martins, Apiacá e Iúna.

Confira os concursos abertos conforme a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

A Prefeitura de Alto Rio Novo está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratar professores. O Edital Nº 006/2017 é destinado a ocupação de 11 vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Servente. Já o Edital Nº 007/2017 refere-se ao preenchimento de 32 vagas nas funções de: Professor MaPA-Séries iniciais /Educação Infantil: Ensino Fundamental (15) e Educação Infantil (10); Professor MaPB - Séries Finais /anos finais: Ensino Fundamental em Artes, ciências, Geografia, Educação Física, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática (4) e Professor MaPP - Pedagogo (3). Com jornadas de 25 a 40 horas semanais, os contratados vão receber remunerações de R$ 266,08 a R$ 1.633,26. O contrato tem validade de um ano. O interessado pode se inscrever até esta segunda-feira (8), das 12 às 18 horas, na sede da prefeitura, localizada na Rua Paulo Martins, nº 266, Bairro Santa Bárbara.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR (BA)

A Câmara de Salvador, Estado da Bahia, está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 60 vagas em cargos de níveis médio e superior. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. São oportunidades nos cargos de Assistente Legislativo Municipal (25); Auxiliar em Saúde Bucal (1); Analista: Gestão de Pessoas/ Controle Funcional, Administração de Pessoal, Gestão de Pessoas (4); Gestão de Pessoas/ Desenvolvimento de Pessoas; Licitação, Contratos e Convênios/ Compras, Patrimônio e Materiais (1); Licitação; Contratos e Convênios (1); Serviços Gerais (1); Gestão da Qualidade; Financeira/ Registros Contábeis e Orçamento, e Registros Contábeis, Liquidação, Financeiro (2); Legislativa/ Apoio de Plenário, Plenário, Apoio Técnico em Processos Legislativos, Protocolo de Processos Legislativos, Comissões, Redação Final, Expediente (4); Legislativa/ Informação Legislativa, Tramitação/ Analista de Tramitação (5); Taquigrafia/ Taquigrafia e Revisão (5); Controladoria/ Auditoria, Normas e Informações Gerenciais (1); Gabinete da Presidência/ Centro de Cultura (1); Gabinete da Presidência/ Memorial (1); Mesa Diretora/ Ouvidoria (1); Secretaria de Cerimonial/ Cerimonial (1); Tecnologia da Informação (1); e Advogado Legislativo (2); Arquiteto (1); Engenheiro Civil; Assistente Social (1); e Odontólogo (1). A remuneração varia de R$ 4.575,44 a R$ 5.751,35, além dos benefícios de auxílio-alimentação, auxílio-educação, e auxílio-saúde. As inscrições devem ser realizadas via internet, no site www.fgv.br , até as 16h do dia 10 de janeiro de 2018. A taxa varia de R$ 55,00 a R$ 95,00.

PREFEITURA DE DOMINGOS MARTINS

A Prefeitura de Domingos Martins está com inscrições abertas para o processo seletivo que contratará oito profissionais de nível superior, que serão avaliados por meio de prova de títulos e experiência profissional. As vagas são para os cargos de Farmacêutico/ Bioquímico (5), Nutricionista (2) e Fonoaudiólogo (1), que ofertam jornadas de trabalho de 30 horas semanais e remuneração de R$ 2.053,93. Os interessados podem se inscrever até 10 de janeiro de 2018, no horário das 8h às 11h e das 12h às 15h, na sala do Conselho Municipal de Saúde, que fica na Rua Bernardinho Monteiro, 242, Centro.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir concurso público para a contratação de 13 professores para atuarem em regime de dedicação exclusiva ou durante 40h semanais. A instituição divulgou dez editais. Os certames de nº 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123/2017 trazem vagas para as áreas/ subáreas de Química e Engenharia Química/ Tecnologia Química (1); Ciência da Informação/ Representação da Informação (1); Direito/ Direito Administrativo (1); Economia/ História Econômica (1); Serviço Social/ Fundamentos do Serviço Social (1); Engenharias/ Engenharia de Produção (1) e Engenharias/ Engenharia Química (1); Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1); Engenharia Mecânica/ Controle de Sistemas Mecânicos (1); Medicina/ Pediatria (3); e Desenho Industrial/ Programação Visual (1). A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67 conforme a Titulação dos candidatos classificados. As inscrições seguem até 10 de janeiro de 2018 à Secretaria do curso detentor da oportunidade.

PREFEITURA DE APIACÁ

A Prefeitura de Apiacá abriu processo seletivo simplificado para formar cadastro reserva para possível contratação de profissionais dos cargos de Auxiliar Administrativo; Psicólogo e Assistente Social. As inscrições serão recebidas de forma presencial diretamente na sede do CRAS do município, o qual se localiza na Rua Euclides Francisco de Souza; s/nº Bairro José Henriques, até 12 de janeiro de 2018. O atendimento ocorre nos horários das 8h às 14h.

PREFEITURA DE IÚNA

A Prefeitura de Iúna abriu processo seletivo simplificado para selecionar cuidadores. Os candidatos precisam ter o ensino médio. A remuneração é de R$ 822,80, acrescido do complemento salarial. As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 12 de janeiro de 2017, no site www.iuna.es.gov.br

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)

O Superior Tribunal Militar (STM) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 42 vagas. As inscrições seguem até às 18h do dia 15 de janeiro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.cespe.unb.br , mediante pagamento de taxa nos valores de R$ 75,00 a R$ 86,00. No cargo de Analista Judiciário há oportunidades para profissionais das seguintes áreas: Administrativa (1); Judiciária (5); Apoio Especializado - Análise de Sistemas (1), Contabilidade (1), Engenharia Civil (1), Estatística (1), Revisão de Texto (1) e Serviço Social (1). Quanto às vagas na função de Técnico Judiciário são nas áreas Administrativa (27) e Apoio Especializado - Programação (3). Os cargos exigem nível médio ou superior de ensino e os profissionais que forem contratados vão receber salários que variam entre R$ 6.708,53 a R$ 11.006,83.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul publicou o edital de abertura das inscrições do concurso para auditor do Estado, classe A. A oferta é de sete vagas imediatas, sendo uma reservada a candidatos com deficiência e uma para os negros e pardos. Para participar, é necessário ter nível superior em administração, ciências contábeis, ciências econômicas ou ciências jurídicas e sociais. A remuneração inicial é de R$ 21.454,81, já incluído prêmio de produtividade e eficiência variável, para carga horária semanal de 40 horas, sob regime de trabalho em tempo integral. As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico www.cespe.unb.br até as 18 horas de 16 de janeiro de 2018.

DETRAN DO MARANHÃO

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran) está com inscrições abertas para o concurso público que visa contratar 170 servidores. As vagas são para as funções de Analista de Trânsito (2), e Assistente de Trânsito (168), com remuneração de R$ 4.400,00 e R$ 1.400,00, respectivamente. Os profissionais devem se inscrever até às 14h do dia 18 de janeiro de 2018, no site da empresa organizadora www.concursosfcc.com.br . As taxas variam de R$ 90,00 e R$ 140,00.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA CENTRO SUL (MG)

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU (MG) está tem 269 vagas para serem preenchidas por meio de concurso público. Os salários vão de R$ 954,80 (para os cargos de auxiliar de regulação médica e operador de frota) a R$ 7.050 (para os postos de médico). As vagas são de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro de 2018, no site cisru.saude.mg.gov.br

PETROBRAS

A Petrobras abriu concurso com 353 vagas, sendo 57 imediatas e 296 para formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04. As vagas são para administrador júnior, advogado júnior, analista de sistemas júnior - processos de negócio, contador júnior, economista júnior, engenheiro de produção júnior e estatístico júnior. As oportunidades são para atuar em Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Rio de Janeiro, Seropédica, além de Macaé. As inscrições devem ser feitas de 9 a 30 de janeiro pelo site www.cesgranrio.org.br . A taxa é de R$ 67.

ABIN

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) abriu concurso com 300 vagas para cargos de nível médio e superior. São disponibilizadas oportunidades nas funções de Oficial de Inteligência (220), Oficial Técnico de Inteligência (60) e Agente de Inteligência (20). Profissionais com formação em diversas áreas da Engenharia, Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Psicologia, Pedagogia, Matemática, Estatística, Tecnologia da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia, dentre outras áreas, podem se inscrever. A remuneração varia de R$ 6,302,23 e R$ 16.620,46, correspondente a jornada de 40h semanais para aturarem em Brasília. As inscrições são recebidas no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , no período entre 10h do dia 9 de janeiro de 2018 e 18h do dia 30 de janeiro de 2018. A taxa varia de R$ 190,00 a R$ 230,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA (SP)

A Câmara de Indaiatuba (SP) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher 31 vagas, para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Há postos para copeira, auxiliar administrativo, oficial de manutenção, operador de som e imagem, recepcionista, técnico em contabilidade, técnico em informática, agente administrativo, analista de sistemas, controlador interno, jornalista e procurador jurídico. Os salários vão de R$ 1.564,32 a R$ 8.395,08, e as inscrições terminam em 31 de janeiro de 2018, no site www.vunesp.com.br

PREFEITURA DE TATUÍ (SP)

A Prefeitura de Tatuí, no Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o concurso público que visa contratar 158 profissionais de todos os níveis de escolaridade. Com jornadas de 20 a 40 horas semanais ou em escala de 12 x 36 com remunerações que variam de R$ 1.005,97 a R$ 10.334,51, e de R$ 7,18 a R$ 16,50 por hora-aula ou R$ 97,59 por plantão. Os interessados podem se inscrever até 30 de janeiro de 2018, no site www.shdias.com.br . As taxas cobradas têm valores entre R$ 8,00 e R$ 16,78.

TRANSPETRO

A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) abriu concurso público para 3.531 vagas, das quais 321 imediatas e 3.210 para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 3.712,67 a R$ 6.619,90. Os interessados devem se inscrever no período de 9 a 31 de janeiro de 2018 por meio do endereço eletrônico www.cesgranrio.org.br , mediante pagamento de taxa no valor de R$ 65,00. Há oportunidades imediatas nas funções de Auxiliar de Saúde (3); Condutor Bombeador (14); Condutor Mecânico (31); Cozinheiro (44); Eletricista (14); Moço de Convés (107); Moço de Máquinas (94) e Taifeiro (14) e mais 3.210 para formação de cadastro reserva.

PROCURADORIA GERAL DO TOCANTINS

A Procuradoria Geral do Estado lançou o edital de um concurso para procuradores com 40 vagas e salários iniciais de pouco mais de R$ 26 mil. Desse total, 20 chances são para provimento imediato e 20 para o cadastro reserva. As inscrições custam R$ 250 e podem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas , que organiza o certame, até o dia 31 de janeiro.

PREFEITURA DE SERTÃOZINHO

A Prefeitura Municipal de Sertãozinho (SP) abriu concurso com 52 vagas de nível fundamental, médio e superior. Os cargos a serem ocupados são agente comunitário de saúde, monitor de cultura e turismo, motorista, agente de organização escolar, agente de saneamento, agente de vigilância de saúde, almoxarife, escriturário, professor, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, visitador sanitário, analista de orçamento, bibliotecário, contador, documentalista, enfermeiro, engenheiro civil, fiscal de obras, fiscal tributário, fiscal de meio ambiente, psicólogo, psicopedagogo e supervisor de ensino. Os salários vão de R$ 1.311,93 a R$ 8.804,43. As inscrições terminam no dia 1º de fevereiro de 2018, no site www.sertaozinho.sp.gov.br

PREFEITURA DE MORRO DO CHAPÉU (BA)

A Prefeitura de Morro do Chapéu abriu processo seletivo simplificado para contratar 397 profissionais temporários em todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 937,00 a R$ 6.000,00 por carga horária de 20 a 40 horas semanais. Os interessados devem se inscrever no site www.conpass.com.br até 1º de fevereiro de 2018. A taxa de inscrição pode ser de R$ 55,00 R$ 80,00 ou R$ 120,00 de acordo com o cargo escolhido.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

A Prefeitura de João Neiva anunciou que estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado que visa preencher uma vaga e formar cadastro reserva do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho. Os profissionais que forem se candidatar a esta oportunidade deve ter a escolaridade de nível Superior em Arquitetura ou Engenharia e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, é necessário ter registro no Conselho da classe e no Ministério do Trabalho e Emprego. A carga horária para esta função é de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 1.982,22. As inscrições poderão ser feitas na prefeitura, localizada na Avenida Presidente Vargas, 157, Bairro Centro no horário das 8h às 13h entre os dias 29 de janeiro de 2018 à 2 de fevereiro de 2018.

AERONÁUTICA

A Aeronáutica está com inscrições abertas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento do ano de 2019. A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos, com nível Médio concluído e Curso Técnico de nível Médio. Também é necessário não ter menos de 17 anos e nem 25 anos completos até 31 de dezembro de 2019. As inscrições podem ser feitas até 6 de fevereiro de 2018, por meio do preenchimento do formulário de solicitação, o qual será disponibilizado no endereço eletrônico ingresso.eear.aer.mil.br . Para ter as mesmas homologadas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 60,00. São 183 vagas, as quais estão distribuídas entre as especialidades de Eletrônica (30); Administração (40); Enfermagem (45); Eletricidade (14); Informática (20); Laboratório (5); Obras (8); Pavimentação (8); Radiologia (5) e Topografia (8).

PREFEITURA DE MEDINA (MG)

A Prefeitura de Medina, em Minas Gerais, realiza Concurso Público com 37 vagas em cargos de todos os níveis de formação, que reservam salários entre R$ 937,00 a R$ 3.516,41. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. As inscrições poderão ser realizadas até 6 de fevereiro de 2018, presencialmente na Prefeitura, situada na Rua Sete de Setembro, nº 22, no Centro de Medina - MG, das 8h às 11h e das 13h às 17h, ou via internet, pelo site www.agoraconsultoria.srv.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) abriu concurso público com 284 vagas para Professores das categorias Adjunto e Assistente. Estes profissionais deverão atuar em jornadas que variam de 20h a 40h por semana, ou em Regime de Dedicação Exclusiva, de forma que as remunerações tem valores que vão de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67 ao mês de acordo com a titulação. As taxas variam de R$ 70,00 a R$ 290,00. O atendimento ocorre até o dia 6 de fevereiro de 2018, por meio do endereço eletrônico concursos.pr4.ufrj.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá divulgou o edital do I Concurso Público para provimento de 40 vagas no cargo de Defensor da 2ª Classe, com remuneração inicial de R$ 13.280,01. Podem se inscrever profissionais com formação de nível superior no curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida, que tenham dois anos no mínimo, de atividade jurídica na data da posse e atendam aos demais requisitos exigidos no edital. As inscrições serão feitas no site www.concursosfcc.com.br , até as 14 horas do dia 7 de fevereiro de 2018. A taxa é de R$ 260,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ - AL) abriu concurso público com 131 vagas para cargos de nível médio e superior. As oportunidades estão distribuídas entre as funções de: Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador (15), Analista Judiciário - Área Judiciária (15), Analista Judiciário - Apoio Especializado - Área Estatística (1) e Técnico Judiciário - Área Judiciária (100). A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração será de R$ 2.550,96 e R$ 5.101,92. As inscrições seguem até 15 de fevereiro de 2018, ás 16 horas, no site fgvprojetos.fgv.br/concursos