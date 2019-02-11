21 concursos público abertos com salários de até R$ 30 mil

Concurso, processo seletivo, seleção Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 21 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há seleções para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do certame.

Os salários chegam a R$ 30.404,41 no Tribunal de Justiça do Acre. As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas.

No Espírito Santo, a Polícia Civil encerra nesta segunda-feira (11) as inscrições para o concurso com 173 vagas. São quatro oportunidades para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE CÂMARA DE PARECIS (RO)

No Estado de Rondônia a Prefeitura e a Câmara de Parecis abriram concurso público com 22 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. A jornada de trabalho será de 20h a 40h semanais com salários de R$ 937,00 a R$ 8.175,00. As inscrições podem ser feitas até as 18h de 11 de fevereiro de 2019, pelo site www.itsr.com.br

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu concurso público com 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação para os cargos de nível superior é de R$ 146,73 e para os de nível médio de R$ 96,50.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) prorrogou as inscrições do processo seletivo que visa a contratar professor substituto. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de fevereiro de 2019, presencialmente, na Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas (CGGP) do IFES, situada na Rodovia ES 080, Km 93, São João de Petrópolis. Há uma vaga na função de Professor Substituto para ministrar aulas na área de Língua Portuguesa/ Espanhol, com lotação no Campus Santa Teresa e carga horária de 40h semanais.

AERONÁUTICA

O Comando da Aeronáutica divulgou o edital com as instruções específicas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à graduação de Sargento do ano de 2020 (IE/EA EAGS 2020). A seleção oferece 183 oportunidades nas seguintes especialidades: Eletrônica (30), Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Informática (20), Laboratório (5), Obras (8), Pavimentação (8), Radiologia (5) e Topografia (8). Podem participar candidatos que não tenham menos de 17 anos nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2020. É necessário ter o nível médio e Curso Técnico de Nível Médio. Ao ser aprovado em todas as fases, o candidato passa à situação de aluno e receberá remuneração de aproximadamente se R$ 1.066. Depois da conclusão do estágio, haverá promoção à graduação de terceiro-sargento e a remuneração passará para R$ 3.825. As inscrições podem ser feitas até 12 de fevereiro de 2019, no site www.fab.mil.br . A taxa de participação tem valor de R$ 60,00.

MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou o edital de abertura do concurso de admissão Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) em 2020. A oferta é de 1.000 vagas, distribuídas por quatro instituições: Espírito Santo, Ceará, Pernambuco e Santa Catarina. Ao ingressarem no curso, a remuneração será de R$ 1.950, somando soldo de R$ 1.560, mais adicional militar de R$ 202,80 e adicional de habilitação de R$ 187,20. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m, além de ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020. As inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro de 2019, pelo site www.inscricao.marinha.mil.br . A taxa de participação é de R$ 42,00. Também é possível se inscrever na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo para contratar profissionais da área da Saúde. A oferta é de 22 vagas para o cargo de médico. A remuneração varia de R$ 4.235,61 a R$ 9.704,03. Os selecionados vão atender as necessidades temporárias para integrar Equipes de Programa Saúde da Família, Atenção Primária, Atenção Secundária, dentre outras que se fizerem necessárias no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde . As inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro de 2019, na sede da Sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 8 às 17 horas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre abriu concurso público destinado para Ingresso na Magistratura. A oferta é de 15 vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto. Para participar é necessário que o candidato seja bacharel em Direito, e tenha até a data da inscrição definitiva três anos de formação e atividade jurídica. As inscrições preliminares podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro de 2019, pelo site www.vunesp.com.br . O valor da taxa de participação é de R$ 304,04, que deve ser paga por meio de boleto bancário. Enquanto ao valor da remuneração do cargo é de R$ 30.404,41.

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA (MT)

A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, no Mato Grosso, abriu concurso público para preencher 212 vagas. Os novos servidores devem atuar em jornadas que variam de 20h a 40h semanais e vão fazer jus à remuneração de R$ 886,66 a R$ 13.461,38, em virtude do cargo exercido. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.ufmt.br , até o dia 14 de fevereiro de 2019. As taxas variam de R$ 30,00 a R$ 100,00 em virtude da escolaridade exigida.

PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva de profissionais habilitados, para execução das atividades do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), visando a atribuição ao cargo de Médico Clínico Geral. A remuneração é de R$ 10.221,91. As inscrições devem ser realizadas até 15 de fevereiro de 2019, das 8h30 às 10h30 e das 13h às 15h, na Secretaria Municipal de Saúde, situada no seguinte endereço: Avenida Lorenzo Zandonade, 843, Vila Betânea, Venda Nova do Imigrante..

AERONÁUTICA

A Aeronáutica publicou cinco editais para Exames de Admissão, são eles: Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica (EAOAP), Curso de Adaptação de Farmacêuticos (CAFAR), Curso de Adaptação de Dentistas (CADAR), Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica (EAOEAR) e Estágio de Adaptação para Capelães (EIAC). A oferta é de 55 vagas para profissionais de nível superior. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 20 de fevereiro de 2019, pelo site www.fab.mil.br

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu concurso público com 1.652 oportunidades para profissionais de nível Médio e Superior. As vagas são para o cargo de Professor Adjunto de Educação Infantil. Estes profissionais devem atuar em jornada de 40h semanais de trabalho, com remuneração de R$ 2.455,35 ao mês. Com taxa de R$ 80,00; as inscrições são recebidas até o dia 22 de fevereiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.rio.rj.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) abriu concurso público para preencher 131 vagas para o cargo de técnico-administrativos. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 4.180,66 variando de acordo com a classe. Para todos os cargos ainda será acrescido o valor de R$ 458,00 relativos ao auxílio-alimentação, bem como dos percentuais a título de incentivo à qualificação. Há chances para todos os níveis de escolaridade. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2019 poderão ser realizadas no site www.institutoaocp.org.br

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Vaga para cientista de dados. Salário de R$ 5.742,57. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de março, somente via e-mail [email protected]

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital de abertura de concurso público para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 27 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.093,47 para técnico médio e R$ 4.835,37 para os de técnico superior, já somando os benefícios. As inscrições podem ser feitas até 6 de março de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br . A taxa é de R$ 65,00 e R$ 85,00.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRAPORA (MG)

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Pirapora (SAAE), em Minas Gerais divulgou o edital de abertura do Concurso Público com 17 vagas. Profissionais que tenham ensino fundamental, médio/técnico e superior podem concorrer aos cargos de: Agente Administrativo (02); Analista de Sistema (01); Auxiliar de Ofícios (01); Auxiliar de Serviços Gerais (01); Contador I (01); Fiscal I (03); Leiturista I; Oficial Especializado I (Eletricista) (01); Oficial Especializado I (Mecânico de Veículos) (01); Oficial Especializado I (Operador ETA/ETE) (03); Oficial Especializado I (Operador de Máquina Pesada) (01); Técnico de Segurança do Trabalho I (01); Técnico Químico (01). As inscrições podem ser feitas até 7 de março de 2019, no site www.jmsbhz.com.br . A remuneração varia de R$ 997,41 a R$ 4.021,74.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Foi publicado o edital de abertura das inscrições do concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para o ano de 2019. A seleção visa o provimento de 120 vagas, sendo 108 destinadas a candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Para ingressar na carreira é necessário ter diploma de conclusão de curso de superior em direito, ter idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60 m. As inscrições podem ser feitas até 7 de março de 2019, através do endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs . O valor da taxa de participação é de R$ 173. Salários iniciais partem de R$ 5,7 mil

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta divulgou edital para a contratação temporária de profissionais ao cargo de Técnico em Agrimensura. Os interessados podem se inscrever nos dias 11 e 12 de março de 2019, das 13h às 16h, no Auditório da Escolas de Governo, sede Administrativa da Prefeitura de Anchieta, localizada na Rodovia do Sol, Km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta.

PREFEITURA DE MACAPARANA (PE)

A Prefeitura Municipal de Macaparana (PE) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 248 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O período de trabalho é de 30 a 40h semanais ou 150h mensais com remuneração variando de R$ 998,00 a R$ 7.213,00 ou R$ 12,27h/a. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 13 de março de 2019, no site www.idhtec.org.br

AERONÁUTICA

A Aeronáutica divulgou o edital para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS). A oferta é de 227 vagas para o primeiro semestre de 2020. Para participar, o candidato precisa ter o nível médio. O curso é ministrado na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá - SP, com duração de aproximadamente dois anos. De acordo com o edital, as vagas são para as seguintes especialidades: Aeronavegantes - Mecânica de Aeronaves (50); Material Bélico (13); Não-Aeronavegantes Guarda e Segurança (30); Equipamento de Voo (6) e Controle de Tráfego Aéreo (128). No Comando da Aeronáutica, Aeronavegante é todo militar ou civil que exerce função específica a bordo de aeronaves. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 19 de março de 2019, no site www.fab.mil.br . A taxa de inscrição é de R$ 60,00.

PREFEITURA DE CURITIBA (PR)

A Prefeitura Curitiba divulgou quatro editais de Concursos Públicos que objetivam a contratação de servidores de nível Médio/ Técnico e Superior em diversas funções. Ao todo, são 62 vagas. A carga horária varia de 20h a 40h semanais e receberão salários que variam de R$ 1.960,92 a R$ 5.514,92. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 19 de fevereiro de 2019 até às 17h do dia 21 de março de 2019, no site portal.nc.ufpr.br . A taxa a ser paga pelo candidato varia entre R$ 70,00 e R$ 100,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO