2018 começa com 687 vagas de trabalho no ES

Carteira de trabalho: comportamento conta na hora de brigar pela vaga de emprego Crédito: Fernando Madeira - 05/08/2016

O ano começa com 687 vagas de emprego abertas em todo o Estado. As oportunidades estão disponíveis nas agências de todo o Estado e para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Podem concorrer pessoas com ou sem deficiência.

Os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar a carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. É bom lembrar que os requisitos para cada vaga são estabelecidos pelas empresas. Após o cadastro, os profissionais podem ser encaminhados para entrevista de acordo com o perfil da função.

Nas agências do Sine estadual, a oferta é de 132 vagas. Há vagas para atendente de telemarketing para pessoa com deficiência, caixa, garçom, auxiliar de linha de produção, instalador de reparos de linhas, auxiliar de cozinha, promotor de vendas entre outras.

Prefeituras

Nas agências de emprego ligadas às prefeituras da Grande Vitória, é grande o número de vagas. Em Cariacica, a Agência do Trabalhador conta com 163 vagas, sendo 106 para ampla concorrência e 57 para pessoas com deficiência. Além de se cadastrar para atividade profissional, a pessoa pode realizar cadastros para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz. Dentre os trabalhos na lista, estão os de auxiliar de escritório, caixa e balconista de farmácia.

No Sine de Vila Velha, são 222 vagas, das quais 100 delas para o cargo de representante comercial. Há ainda 30 chances para atendente de telemarketing para PCD, entre outras. Já no Sine da Serra, os candidatos podem se inscrever a uma das 21 vagas disponíveis. E na Agência do Trabalhador de Vitória os trabalhadores podem concorrer as 149 disponíveis. Confira a lista abaixo.

SAIBA MAIS

SINE DE CACHOEIRO

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas: Aplicador de fotodepilação (1), escriturário temporário PCD (1), farmacêutico (1), instrutor de espanhol (1), instrutor de inglês (1), padeiro (1) e servente de limpeza para conservação de rodovias PCD (1).

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (30), auxiliar de biblioteca PCD (8), mecânico de automóvel (1) e padeiro confeiteiro (3).

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: Auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (5), auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1), auxiliar de vidraceiro (1), auxiliar técnico (3), camareira (1), encanador industrial (2), encarregado de manutenção (1), gerente comercial (2), instalador de reparos de rede (4), instalador de reparos de linhas (5), jardineiro (1), mecânico controlador de frota (1), mensageiro (1), vendedor porta a porta (3) e vendedor pracista ( 2).

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Espírito Santo, 85, Beira Rio.

Vagas: Técnico agrícola (3), veterinário (1), balconista (2), eletricista automotivo (1), alinhador automotivo (1), vendedor (2), promotor de vendas (5), auxiliar de cozinha (5), caixa (6) e garçom (6).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro.

Vagas: Assistente fiscal (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar técnico (1), estoquista (1), gerente de posto de gasolina (1), instalador e reparador de redes de telecomunicações (2), mecânico automotivo (1), operador de roçadeira (2), recepcionista (1), supervisor de vendas (1), técnico em refrigeração (2), técnico de manutenção em fogões (1) e vendedor externo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: Ajudante de entrega (3), auxiliar de escritório (1), auxiliar de serviços gerais (2), balconista de farmácia (2), caixa (1), eletricista veicular (1), lanterneiro (1), mecânico diesel (1), mecânico industrial (2), moleiro (1), motoboy (1), motorista de entrega (3), motorista manobreiro (1), representante de atendimento (80), técnico de enfermagem (3), vendedor (3).

Vagas para pessoas com deficiência: Apoio de loja (1), atendente de lanchonete (3), auxiliar administrativo (2), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (1), borracheiro (1), cobrador (1), operador industrial (2), representante de atendimento (45).

SINE DE VILA VELHA

Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro, Vila Velha

Vagas: Auxiliar administrativo (1), auxiliar de logística (2), atendente de telemarketing para PCD (30), auxiliar administrativo (1), auxiliar de biblioteca (8), embalador (8), lanterneiro (2), mecânico de automóveis (1), mecânico de diesel (2), mecânico de refrigeração (2), mecânico eletricista automotivo (2), mecânico eletricista (1), montador de automóveis (2), motorista entregador (11), operador de caixa (8), padeiro/confeiteiro (3), pintor automóvel (2), repositor (8), representante comercial (100), serralheiro (1), técnico de refrigeração (1), técnico mecânico (1), vendedor ambulante (15) e vendedor pracista (10).

SINE DA SERRA

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: Auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar operacional (4), auxiliar de estoque (3), auxiliar de almoxarifado (1) empregada doméstica (1), operador de equipamentos (8), serralheiro (1) e vendedor no comércio de mercadoria (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Assistente administrativo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295 - 3º Andar da Escola de Governo, Bento Ferreira, Vitória.