20 concursos públicos com salários de até R$ 27,5 mil

O momento é de estudar para conquistar uma das milhares de vagas dos certames Crédito: Pixabay

A semana começa com várias oportunidades de concursos públicos em todo o país. Vai ficar de fora? É hora de por os estudos em dia e se preparar para conquistar uma vaga de emprego e tentar garantir a tão sonhada estabilidade.

São pelo menos 20 seleções e milhares de vagas com inscrições abertas de Norte a Sul do Brasil nesta segunda-feira (26). As chances são para todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para funções efetivas e temporárias. Além das vagas iniciais, há concursos para formação de cadastro de reserva.

Os salários chegam a R$ 27,5 mil no Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas é bom ficar atento e correr, porque as inscrições dos concursos da Câmara Municipal de Pedro Toledo (SP), Prefeitura de Dois Córregos (SP), Prefeitura de Alto Rio Doce (MG), Prefeitura de Cabeceira Grande (MG), Marinha, Prefeitura de Viana (ES) e Altinópolis (SP) terminam nesta semana.

O destaque da semana fica por conta da Petrobras, que está com 2.472 vagas abertas em dois concursos públicos. As oportunidades são para cargos de níveis técnico, médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.745,52 a R$ 10.726,45. As regras dos certames foram publicadas na semana passada pela companhia. Há chances para o Espírito Santo.

A maior oferta é para o processo seletivo da Petrobras Transporte (Transpetro), com 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 em cadastro de reserva. Já a Petrobras abriu concurso público com 666 vagas, sendo 111 para contratação imediata e 555 para formação de cadastro de reserva.

Confira os concursos abertos conforme a data de encerramento das inscrições.

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO TOLEDO (SP)

A Câmara Municipal de Pedro de Toledo está com vagas abertas para Assistente de Contabilidade (1), Escriturário (1), Motorista (1) e Procurador Jurídico (1).A remuneração varia de R$ 1.473,78 a R$ 6.402,82 e jornada de trabalho de 20h a 40h de acordo com cargo desejado. A taxa de inscrição varia de R$ 40,00 a R$ 80,00.As inscrições devem ser realizadas através do site www.setaconcurso.com.br até o dia 26 de fevereiro de 2018.

PREFEITURA DE DOIS CÓRREGOS (SP)

A Prefeitura de Dois Córregos, em São Paulo, está com concurso aberto para a contratação de 35 profissionais de todos os níveis de escolaridade. As vagas distribuem-se entre os cargos de Auxiliar de Consultório Dentário (1); Eletricista (1); Lavador/ Lubrificador (1); Mecânico (1); Merendeira (1); Motorista III (1); Operador de Máquina (1); Agente de Saneamento (1); Auxiliar de Seção (1); Encarregado de Manutenção de Controle de Veículos (1); Escriturário (1); Técnico Ambiental (1); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Informática (1); Advogado (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo - Área da Saúde (1); Fonoaudiólogo - Área da Educação (1); Médicos das especialidades de Cardiologista (1); Clínico Geral (1); Estratégia de Saúde da Família (1); Ginecologista/ Obstetra (1); Oftalmologista (1); Ortopedista (1); Pediatra (1); Psiquiatra (1); Nutricionista - Área da Educação (1); Nutricionista - Área da Saúde (1); Professor de Educação Básica II das disciplinas de Ciências (1); Educação Física (1); Professor Especialista em Deficiência Auditiva (1) e Psicólogo - Educação e/ou Ação Social (1). As jornadas de trabalho variam de 10h a 44h por semana. A a remuneração vai de R$ 1.002,74 a R$ 10.291,31 ao mês. Já as inscrições, com taxas de R$ 40,00 a R$ 80,00, serão realizadas pelo site do CONSCAM , até o dia 28 de fevereiro de 2018.

CÂMARA DE ALTO RIO DOCE (MG)

Há oportunidades para cargos de níveis alfabetizado, médio e superior. As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site www.ammabarbacena.com.br , até as 22h do dia 28 de fevereiro de 2018. As taxas de inscrições variam de R$ 45,00 à R$ 200,00. Os cargos disponíveis são: Auxiliar de Serviços Gerais, Analista de Controle Interno, Assessor Legislativo e Parlamentar, Recepcionista/Telefonista, Assessor Contábil/Contador e Assessor Jurídico/Advogado, para ambos contém uma vaga com jornada diária de 80h à 120h mensais e remunerações variáveis de R$ 937,00 à R$ 3.000,00.

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE (MG)

A seleção oferece 64 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Com jornadas de trabalho entre 20 a 44 horas semanais e remunerações mensais que partem de R$ 955,00 a R$ 10.938,00. Os interessados deverão se inscrever pelo site www.fgrconcursos.org.br até as 14h do dia 28 de fevereiro de 2018 (horário de Brasília - DF), mediante o pagamento das taxas que vão de R$ 65,00 a R$ 175,00.

MARINHA

A Marinha está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 1.000 vagas de aprendizes-marinheiros. Podem se inscrever candidatos do sexo masculino solteiros ou que não tenham união estável. É necessário ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 1º de janeiro de 2019; ter concluído o ensino médio e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. As inscrições podem ser feitas até 2 de março pelos sites www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br . A taxa é de R$ 40.

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana está com 32 vagas abertas para nível fundamental. As oportunidades são para contratação e formação de cadastro reserva. Os salários são de até R$ 1,4 mil por mês. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da prefeitura e começam no dia 26 de fevereiro até o dia 2 de março. Os cargos disponíveis são de: operário braçal (17), operador de máquinas (3) e gari (12). A remuneração para essas oportunidades varia de um salário mínimo a R$ 1.463,00. A jornada de trabalho de é de 40 horas semanais.

PREFEITURA DE ALTINÓPOLIS (SP)

A Prefeitura Municipal de Altinópolis, em São paulo, está com dois concursos abertos. As vagas disponíveis são para as áreas de Operacional I - Alvenaria e Construção (1), Administrativo Financeiro Técnico e Fiscal III - Fiscalização I (1) e Operacional I - Eletricidade (1); Psicólogo (1); Médico Clínico Geral (1) e Ginecologista (1). Já como especifica o Edital nº 2/2018, interessados podem se candidatar à função de Agente de Apoio Operacional I - Motorista II (1). A jornada de trabalho é de 20h ou 40h semanais. Os requisitos mínimos são ensino fundamental incompleto ou superior completo, dependendo da área em que irá atuar. A remuneração varia entre R$ 937,00 e R$ 10.039,96. Já as inscrições, com taxa de R$ 10,00 a R$ 17,00, podem ser realizadas pelo site www.consultoriaegp.com.br até o dia 3 de março de 2018.

PETROBRAS

A Petrobras abriu concurso público com 666 vagas, sendo 111 para contratação imediata e 555 para formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.745 a R$ 10.726. Há oportunidades para candidatos dos níveis médio, técnico e superior nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, além do polo Nacional. Do total de oportunidades, seis são para o Espírito Santo. A oferta é de uma vaga imediata e outras cinco para cadastro para o cargo de técnico de administração e controle. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de março de 2018, no site www.cesgranrio.org.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) está com inscrições abertas para o concurso público de promotor de Justiça substituto. A oferta é de 20 vagas, com salário de R$ 23.284,14. As inscrições podem ser feitas no site www.mpba.mp.br até o dia 5 de março. O valor da taxa é de R$ 230.

METRÔ DE SÃO PAULO

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô/SP) abriu um novo concurso público com oito vagas para o cargo de oficial logística almoxarifado I. O salário é de R$ 3.113, por 40 horas semanais. O candidato precisa ter o ensino médio e carteira nacional de habilitação, no mínimo em categoria B. As inscrições podem ser feitas até 6 de março, no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 65.

CESAN

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai abrir concurso público para preencher cargos de níveis médio e técnico. A remuneração varia de R$ 1.692,65 a R$ 3.156,58. A oferta é de seis vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para todo o Estado. As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 6 de março de 2018, no site www.eplconcursos.com.br . A taxa de inscrição é de R$ 38,00.

TRANSPETRO

A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) divulgou mais um edital de concurso público. Desta vez, são 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 em cadastro de reserva, em diversos cargos de ensino médio e técnico e superior. A remuneração varia de R$ 3.745,32 a R$ 10.726,45, de acordo com a vaga pleiteada. As inscrições podem ser feitas até até 23h59 do dia 7 de março de 2018, no site da Fundação Cesgranrio . A taxa é de R$ 47,00 para cargos de nível médio e R$ 67,00 o nível superior. Os profissionais podem atuar nos seguintes Estados: Amazonas, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

A Secretaria de Minas Gerais vai abrir concurso público para contratar profissionais para assumirem os cargos das carreiras de Especialista em Educação Básica e Professor de Educação Básica. A oferta é de 16.701 oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: Especialista em Educação Básica - EEB - Nível I - Grau A: Orientação Educacional/Supervisão Pedagógica (770); e Professores de Educação Básica nas disciplinas de: Arte/Artes (1330); Biologia/Ciências (1288); Educação Física (1184); Filosofia (844); Física (1573); Geografia (1218); História (1257); Língua Estrangeira Moderna - Inglês (1893); Língua Portuguesa (2446); Matemática (2738); Química (955); e Sociologia (876). A remuneração é de R$ 2.135,64, por 24 horas semanais de trabalho. Para se inscrever é necessário acessar o site www.fumarc.com.br , até as 23h59 do dia 8 de março de 2018. A taxa é de R$ 70,00.

CEAGESP (SP)

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) está com concurso aberto para 20 oportunidades de nível médio/ técnico e superior em São Paulo. As vagas são para: Analista I - Comunicação Social e Recursos Humanos; Advogado I - Cível e Trabalhista; Analista I - Administrativa, Auditoria, Contábil, Economia, Recursos Humanos; Analista III - Administrativa; Analista de Sistemas I - Desenvolvimento e Infraestrutura, Engenheiro I - Agrônomo, Alimentos, Eletricista (1) e Segurança do Trabalho; Engenheiro II - Mecânico (1); Engenheiro III - Civil; Médico do Trabalho; Médico Veterinário; Inspetor de Segurança II; Técnico Administrativo III - Administração (2), Contábil e Recursos Humanos; Técnico em Informática I (1); Técnico de Segurança do Trabalho I (1); Técnico Operacional III - Agrícola, Operações Gerais (5) e Civil; e Técnico Operacional IV - Elétrica, Agrícola (9) e Mecânica. A jornada de trabalho é de 20h a 44h semanais. O salário vai de R$ 1.831,30 a R$ 10.572,24. As inscrições devem ser realizadas no site www.institutoaguia.org.br até o dia 8 de março de 2018. Para efetivar a participação. A taxa de inscrição varia de R$ 63,00 a R$ 99,00.

CEMIG (MG)

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 109 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O certame oferece oportunidades de níveis médio, técnico e superior. Os salários disponíveis variam de R$ 2.498,30 a R$ R$ 7.965,00, em jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 12 de março de 2018, no site www.fumarc.com.br . A taxa de inscrição varia de R$ 50,00 a R$ 130,00.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO PIAUÍ

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) do Estado do Piauí divulgou o edital de abertura de um novo Concurso Público. São 12 vagas para o cargo de Auditor Fiscal Ambiental. Os candidatos precisam ter o nível superior. A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração de R$ 4.700,00 ao mês. As inscrições, com taxa de R$ 115,00, podem ser feitas até as 14h do dia 13 de março de 2018, no site www.concursosfcc.com.br

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. (SP)

O concurso público aberto pelo órgão do governo federal responsável por atividades ligadas aos programas nuclear e de desenvolvimento de submarinos é para preenchimento de 20 vagas (5 imediatas e 15 para cadastro de reserva). O certame preencherá as vagas de especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - Engenheiro Nuclear, em São Paulo, com jornada de 40 horas semanais. Para participar é preciso ser graduado em Engenharia Nuclear. O salário é de R$ 7.114,22 por mês. As inscrições vão até o dia 20 de março e podem ser realizadas pessoalmente nos seguintes endereços: Avenida Eusébio Matoso, nº 1.375, 3º andar, Pinheiros, São Paulo - SP e na Rua Conselheiro Saraiva, nº 08, 3º andar, Rio de Janeiro, em horário de atendimento, ou via postal para a Coordenadoria de Desenvolvimento de RH, localizada na Avenida Eusébio Matoso, nº 1.375, 3º andar, Pinheiros, São Paulo - SP. A taxa de inscrição é de R$ 100,00.

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA O ESTADO DE SÃO PAULO (SP)

Agência Reguladora de Saneamento e Energia o Estado de São Paulo - Arsesp está com inscrições abertas. São 46 vagas em nível superior para Analista de Suporte à Regulação I (4) e Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos (42). Os salários são de R$ 5.207,00 ou R$ 6.214,00 com jornadas de 40 horas por semana. Os interessados deverão se inscrever até o dia 21 de março de 2018 pelo Internet www.vunesp.com.br . A taxa de participação é de R$ 70,00.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu concurso público para o cargo de para promotor de Justiça substituto. A remuneração inicial é de R$ 27.500,16. A oferta é de 35 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Para participar da seleção, o candidato precisa ser bacharel em Direito e três anos, pelo menos, de prática jurídica. Os interessados podem se inscrever até 6 de abril pelo site www.mprj.mp.br . A taxa é de R$ 300.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS