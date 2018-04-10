16 concursos abertos com salários de até R$ 22 mil

A semana começa com 16 concursos abertos em todo o país. São milhares de vagas para vários níveis de escolaridade. Há chances para cargos efetivos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 22 mil na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.
No Espírito Santo, o destaque fica por conta das seleções da Prefeitura de Vila Velha e do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema).
Confira os concursos abertos de acordo com a ordem de encerramento das inscrições.
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) anunciou a retificação de um dos dois Concursos Públicos que objetivam preencher 857 oportunidades em diversas Unidades Hospitalares, além da sede da Rede EBSERH. As inscrições podem ser feitas até às 18h do dia 10 de abril de 2018, via internet pelo endereço eletrônico www.cespe.unb.br. As taxas de participação são de R$ 76,00 ou R$ 200,00. Com jornadas de trabalho de 25 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados receberão remunerações mensais entre R$ 2.031,19 e R$ 8.209,48. As vagas são para candidatos de níveis Médio, Técnico e Superior.
IEMA
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo (IEMA) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 20 novos profissionais de Nível Superior. Com jornadas de 40 horas semanais e remunerações de R$ 5.233,39, além de Auxílio-Alimentação de R$ 300,00, as vagas são para são para o cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos nas áreas de Meio Físico/ Ambiente Continental e Marinho (4) e Meio Físico/ Ambiente Continental (16). Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de abril de 2018, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br.
PREFEITURA DE VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha abriu processo seletivo para contratar 138 novos profissionais de Nível Médio. Esta seleção terá validade de dois anos. Há vagas para os cargos de Agente de Combate às Endemias (49) e Agente Comunitário de Saúde (89), que ofertam jornadas de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.014,00, além de Auxílio-Alimentação de R$ 140,00. Os candidatos interessados poderão se inscrever até o dia 15 de abril de 2018, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.ibade.org.br.
MARINHA
Já estão abertas as inscrições para o concurso público de Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha. As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de abril de 2018, via internet no endereço eletrônico www.ingressonamarinha.mar.mil.br.
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
A Polícia Militar do Distrito Federal abriu concurso público para Admissão ao Curso de Formação de Praças com Graduação de Soldado.Os interessados em participar devem acessar o site www.iades.com.br, até o dia 16 de abril de 2018. A oferta é de 427 oportunidades para provimento imediato de candidatos do sexo masculino e 73 para candidatas do sexo feminino, além de 1.500 destinadas a formação de cadastro reserva. A remuneração durante o Curso de Formação de Praças - Soldado 2º Classe é no valor de R$ 4.119,22, com auxílio alimentação no valor de R$ 850,00. E após o CFP o valor será de R$ 5.242,41. Os candidatos que desejam participar precisam ter formação superior, 18 anos completos e no máximo 30 anos de idade até a data de inscrição, além de altura mínima de 1,65m se do gênero masculino e 1,60m se do sexo feminino.
LIQUIGÁS
A distribuidora Liquigás S.A realiza um novo Processo Seletivo com 794 vagas, entre imediatas e para cadastro de reserva. Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 17 de abril de 2018, por meio do endereço eletrônico www.cesgranrio.com.br. Há taxa de participação nos valores de R$ 37,00 a R$ 67,00. A remuneração varia de R$ 1.321,09 a R$ 4.894,08, de acordo com a função.
UFES
A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) está com inscrições abertas para o concurso público que visa selecionar professores efetivos. Por meio dos editais nº 16, 17, 18 e 19/2018, são ofertadas oportunidades nas áreas/ subáreas de Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1), Geociências/ Geologia/ Sedimentologia (1), Probabilidade e Estatística (2) e Educação/ Ensino-Aprendizagem (1). Para quem atuar em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE), a remuneração varia de R$ 6.627,43 ou R$ 9.585,67, conforme a titulação, além de Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, entre outros benefícios. Os candidatos podem se inscrever até 18 de abril de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.
TRT DO RIO DE JANEIRO
O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT 1ª Região) está com inscrições abertas para o concurso público que visa selecionar 16 novos servidores. Há oportunidades com exigência de nível médio de ensino na função de Técnico Judiciário das seguintes áreas: Administrativa (10), Administrativa - Especialidade Segurança (1) e Apoio Especializado - Enfermagem (1). Candidatos com nível superior de ensino podem se inscrever no cargo de Analista Judiciário, cujas áreas de atuação são: Administrativa (1), Judiciária (2), Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal (1), Apoio Especializado - Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Psicologia. Todos os contratados por meio deste Concurso Público devem exercer as funções em jornadas de 40 horas por semana e o menor salário inicial a ser pago é de R$ 3.021,86. Os interessados podem se inscrever por meio do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br até o dia 19 de abril de 2018.
EXÉRCITO
O Departamento de Ensino e Cultura do Exército (DECEx) está com inscrições abertas para o Concurso Público para Admissão e Matrícula nos Cursos de Formação de Sargentos (CFS) das áreas Geral/Aviação, Música e Saúde, com 1.100 vagas, para a Escola de Sargentos das Armas (ESA). As inscrições podem ser feitas no site www.esa.eb.mil.br, até o dia 27 de abril de 2018.
DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL
Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE - RS). A oferta é de 50 vagas para do cargo de Defensor Público. A remuneração é de R$ 22.213,43. Os interessados podem se inscrever até às 14h do dia 30 de abril de 2018, pelo endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br.
SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) está com inscrições abertas para os quatro editais do concurso destinado a preencher 416 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). Há oportunidades para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.735 a R$ 12.654. As inscrições podem ser feitas até as 22h de 30 de abril, no site www.iades.com.br.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
O Ministério da Saúde no Rio de Janeiro publicou edital do processo seletivo que visa contratar no máximo 3.592 profissionais para assumirem funções de nível médio/técnico e superior. São disponibilizadas oportunidades nos cargos de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Médico Especializado, Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar (Superior), e Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar (Intermediário). Estes profissionais devem atuar nos hospitais federais do Andaraí, Bonsucesso, Ipanema, Lagoa, Servidores do Estado e Cardoso Fontes, além dos institutos nacionais de Cardiologia (INC) e de Traumatologia e Ortopedia (Into), todos de administração direta do Ministério da Saúde. A remuneração dos servidores varia de R$ 1.374,00 a R$ 5.815,00. Para se inscrever é necessário acessar o site www.nerj.rj.saude.gov.br, até 30 de abril de 2018.
CÂMARA DE CASTELO
A Câmara Municipal de Castelo está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher sete vagas. Os interessados podem se inscrever por meio do endereço eletrônico www.consesp.com.br, até 2 de maio de 2018. A remuneração varia de R$ 1.266,24 a R$ 2.714,21.
POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS
A Polícia Civil de Minas Gerais (PC - MG) vai abrir concurso público com 76 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Substituto.A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 11.475,57. As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 16 de abril até às 23 horas do dia 15 de maio de 2018, nos sites www.acadepol.policiacivil.mg.gov.br e www.fumarc.com.br. A taxa de participação é de R$ 212,00.
POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO
A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC/SP) abriu concurso para as carreiras de escrivão e investigador de polícia. São 1.400 vagas, sendo 70 reservadas às pessoas com deficiência. Do total de ofertas, 800 são destinadas ao cargo de escrivão de polícia e as outras 600 são para investigador de polícia. Interessados em concorrer a uma das vagas devem ter diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de conhecimento, carteira de habilitação na categoria B e ter conduta irrepreensível na vida pública e privada. A remuneração inicial é de R$ 4.435,62, incluindo o salário de R$ 3.743,98 (correspondente à soma dos valores do salário-base e da gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial - RETP) e o adicional de insalubridade de R$ 691,64. As inscrições poderão ser feitas no período de 16 de abril a 15 de maio, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.vunesp.com.br.
POLÍCIA MILITAR DO MATO GROSSO DO SUL
A Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul divulgou editais de concursos públicos para 438 vagas de soldado e oficial. Os salários depois da conclusão do curso de formação são de R$ 3.352,53 (soldado) e R$ 7.089,13 (oficial). São 388 vagas para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino. Há reserva de vagas para negros e indígenas. Os interessados podem se inscrever das 8h do dia 13 de abril e 16h do dia 25 de junho pelo site https://fundacaofapems.org.br.