16 concursos abertos com salários de até R$ 22 mil

A semana começa com 16 concursos abertos em todo o país. São milhares de vagas para vários níveis de escolaridade. Há chances para cargos efetivos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 22 mil na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) está com inscrições abertas para o concurso público que visa selecionar professores efetivos. Por meio dos editais nº 16, 17, 18 e 19/2018, são ofertadas oportunidades nas áreas/ subáreas de Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1), Geociências/ Geologia/ Sedimentologia (1), Probabilidade e Estatística (2) e Educação/ Ensino-Aprendizagem (1). Para quem atuar em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE), a remuneração varia de R$ 6.627,43 ou R$ 9.585,67, conforme a titulação, além de Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, entre outros benefícios. Os candidatos podem se inscrever até 18 de abril de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.