130 vagas para Tribunais de Contas no país com salário de até R$ 33,6 mil

Para se preparar para o concurso é preciso esturdar e ficar atento ao edital Crédito: Pixabay

Tribunais de Contas de São Paulo e do Distrito Federal estão com concursos públicos abertos. As vagas são para diferentes níveis de ensino. Ao todo, são 130 oportunidades com salários que chegam a R$ 33.689.

A remuneração mais alta é no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para o cargo de Procurador do Ministério Público junto ao órgão, que exige nível superior em Direito. O órgão vai ainda contratar 10 auditores de controle externo.

Já no Tribunal de Contas de São Paulo são 102 oportunidades para os cargos de ensino médio de auxiliar técnico de fiscalização nas especialidades suporte administrativo e técnico de informática; para os cargos de ensino superior de agente de fiscalização nas especialidades de: administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências jurídicas, economia, engenharia civil e tecnologia da informação.

Além desses certames que estão com inscrições abertas, o Tribunal de Contas da União pretende abrir edital para cadastro de reserva. Serão 20 vagas para auditor fiscal com salário de R$ 21,9 mil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Vaga para procurador do Ministério Público junto ao TCDF

Número de vagas: 1

1 Salário: até R$ 33.689

até R$ 33.689 Data de inscrição: 13/04 a 04/05



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Vagas para auditor de controle externo

Número de vagas: 10

10 Salário: até R$ 16.673

até R$ 16.673 Data de inscrição: 08 a 27/04



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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Cadastro de reserva

Número de vagas: 20 vagas para auditor fiscal

20 vagas para auditor fiscal Salário: até R$ 21,9 mil

até R$ 21,9 mil O concurso foi autorizado pela União, o edital ainda precisa ser publicado.

TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

Diversos cargos