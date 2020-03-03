Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 130 vagas para Tribunais de Contas no país com salário de até R$ 33,6 mil
Seleção aberta

130 vagas para Tribunais de Contas no país com salário de até R$ 33,6 mil

As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade. Os locais de trabalho serão Distrito Federal e São Paulo

Publicado em 03 de Março de 2020 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 12:46
Para se preparar para o concurso é preciso esturdar e ficar atento ao edital Crédito: Pixabay
Tribunais de Contas de São Paulo e do Distrito Federal estão com concursos públicos abertos. As vagas são para diferentes níveis de ensino. Ao todo, são 130 oportunidades com salários que chegam a R$ 33.689.
A remuneração mais alta é no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para o cargo de Procurador do Ministério Público junto ao órgão, que exige nível superior em Direito. O órgão vai ainda contratar 10 auditores de controle externo. 
Já no Tribunal de Contas de São Paulo são 102 oportunidades para os cargos de ensino médio de auxiliar técnico de fiscalização nas especialidades suporte administrativo e técnico de informática; para os cargos de ensino superior de agente de fiscalização nas especialidades de: administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências jurídicas, economia, engenharia civil e tecnologia da informação.
Além desses certames que estão com inscrições abertas,  o Tribunal de Contas da União pretende abrir edital para cadastro de reserva. Serão 20 vagas para auditor fiscal com salário de R$ 21,9 mil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Vaga para procurador do Ministério Público junto ao TCDF

  • Número de vagas: 1
  • Salário: até R$ 33.689
  • Data de inscrição: 13/04 a 04/05
  • Onde se inscrever? clique aqui

Vagas para auditor de controle externo

  • Número de vagas: 10
  • Salário: até R$ 16.673
  • Data de inscrição: 08 a 27/04
  • Onde se inscrever? clique aqui

Veja Também

MPES pede suspensão de concurso para procurador de Vitória

33 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33,6 mil

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Cadastro de reserva

  • Número de vagas: 20 vagas para auditor fiscal
  • Salário: até R$ 21,9 mil
  • O concurso foi autorizado pela União, o edital ainda precisa ser publicado.

TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

Diversos cargos

  • Número de vagas: 102 (12 para preenchimento imediato e 90 para formar cadastro reserva de pessoal)
  • Salário: até R$ 18.829
  • Cargos: ensino médio (auxiliar técnico de fiscalização nas especialidades suporte administrativo e técnico de informática) e ensino superior (agente de fiscalização nas especialidades de: administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências jurídicas, economia, engenharia civil e tecnologia da informação para compor o quadro de servidores do tribunal).
  • Data de inscrição:  5/03 a 26/03
  • Onde se inscrever? clique aqui

Veja Também

Fundação vai assumir hospitais do ES e fazer concurso com 1,7 mil vagas

9 prefeituras abrem concursos no ES com salários de até R$ 16 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados