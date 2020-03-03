130 vagas para Tribunais de Contas no país com salário de até R$ 33,6 mil

Tribunais de Contas de São Paulo e do Distrito Federal estão com concursos públicos abertos. As vagas são para diferentes níveis de ensino. Ao todo, são 130 oportunidades com salários que chegam a R$ 33.689.
A remuneração mais alta é no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para o cargo de Procurador do Ministério Público junto ao órgão, que exige nível superior em Direito. O órgão vai ainda contratar 10 auditores de controle externo.
Já no Tribunal de Contas de São Paulo são 102 oportunidades para os cargos de ensino médio de auxiliar técnico de fiscalização nas especialidades suporte administrativo e técnico de informática; para os cargos de ensino superior de agente de fiscalização nas especialidades de: administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências jurídicas, economia, engenharia civil e tecnologia da informação.
Além desses certames que estão com inscrições abertas, o Tribunal de Contas da União pretende abrir edital para cadastro de reserva. Serão 20 vagas para auditor fiscal com salário de R$ 21,9 mil.
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Vaga para procurador do Ministério Público junto ao TCDF
- Número de vagas: 1
- Salário: até R$ 33.689
- Data de inscrição: 13/04 a 04/05
- Onde se inscrever? clique aqui
Vagas para auditor de controle externo
- Número de vagas: 10
- Salário: até R$ 16.673
- Data de inscrição: 08 a 27/04
- Onde se inscrever? clique aqui
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Cadastro de reserva
- Número de vagas: 20 vagas para auditor fiscal
- Salário: até R$ 21,9 mil
- O concurso foi autorizado pela União, o edital ainda precisa ser publicado.
TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO
Diversos cargos
- Número de vagas: 102 (12 para preenchimento imediato e 90 para formar cadastro reserva de pessoal)
- Salário: até R$ 18.829
- Cargos: ensino médio (auxiliar técnico de fiscalização nas especialidades suporte administrativo e técnico de informática) e ensino superior (agente de fiscalização nas especialidades de: administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências jurídicas, economia, engenharia civil e tecnologia da informação para compor o quadro de servidores do tribunal).
- Data de inscrição: 5/03 a 26/03
- Onde se inscrever? clique aqui