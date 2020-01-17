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Qualificar ES

120 vagas para aprender uma profissão em Santa Leopoldina

Interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro; do total de oportunidades, 60 são destinadas às mulheres

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 17:26
Oportunidades para fazer curso de costura  Crédito: Pixabay
Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para ganhar um dinheiro extra ou conseguir um emprego com carteira assinada. O Programa Qualificar ES está com inscrições abertas para 120 vagas em cursos de qualificação destinadas aos moradores de Santa Leopoldina.
Os interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa

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Para participar da qualificação, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.
Do do total de vagas oferecidas no município, 60 estarão disponíveis para o programa Qualificar ES Mulher.

CONFIRA AS VAGAS

POLO 01: Centro de Referência de Assistência Social CRAS)
  • Endereço: Rua Cabo Milton, Centro
  • Bairros: Olaria, Funil e Cocal
  • Cursos: Administração de pequenos negócios (30) e marketing - divulgando o seu negócio (30)
QUALIFICAR ES MULHER
  • POLO: Centro de Referência de Assistência Social  CRAS
  • Endereço: Rua Cabo Milton, Centro, Santa Leopoldina
  • Bairros: Olaria, Funil e Cocal
  • Cursos: Costura (30) e confeccionador de bolsas (30)
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