100 oportunidades para aprender uma profissão na Serra

Área de informática terá vagas em dois cursos Crédito: Freepik

A Prefeitura da Serra vai abrir 101 vagas em três cursos de qualificação profissional gratuitos. As chances são destinadas a quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou dar uma turbinada no currículo. Para se inscrever, é necessário que o candidato seja morador do município.

A oferta é de 40 oportunidades para o curso de auxiliar administrativo, 42 para montagem e manutenção de computadores, e 19 para informática integrada (que é a junção dos módulos básico e avançado).

Os interessados podem se inscrever nesta sexta-feira (23), a partir das 8 horas, na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), que fica no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.

Os interessados precisam levar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Menor de idade só se inscreve acompanhado do responsável.

Um auxiliar administrativo tem como atividades recepcionar o público, realizar contato por telefone, ter a responsabilidade de receber, enviar e arquivar documentos, manter atualizados os contatos da empresa, escrever documentos e comunicados. Esse profissional é essencial para o bom funcionamento de diversos departamentos de uma empresa.

Também terá inscrição para montagem e manutenção de computadores e informática integrada, oportunidades que preparam a pessoa para ser contratado por uma empresa ou trabalhar por conta própria.

Informações: Departamento de Qualificação Profissional pelos telefones: 3252-7418/ 3252-7420.

CONFIRA AS VAGAS

Auxiliar administrativo

Vagas: 40

Período da aulas: 2 a 27 de setembro

Turno: matutino (8 às 12 horas) e vespertino (13 às 17 horas).

Local do curso: Pró-Cidadão

Requisitos: ser morador da Serra; idade mínima de 15 anos; escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4ª série).

Montagem e manutenção de computadores

Vagas: 42

Período das aulas: 2 a 27 de setembro

Turno: matutino (8 às 12 horas) e vespertino (13 às 17 horas).

Local do curso: Pró-Cidadão

Requisitos: ser morador da Serra; idade mínima de 15 anos; escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4ª série).

Informática integrada

Vagas: 19

Período dos cursos: 2 a 27 de setembro

Turno: matutino (8 às 12 horas) e vespertino (13 às 17 horas).

Local do curso: Pró-Cidadão