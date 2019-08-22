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Qualificação

100 oportunidades para aprender uma profissão na Serra

Vagas são para os curso de auxiliar administrativo, montagem e manutenção de computadores e informática integrada

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 07:26

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

22 ago 2019 às 07:26
Área de informática terá vagas em dois cursos Crédito: Freepik
A Prefeitura da Serra vai abrir 101 vagas em três cursos de qualificação profissional gratuitos. As chances são destinadas a quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou dar uma turbinada no currículo. Para se inscrever, é necessário que o candidato seja morador do município.
> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA
A oferta é de 40 oportunidades para o curso de auxiliar administrativo, 42 para montagem e manutenção de computadores, e 19 para informática integrada (que é a junção dos módulos básico e avançado).
Os interessados podem se inscrever nesta sexta-feira (23), a partir das 8 horas, na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), que fica no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.
Os interessados precisam levar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Menor de idade só se inscreve acompanhado do responsável.
> Confira as dicas para procurar vaga de emprego no Sine
Um auxiliar administrativo tem como atividades recepcionar o público, realizar contato por telefone, ter a responsabilidade de receber, enviar e arquivar documentos, manter atualizados os contatos da empresa, escrever documentos e comunicados. Esse profissional é essencial para o bom funcionamento de diversos departamentos de uma empresa.
Também terá inscrição para montagem e manutenção de computadores e informática integrada, oportunidades que preparam a pessoa para ser contratado por uma empresa ou trabalhar por conta própria.
Informações: Departamento de Qualificação Profissional pelos telefones: 3252-7418/ 3252-7420.
CONFIRA AS VAGAS
Auxiliar administrativo
Vagas: 40
Período da aulas: 2 a 27 de setembro
Turno: matutino (8 às 12 horas) e vespertino (13 às 17 horas).
Local do curso: Pró-Cidadão
Requisitos: ser morador da Serra; idade mínima de 15 anos; escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4ª série).
Montagem e manutenção de computadores
Vagas: 42
Período das aulas: 2 a 27 de setembro
Turno: matutino (8 às 12 horas) e vespertino (13 às 17 horas).
Local do curso: Pró-Cidadão
Requisitos: ser morador da Serra; idade mínima de 15 anos; escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4ª série).
Informática integrada
Vagas: 19
Período dos cursos: 2 a 27 de setembro
Turno: matutino (8 às 12 horas) e vespertino (13 às 17 horas).
Local do curso: Pró-Cidadão
Requisitos: ser morador da Serra; idade mínima de 15 anos; escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4ª série).
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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