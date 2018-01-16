10 mil vagas para aprender uma profissão

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti

Quem quer se qualificar para ingressar no mercado de trabalho deve ficar atento. O Projeto OportunidadES começa esta semana a oferecer vagas para novos cursos de qualificação, todas de graça para a população do Estado.

São cerca de 10 mil vagas para dois bairros de Vila Velha, dois bairros da Serra, em Viana e para todos os cidadãos na modalidade on-line. Os interessados podem se inscrever no site www.oportunidades.es.gov.br . A seleção é feita por ordem de inscrição e o prazo é diferente para cada oferta.

Para fazer um dos cursos, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos e morar no bairro ou município onde o curso será realizado. Já para disputar uma das vagas on-line o candidato deve: ter idade mínima de 16 anos, ter acesso à internet, ter noções básicas de informática e de navegação na rede mundial de computadores.

Na Serra, os bairros contemplados são Jacaraípe e Nova Almeida e as inscrições seguem até 21 de janeiro. Ao todo, para os moradores do bairro, serão 600 vagas em 20 cursos de qualificação.

Já em Vila Velha, as chances são para os bairros Vila Garrido e Aribiri. As inscrições nos bairros começam nesta quarta-feira (17) e vão até a próxima segunda-feira (22). Os dois bairros vão oferecer 600 vagas para 20 opções de cursos.

Em Viana, a oferta de cursos gratuitos contempla todos os moradores da cidade. Ao todo, 510 vagas serão oferecidas aos vianenses e eles poderão escolher entre 17 opções de cursos. O prazo para se inscrever será de 18 a 28 de janeiro de 2018.

Além das vagas presenciais, o OportunidadES oferece cursos a distância. Neste caso, as inscrições seguem até 30 de janeiro de 2018. São 8 mil vagas para 20 opções de cursos.

A novidade deste ano fica por conta dos cursos de Aduíno Básico; Automaquiagem II; Cuidador de Idosos; Designer de Sobrancelhas; Informática para Educadores; entre outros. Ao todo, os 10 novos cursos de 2018 para modalidade a distância já estarão disponíveis na oferta.

Os classificados da oferta on-line vão ter acesso a uma plataforma que será disponibilizada no site do projeto ( www.oportunidades.es.gov.br ) e, assim, poderão assistir às aulas no computador, no tablet e no celular em qualquer horário do dia.

Os cursos presenciais têm carga horária de 40 horas, enquanto que os cursos on-line de 80 horas. Os professores são do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, assim como as apostilas e certificado que cada aluno recebe na conclusão do curso.

Em 2018, os pré-requisitos para disputar vaga para alguns cursos mudaram. Nos cursos da área da saúde (Balconista de Farmácia, Cuidador de Idosos e Infantil) é necessário que o candidato tenha a partir de 18 anos. Já para os cursos avançados (Maquiagem Avançada, Excel Avançado, Informática Avançada, entre outros), a exigência é ter concluído o curso básico no projeto.

O OportunidadES em 2017 foi um sucesso e estamos trabalhando para ampliar seu alcance em 2018. Queremos facilitar a vida do cidadão levando ensino rápido de qualidade que fomente a economia criativa, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Vandinho Leite.

O Projeto OportunidadES é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti)  e, em 2017, finalizou o calendário letivo com o total de 68.113 vagas oferecidas gratuitamente a população capixaba, nas modalidades presencial e a distância, o que ultrapassa a meta estabelecida para o ano de oferecer 40 mil vagas.

O projeto esteve em 47 bairros da Grande Vitória com aulas presenciais e a meta de 2018 é ofertar 80 mil vagas e levar o projeto presencial a 60 bairros.

CONFIRA OS CURSOS

SERRA

Jacaraípe

Local do curso: EEEFM Francisco Nascimento, Rua E, 215, Castelândia, Serra.

CURSOS

Auxiliar de estoque e armazenagem: 30

Auxiliar de rotinas administrativas: 22

Balconista de farmácia*: 30

Cuidador de idosos*: 30

Cuidador infantil*: 30

Decoração de festas: 30

Maquiagem básica: 30

Organização de eventos: 30

Porteiro: 30

Recepcionista: 30

Nova Almeida

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus, Av. Edvaldo Lima, 327 - Centro - Nova Almeida (Em Frente ao Hotel Praia Sol)

CURSOS

Auxiliar de logística e produção: 30

Balconista de farmácia: 30

Cuidador de idosos: 30

Cuidador infantil: 30

Decoração de festas: 30

Design de sobrancelha: 30

Maquiagem básica: 30

Porteiro: 30

Recepcionista: 30

Unhas decorativas: 30

VILA VELHA

Vila Garrido

Local dos cursos: EEEF Adolfina Zambrogno, Rua Sebastião Gaiba, s/nº, Vila Velha

CURSOS

Auxiliar de logística e produção: 30

Balconista de farmácia: 30

Confecção de maquete para bolo: 30

Cuidador de idosos: 30

Cuidador infantil: 30

Decoração de festas: 30

Design de sobrancelha: 30

Maquiagem avançada: 30

Porteiro: 30

Recepcionista: 30

Aribiri

Local do curso: Primeira Igreja Batista em Aribiri, Rua José Bonifácio, 206, Aribiri

CURSOS

Atendimento ao cliente: 30

Auxiliar de estoque e armazenagem: 30

Auxiliar de logística e produção: 30

Balconista de farmácia: 30

Cuidador de idosos: 30

Design de sobrancelha: 30

Maquiagem básica: 30

Porteiro: 30

Recepcionista: 30

Local do curso: Escola Ofélia Escolar

CURSOS

Confeitaria básica: 30

VIANA

Local de curso: Centro de Qualificação Profissional, Rua Domingos Vicente, 10, Centro, Viana.

CURSOS

Almoxarife: 30

Auxiliar de estoque e armazenagem: 30

Auxiliar de logística e produção: 60

Cuidador de idosos: 30

Cuidador infantil: 30

Decoração de festas: 30

Design de sobrancelha: 30

Excel avançado: 30

Informática avançada: 30

Informática básica: 30

Maquiagem básica: 30

Panificação: 30

Porteiro: 30

Preparação de massas: 30

Preparação de salgados: 30

Recepcionista: 30

ON-LINE

Arduíno básico: 400

Automaquiagem II: 400

Cuidador de idosos: 400

Cuidador infantil: 400

Designer de sobrancelha: 400

Excel avançado: 400

Informática para educadores: 400

Informática para micro e pequenas empresas: 400

Marketing pessoal e etiqueta profissional: 400

Telemarketing: 400

Automaquiagem: 400

Balconista de farmácia: 400

Gestão financeira de pequenas e médias empresas: 400

Informática avançada: 400

Informática básica: 400

Inglês básico: 400

Logística: 400

Maquiador: 400

Recepcionista: 400

Secretaria escolar: 400



