1.610 vagas para aprender uma profissão em Vitória e Vila Velha

Projeto OportunidadES oferece vagas para os cursos de maquiagem e design de sobrancelha Crédito: Guilherme Ferrari

Moradores de Vitória já podem se inscrever para uma das 610 vagas abertas em 20 opções de cursos de 40 horas. As chances são oferecidas pelo Projeto OportunidadES para os bairros da Penha e Estrelinha. Os alunos não pagam pelo curso.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de agosto, no site www.oportunidades.es.gov.br

Os candidatos precisam morar nos bairros contemplados, ter mais de 18 anos nos cursos de saúde e acima de 16 nos outros cursos. O resultado das ofertas será divulgado no site do OportunidadES no dia 17 de agosto.

No Bairro da Penha, são 310 vagas em 11 cursos de diferentes áreas profissionais. Já em Estrelinha são nove opções de cursos em 300 vagas.

Outras vagas

Também estão abertas 600 vagas em 20 opções de cursos de qualificação profissional para os moradores de Vila Velha. As vagas são para todos os moradores da cidade, sendo preferenciais aos moradores do Balneário Ponta da Fruta e de São Torquato.

As inscrições podem ser feitas até domingo (12), no site www.oportunidades.es.gov.br . A seleção será por ordem de inscrição e o resultado será divulgado no site do projeto no dia 15 de agosto.

CONFIRA OS CURSOS

BAIRRO DA PENHA

Igreja Assembleia de Deus, Rua Ariobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha, Vitória

CURSOS

Auxiliar de departamento pessoal (20)

Auxiliar de rotinas administrativas (35)

Auxiliar de secretaria (35)

Balconista de farmácia (35)

Confeitaria básica (35)

Decoração de festas (20)

Design de sobrancelhas (20)

Maquiagem básica (20)

Panificação (35)

Porteiro (20)

Preparação de salgados (35).

ESTRELINHA

Igreja Evangélica Batista (antiga sede), Rua da Vitória, 95, Bairro Grande Vitória, Vitória

CURSOS

Auxiliar de estoque e armazenamento (40)

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Auxiliar de departamento pessoal (40)

Berçarista (30)

Decoração de festas (30)

Recepcionista (40).

Movimento Comunitário de Estrelinha, Rodovia Serafim Derenze, 2121, Estrelinha, Vitória

CURSOS

Balconista de farmácia (30)

Maquiagem avançada (30)

Porteiro (30)

PONTA DA FRUTA

UMEF Aly da Silva, Rua Ananás, s/nº, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha.

CURSOS

Auxiliar de departamento pessoal (30)

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Auxiliar de secretaria (30)

Balconista de farmácia (30)

Design de sobrancelhas (30)

Doces para festas (30)

Fotografia (30)

Informática básica (30)

Maquiagem básica (30)

Porteiro (30).

SÃO TORQUATO

Casa de Oração da Igreja Cristã Evangélica, Rua Lacerda de Aguiar, São Torquato, Vila Velha.

CURSOS

Confeitaria básica (30)

Doces para festas (30)

Panificação (30).

EEEFM Silvio Rocio, Rua Santa Terezinha, 12, São Torquato, Vila Velha

CURSOS

Auxiliar de logística e produção (30)

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Fotografia (30)

Igreja Católica Nossa Senhora das Graças, Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato, Vila Velha

CURSOS

Cuidador de idosos (30)

Cuidador infantil (30)

Maquiagem avançada (30)

Porteiro (30).