1.120 vagas em cursos gratuitos de qualificação

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Atenção, moradores de Vila Velha e Cariacica que estão em busca de qualificação profissional. Se liguem que tem oportunidades até durante a folia. Na próxima semana, serão abertas 1.120 vagas do Projeto OportunidadES para os dois municípios.

Serão contemplados os moradores de Vale Encantado e Cobilândia, de Vila Velha, e todos os moradores de Cariacica. Ao todo, 38 cursos estão disponíveis nas três ofertas.

As inscrições para os dois bairros de Vila Velha somam 610 vagas, sendo 300 para Cobilândia e 310 para Vale Encantado. Elas começam na próxima terça-feira de carnaval, dia 13, e terminam no dia 18 de fevereiro. As aulas em Vale Encantado acontecem na Igreja Batista Renovada e na escola Jofre Fraga. Já em Cobilândia, os cursos serão ministrados na escola Ormanda Gonçalves e na Igreja Presbiteriana.

Em Cariacica são 510 vagas, cujas inscrições começam na próxima quinta-feira (15) com término para o dia 25 de fevereiro. As aulas serão realizadas na unidade da faculdade Multivix no município e na Emef Talma Sarmento de Miranda. As inscrições devem ser feitas pelo site do projeto (www.oportunidades.es.gov.br).

Todos os cursos são presenciais e possuem carga horaria de 40 horas com professores do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, que também disponibiliza todo o material utilizado nas aulas gratuitamente e os certificados de conclusão de curso.

Em 2017 a meta era ofertar 40 mil vagas, entre cursos presenciais e a distância, para população. Nós ultrapassamos o que era previsto e oferecemos 68.113 vagas distribuídas nas duas modalidades. Estivemos em 47 bairros da Grande Vitória de forma presencial e mais de 100 mil capixabas se inscreveram em todas as ofertas. Para 2018 vamos trabalhar para aumentar esses números. O objetivo é oferecer 80 mil vagas e levar o projeto presencial a 60 bairros, destacou o secretario de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Vandinho Leite.

OportunidadES

Inscrições: de 13 a 18 de fevereiro, para Vila Velha, e de 15 a 25 de fevereiro, em Cariacica. Elas são gratuitas e devem ser feitas pelo site de 13 a 18 de fevereiro, para Vila Velha, e de 15 a 25 de fevereiro, em Cariacica. Elas são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.oportunidades.es.gov.br

Vagas: 1.120 - sendo 610, em Vila Velha, e 510, em Cariacica

Cursos e vagas:

Vale Encantado (310): Almoxarife (25); Balconista de Farmácia (25); Cuidador de Idosos (25); Design de Sobrancelhas (25); Maquiagem Básica (25); Porteiro (40); Recepcionista (25); Auxiliar de Estoque e Armazenamento (30); Auxiliar de Logística e Produção (30); Auxiliar de Secretaria (30); Gestor de Condomínio (30).

Cobilândia: Auxiliar de Logística e Produção (30); Balconista de Farmácia (30); Cuidador de Idosos (30); Maquiagem Básica (30); Porteiro (30); Recepcionista (30); Auxiliar de Rotinas Administrativas (30); Auxiliar de Secretaria (30); Panificação Básica (30); Preparação de Massas (30).