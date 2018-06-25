Saiba como se preparar para os concursos da PM e Corpo de Bombeiros

As provas objetivas e de redação dos concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros serão aplicadas no dia 26 de agosto. A seleção promete ser acirrada e, para conquistar uma das 417 vagas oferecidas, será preciso estar muito bem preparado.
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, orienta que os candidato devem iniciar imediatamente a preparação. Ela lembra que os exames contarão com questões de Língua Portuguesa (20), Raciocínio Lógico e Matemático (20), Noções de Informática (10) e Conhecimentos Específicos (30).
Todas valem 1 ponto cada, totalizando 80 pontos possíveis. Além disso, haverá uma prova de redação, valendo 40 pontos. O ideal é o candidato estudar todos os dias a partir de hoje, dividindo os dias restantes até a aplicação da prova entre as matérias a serem estudadas, incluindo redação, o que daria, aproximadamente, 12 dias para cada disciplina, sendo possível o candidato tornar-se competitivo nesse prazo, uma vez que o conteúdo programático não é muito extenso, ressalta.
Ela destaca ainda que prova de redação fará muita diferença, considerando o seu elevado peso, devendo o candidato ater-se à apresentação textual (que envolve a letra e respeito às margens e parágrafos), a estrutura textual (introdução adequada ao tema, desenvolvimento e fechamento) e o desenvolvimento do tema (domínio e o pensamento lógico do candidato).
Para ela, a banca examinadora (AOCP) tem se mostrado bastante organizada, com elaboração de questões longas, mas diretas, com nível regular de dificuldade.
Com relação à banca examinadora, a coordenadora pedagógica da Damásio Educacional Suelen Rodrigues afirma que, por se tratar de uma empresa nova, não é tão exigente quanto outras maiores como a Fundação Carlos Chagas.
Na parte de Língua Portuguesa, a AOCP cobra muita interpretação de texto, coerência entre os conhecimentos linguísticos, morfologia e sintaxe. Acredito que os exames não serão difíceis, pois são para cargos de nível médio, pontua.
Segundo ela, a disciplina de informática pede conhecimentos básicos do sistema operacional, relacionados ao que é mais usado no dia a dia. O candidato precisa resolver questões de provas dessa banca para se familiarizar com o estilo da organizadora. Fazendo isso, é possível resolver as questões com mais facilidade, observa Suelen.
Outras dicas da coordenadora são fazer uma leitura cuidadosa do edital e estudar com um material atualizado, voltado ao que foi solicitado no edital.
Estude o que foi pedido no documento. Assim, o candidato evita estudar coisas desnecessárias. Não é o tempo que define a aprovação, é a forma como o aluno aproveita esse período para estudar, diz.
LÍNGUA PORTUGUESA
Segundo o professor Luiz Almeida, o candidato precisa ficar atento ao ler as questões e ter cuidado com palavras como "não", "sempre", "exceto', "sempre", "nunca" e "jamais". Elas podem mudar todo o contexto do enunciado. Confira outras dicas do professor:
O aluno tem que estar atento às questões e reconhecer cada uma das funções morfológicas
É preciso saber as diferenças entre morfologia e sintaxe
A banca AOCP costuma dar mais ênfase em morfologia
De 20 a 30% da prova é de interpretação de texto
10% das questões devem abordar fonética
40% deverá ser de questões de morfologia
Morfologia: a aposta é em questões que cobrem conjunção, adjetivo, substantivo e pronomes, além de verbos no modo substantivo e indicativo.
Fonética: o foco dos estudos deve ser em acentuação, uso dos porquês, formação de palavras e ortografia.
Sintaxe: concordância verbal e nominal, regência verbal, crase e pontuação. Em concordância, é preciso saber a diferença da partícula SE, como partícula apassivadora ou indeterminação do sujeito.
Redação: os temas devem estar ligados à atualidade com assuntos relacionados à segurança, Lei Maria da Penha, discriminação, por exemplo.
SOBRE O CONCURSO
Vagas
417 chances. Para a PM, são 290 vagas, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já para o Corpo de Bombeiros, a oferta é de 127 chances, das quais 120 para soldados e 7 oficiais.
Salário
O subsídio bruto enquanto aluno soldado é de R$ 1.220,30. Após a formação e ingresso na carreira esse valor é de R$ 2.778,43.
Já para oficial, o subsídio é de R$ 2.584,16 no primeiro ano do curso de formação, R$ 3.158,42, no segundo ano, R$ 3.455,55 no terceiro anos e de R$ 5.823,07 após a posse como aspirante.
Inscrições
Aé as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br
Taxa de participação
Dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados R$ 60.
Requisitos
Ensino médio completo; ser brasileiro nato; ter no mínimo 18 anos de idade na data de matrícula e, no máximo, 28 anos; ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m, para mulheres; e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for do sexo masculino).
Etapas
O concurso contará com provas objetivas e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima, teste de aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde / exame toxicológico, investigação social, apresentação de documentação para fins de matrícula, classificação e matrícula e curso de formação. Para os soldados músicos, também haverá prova prática para os candidatos nos seguintes instrumentos: clarineta, trompa, trombone, tuba e percussão.