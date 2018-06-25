Saiba como se preparar para os concursos da PM e Corpo de Bombeiros

Candidatos devem estar atentos ao conteúdo do edital Crédito: Reprodução | Internet

As provas objetivas e de redação dos concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros serão aplicadas no dia 26 de agosto. A seleção promete ser acirrada e, para conquistar uma das 417 vagas oferecidas, será preciso estar muito bem preparado.

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, orienta que os candidato devem iniciar imediatamente a preparação. Ela lembra que os exames contarão com questões de Língua Portuguesa (20), Raciocínio Lógico e Matemático (20), Noções de Informática (10) e Conhecimentos Específicos (30).

Todas valem 1 ponto cada, totalizando 80 pontos possíveis. Além disso, haverá uma prova de redação, valendo 40 pontos. O ideal é o candidato estudar todos os dias a partir de hoje, dividindo os dias restantes até a aplicação da prova entre as matérias a serem estudadas, incluindo redação, o que daria, aproximadamente, 12 dias para cada disciplina, sendo possível o candidato tornar-se competitivo nesse prazo, uma vez que o conteúdo programático não é muito extenso, ressalta.

Ela destaca ainda que prova de redação fará muita diferença, considerando o seu elevado peso, devendo o candidato ater-se à apresentação textual (que envolve a letra e respeito às margens e parágrafos), a estrutura textual (introdução adequada ao tema, desenvolvimento e fechamento) e o desenvolvimento do tema (domínio e o pensamento lógico do candidato).

Para ela, a banca examinadora (AOCP) tem se mostrado bastante organizada, com elaboração de questões longas, mas diretas, com nível regular de dificuldade.

Com relação à banca examinadora, a coordenadora pedagógica da Damásio Educacional Suelen Rodrigues afirma que, por se tratar de uma empresa nova, não é tão exigente quanto outras maiores como a Fundação Carlos Chagas.

Na parte de Língua Portuguesa, a AOCP cobra muita interpretação de texto, coerência entre os conhecimentos linguísticos, morfologia e sintaxe. Acredito que os exames não serão difíceis, pois são para cargos de nível médio, pontua.

Segundo ela, a disciplina de informática pede conhecimentos básicos do sistema operacional, relacionados ao que é mais usado no dia a dia. O candidato precisa resolver questões de provas dessa banca para se familiarizar com o estilo da organizadora. Fazendo isso, é possível resolver as questões com mais facilidade, observa Suelen.

Outras dicas da coordenadora são fazer uma leitura cuidadosa do edital e estudar com um material atualizado, voltado ao que foi solicitado no edital.

Estude o que foi pedido no documento. Assim, o candidato evita estudar coisas desnecessárias. Não é o tempo que define a aprovação, é a forma como o aluno aproveita esse período para estudar, diz.

LÍNGUA PORTUGUESA

Segundo o professor Luiz Almeida, o candidato precisa ficar atento ao ler as questões e ter cuidado com palavras como "não", "sempre", "exceto', "sempre", "nunca" e "jamais". Elas podem mudar todo o contexto do enunciado. Confira outras dicas do professor:

O aluno tem que estar atento às questões e reconhecer cada uma das funções morfológicas O aluno tem que estar atento às questões e reconhecer cada uma das funções morfológicas

É preciso saber as diferenças entre morfologia e sintaxe É preciso saber as diferenças entre morfologia e sintaxe

A banca AOCP costuma dar mais ênfase em morfologia A banca AOCP costuma dar mais ênfase em morfologia

De 20 a 30% da prova é de interpretação de texto De 20 a 30% da prova é de interpretação de texto

10% das questões devem abordar fonética 10% das questões devem abordar fonética

40% deverá ser de questões de morfologia 40% deverá ser de questões de morfologia

Morfologia: a aposta é em questões que cobrem conjunção, adjetivo, substantivo e pronomes, além de verbos no modo substantivo e indicativo.

Fonética: o foco dos estudos deve ser em acentuação, uso dos porquês, formação de palavras e ortografia.

Sintaxe: concordância verbal e nominal, regência verbal, crase e pontuação. Em concordância, é preciso saber a diferença da partícula SE, como partícula apassivadora ou indeterminação do sujeito.

Redação: os temas devem estar ligados à atualidade com assuntos relacionados à segurança, Lei Maria da Penha, discriminação, por exemplo.

SOBRE O CONCURSO

Vagas

417 chances. Para a PM, são 290 vagas, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já para o Corpo de Bombeiros, a oferta é de 127 chances, das quais 120 para soldados e 7 oficiais.

Salário

O subsídio bruto enquanto aluno soldado é de R$ 1.220,30. Após a formação e ingresso na carreira esse valor é de R$ 2.778,43.

Já para oficial, o subsídio é de R$ 2.584,16 no primeiro ano do curso de formação, R$ 3.158,42, no segundo ano, R$ 3.455,55 no terceiro anos e de R$ 5.823,07 após a posse como aspirante.

Inscrições

www.institutoaocp.org.br Aé as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico

Taxa de participação

Dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados R$ 60.

Requisitos

Ensino médio completo; ser brasileiro nato; ter no mínimo 18 anos de idade na data de matrícula e, no máximo, 28 anos; ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m, para mulheres; e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for do sexo masculino).

Etapas

O concurso contará com provas objetivas e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima, teste de aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde / exame toxicológico, investigação social, apresentação de documentação para fins de matrícula, classificação e matrícula e curso de formação. Para os soldados músicos, também haverá prova prática para os candidatos nos seguintes instrumentos: clarineta, trompa, trombone, tuba e percussão.