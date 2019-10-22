União: 12 concursos públicos previstos com salário de até R$ 24 mil

01

Depen

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) já solicitou a abertura de concurso com 309 vagas, sendo 294 para agente federal de execução penal e 15 para especialista em assistência penitenciária. Os cargos exigem o nível médio e superior, respectivamente. A remuneração é de R$ 6.030,23, acrescido de gratificação auxílio-alimentação de R$ 458. Já os especialistas recebem salário de R$ 5.565,70.

02

Polícia Federal

A Polícia Federal encaminhou ao Ministério da Economia um pedido de realização de um novo concurso com 834 vagas, sendo 600 para agente e 234 na área administrativa. O cargo de agente exige que o candidato tenha o nível superior. A remuneração é de R$ 12.441,26. Já para área administrativa, haverá oportunidades para cargos de níveis médio e superior, com salário de R$ 4.710,76 e R$ 5.554,87, respectivamente.

03

PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) solicitou ao Ministério da Economia a abertura de 4.435 vagas para o próximo ano. Desse total, 4.360 são para o cargo de policial rodoviário federal e 75 para a carreira de agente administrativo. A expectativa é de que a corporação abra concursos anuais até 2022, com mil vagas cada. O cargo de policial exige o nível superior e carteira de habilitação. O salário é de R$ 10.357,88. A função de agente administrativo tem como requisitos o nível médio e o salário é de R$ 4.022,77.

04

Ministério Público Militar

O Ministério Público Militar (MPM) já autorizou a abertura de concursos público para promotor de Justiça. O total de vagas ainda não foi divulgado. Os interessados devem ter bacharelado em Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica. No último concurso, o salário foi de R$ 24.057.

05

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encaminhou pedido para abertura de concurso desde 2018. Ao todo, foram solicitadas 7.888 vagas, sendo 3.984 para técnico (nível médio), que tem remuneração inicial de R$ 5.186,79. Foram pedidas ainda 1.692 para analista e 2.212 para médicos peritos. O salário é de R$ 7.659,87 e R$ 12.638,79, respectivamente.

06

Receita Federal

A Receita Federal solicitou ao Ministério da Economia abertura de 3.314 vagas. Desse total, 2.153 oportunidades são para própria Receita, com 1.453 chances para analista-tributário e 700 para auditor fiscal. As duas carreiras exigem nível superior e os ganham variam de R$ 12.142,39 e R$ 21.487,09, respectivamente. As demais 1.161 vagas serão destinadas à Secretaria da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda. Serão 904 oportunidades para assistente técnico-administrativo, que exige o nível médio e tem salário de R$ 4.137,97. Haverá ainda 257 chances para analista técnico-administrativo, para quem tem qualquer formação superior. Para esses servidores, o salário é de 5.490,09.

07

Banco Central

O Banco Central aguarda a votação da autonomia da instituição, que deve ocorrer após a Reforma da Previdência. De qualquer maneira, o órgão aguarda a autorização para abrir concurso em 2020. Ao todo, deverão ser oferecidas 260 vagas para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 7.741,31 a R$ 21.472,49.

08

CGU

A Controladoria-Geral da União (CGU) solicitou a abertura de concurso com cargos de níveis médio e superior. Os profissionais vão receber salários que variam de R$ 6.150,70 a R$ 15.461,70.

09

Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) solicitou 2.054 vagas para os cargos de analista ambiental (750), analista administrativo (270) e técnico administrativo (610). No mês de setembro, o Ministério Público Federal recomendou a realização de um novo concurso público para o órgão. O salário inicial é de R$ 3,7 mil.

10

Antaq

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) confirmou o envio de uma nova solicitação de concurso público com 102 vagas para 2020. As chances serão para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 7.474,67 a R$ 15.516,12.

11

CVM

O Comissão de Valores Mobiliários (CVM) vem solicitando ao atual Ministério da Economia, desde de 2014, um novo concurso público. Este ano, o órgão enviou novamente um pedido. O número de vagas não foi divulgado. O salário pode chegar a R$ 18 mil.

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