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Níveis médio e superior

Senado vai abrir concurso em 2020 com salário de até R$ 33 mil

Previsão é de que o edital seja publicado até junho do ano que vem; oferta será de 40 vagas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 dez 2019 às 16:20

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 16:20

Plenário do Senado Crédito: Alessandro Dantas/ Agência Senado
Senado Federal vai abrir concurso público com 40 vagas e salários que podem chegar a R$ 33 mil mensais. As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior. O presidente da Casa Davi Alcolumbre (DEM) autorizou as contratações em outubro deste ano.

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A previsão é de que o edital seja publicado até junho do ano que vem. Esta semana foi realizado em encontro para debater o projeto das regras do certame com as empresas interessadas em organizar o concurso.
Durante o encontro, foram debatidos temas de segurança durante aplicação das provas, questões de logísticas, elaboração, diagramação, acesso ao local das provas, seleção e monitoramento de profissionais, sistema de detecção de fraudes, cruzamento de dados e uso de algoritmo.
A comissão responsável pelo processo seletivo pretende aplicar as provas em todas as capitais brasileiras, além do Distrito Federal.

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A oferta será de 40 vagas. Do total de chances, 24 são para técnico legislativo, na especialidade de policial legislativo. O candidato precisa ter o ensino médio e o salário inicial é de R$ 19.573,46.
Haverá quatro vagas para advogado e remuneração de R$ 33.003,05. O concurso terá ainda 12 chances para analista administrativo, em especialidades como Administração, Arquivologia, Assistência Social, Contabilidade, Enfermagem, Informática Legislativa, Processo Legislativo, Registro e Redação Parlamentar, Engenharia do Trabalho, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações. Esses profissionais terão salário de R$ 25.764,85.

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Os valores já incluem as gratificações e o auxílio-alimentação.
Todos os aprovados serão lotados em Brasília. Além das oportunidades iniciais, a seleção contará com cadastro de reserva. Só para se ter uma ideia, o Senado tem 1.444 cargos vagos.
O último concurso da Casa foi realizado em 2012. Na ocasião, os candidatos foram submetidos à provas objetivas e discursivas.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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