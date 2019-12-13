Senado vai abrir concurso em 2020 com salário de até R$ 33 mil

Plenário do Senado Crédito: Alessandro Dantas/ Agência Senado

Senado Federal vai abrir concurso público com 40 vagas e salários que podem chegar a R$ 33 mil mensais. As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior. O presidente da Casa Davi Alcolumbre (DEM) autorizou as contratações em outubro deste ano.

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A previsão é de que o edital seja publicado até junho do ano que vem. Esta semana foi realizado em encontro para debater o projeto das regras do certame com as empresas interessadas em organizar o concurso.

Durante o encontro, foram debatidos temas de segurança durante aplicação das provas, questões de logísticas, elaboração, diagramação, acesso ao local das provas, seleção e monitoramento de profissionais, sistema de detecção de fraudes, cruzamento de dados e uso de algoritmo.

A comissão responsável pelo processo seletivo pretende aplicar as provas em todas as capitais brasileiras, além do Distrito Federal.

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A oferta será de 40 vagas. Do total de chances, 24 são para técnico legislativo, na especialidade de policial legislativo. O candidato precisa ter o ensino médio e o salário inicial é de R$ 19.573,46.

Haverá quatro vagas para advogado e remuneração de R$ 33.003,05. O concurso terá ainda 12 chances para analista administrativo, em especialidades como Administração, Arquivologia, Assistência Social, Contabilidade, Enfermagem, Informática Legislativa, Processo Legislativo, Registro e Redação Parlamentar, Engenharia do Trabalho, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações. Esses profissionais terão salário de R$ 25.764,85.

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Os valores já incluem as gratificações e o auxílio-alimentação.

Todos os aprovados serão lotados em Brasília. Além das oportunidades iniciais, a seleção contará com cadastro de reserva. Só para se ter uma ideia, o Senado tem 1.444 cargos vagos.