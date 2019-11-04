Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 9,6 mil

Sede da Secretaria Estadual de Saúde, na Enseada do Suá Crédito: Ricardo Medeiros

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.109,18 a R$ 9.699,69.

As regras da seleção foram publicadas nesta segunda-feira (4). O objetivo do processo seletivo é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidades do órgão.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos.

As inscrições poderão ser feitas pela Internet, no site Seleção ES , das 10h do dia 5 de novembro de 2019 até as 16h59 do dia 12 de novembro.

Para o cargo de médico, serão aceitas duas inscrições por CPF, enquanto que para os demais apenas uma. Confira os cargos:

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Assistente Administrativo

Salário: R$ 1.825,82; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Auxiliar Administrativo

Salário: R$ 1.312,31; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Auxiliar De Enfermagem

Salário: R$ 1.312,31; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Auxiliar de serviços gerais

Salário: R$ 1.109,18; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Motorista

Salário: R$ 1.825,82; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Técnico Em Eletrotécnica

Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Técnico Em Enfermagem

Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Técnico Em Enfermagem (Pediatria)

Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Técnico Em Imobilização Ortopédica

Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Técnico Em Laboratório

Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Técnico Em Laboratório (Hemoterapia)

Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Técnico Em Necrópsia

Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Técnico Em Órtese e Prótese

Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Técnico Em Radiologia

Salário: R$ 1.369,36; Carga Horária: 24 Horas Semanais.

Técnico Em Segurança Do Trabalho

Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Telefonista

Salário: R$ 1.369,36; Carga Horária: 30 Horas Semanais.

NÍVEL SUPERIOR

Arquiteto

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Assistente Social

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Biólogo

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Contador

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Enfermeiro

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Engenheiro Civil

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Engenheiro Eletricista

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Engenheiro De Segurança Do Trabalho

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Farmacêutico

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Fisioterapeuta

Salário: R$ 3.332,70; Carga Horária: 30 Horas Semanais.

Nível Superior

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Nutricionista

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Odontólogo

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Odontólogo Bucomaxilo

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Odontólogo (Atendimento A Portadores De Necessidades Especiais)

Salário: R$ 2.221,80; Carga Horária: 20 Horas Semanais.

Psicólogo

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

Terapeuta Ocupacional

Salário: R$ 3.332,70; Carga Horária: 30 Horas Semanais.

Veterinário

Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.

MÉDICO

Médico

Médico Alergista

Médico Alergista Pediatrico

Médico Anestesista

Médico Angiologista

Médico Cardiologista

Médico Cirurgia Cabeça E Pescoço

Médico Cirurgião Geral

Médico Cirurgião Pediátrico

Médico Cirurgião Plástico

Médico Cirurgião Vascular

Médico Clínica Médica

Médico Dermatologista

Médico Do Trabalho

Médico Em Medicina Física E Reabilitação (Fisiatria)

Médico Endocrinologista

Médico Endocrinologista Pediátrica

Médico Gastroenterologista

Médico Gastroenterologista Pediátrica

Médico Geneticista

Médico Geriatra

Médico Ginecologia E Obstetrícia

Médico Hematologista E Hemoterapia

Médico Homeopata

Médico Infectologista

Médico Intensivista

Médico Intensivista Pediátrico

Médico Intensivista Neonatologista

Médico Nefrologista

Médico Nefrologista Pediátrico

Médico Neurologista

Médico Neuropediatra

Médico Nutrólogo

Médico Oftalmologista

Médico Oncologista

Médico Ortopedista E Traumatologista

Médico Otorrinolaringologista

Médico Patologista

Médico Pediatra

Médico Pneumologista

Médico Proctologista

Médico Psiquiatra

Médico Psiquiatra Da Infância E Adolescência

Médico Radiologista E Diagnóstico Por Imagem

Médico Reumatologista

Médico Socorrista