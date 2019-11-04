Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 9,6 mil

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.109,18 a R$ 9.699,69.
As regras da seleção foram publicadas nesta segunda-feira (4). O objetivo do processo seletivo é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidades do órgão.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos.
As inscrições poderão ser feitas pela Internet, no site Seleção ES, das 10h do dia 5 de novembro de 2019 até as 16h59 do dia 12 de novembro.
Para o cargo de médico, serão aceitas duas inscrições por CPF, enquanto que para os demais apenas uma. Confira os cargos:
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
Assistente Administrativo
Salário: R$ 1.825,82; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Auxiliar Administrativo
Salário: R$ 1.312,31; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Auxiliar De Enfermagem
Salário: R$ 1.312,31; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Auxiliar de serviços gerais
Salário: R$ 1.109,18; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Motorista
Salário: R$ 1.825,82; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Técnico Em Eletrotécnica
Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Técnico Em Enfermagem
Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Técnico Em Enfermagem (Pediatria)
Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Técnico Em Imobilização Ortopédica
Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Técnico Em Laboratório
Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Técnico Em Laboratório (Hemoterapia)
Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Técnico Em Necrópsia
Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Técnico Em Órtese e Prótese
Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Técnico Em Radiologia
Salário: R$ 1.369,36; Carga Horária: 24 Horas Semanais.
Técnico Em Segurança Do Trabalho
Salário: R$ 2.282,28; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Telefonista
Salário: R$ 1.369,36; Carga Horária: 30 Horas Semanais.
NÍVEL SUPERIOR
Arquiteto
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Assistente Social
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Biólogo
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Contador
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Enfermeiro
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Engenheiro Civil
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Engenheiro Eletricista
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Engenheiro De Segurança Do Trabalho
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Farmacêutico
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Fisioterapeuta
Salário: R$ 3.332,70; Carga Horária: 30 Horas Semanais.
Nível Superior
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Nutricionista
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Odontólogo
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Odontólogo Bucomaxilo
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Odontólogo (Atendimento A Portadores De Necessidades Especiais)
Salário: R$ 2.221,80; Carga Horária: 20 Horas Semanais.
Psicólogo
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
Terapeuta Ocupacional
Salário: R$ 3.332,70; Carga Horária: 30 Horas Semanais.
Veterinário
Salário: R$ 4.443,60; Carga Horária: 40 Horas Semanais.
MÉDICO
Médico
Médico Alergista
Médico Alergista Pediatrico
Médico Anestesista
Médico Angiologista
Médico Cardiologista
Médico Cirurgia Cabeça E Pescoço
Médico Cirurgião Geral
Médico Cirurgião Pediátrico
Médico Cirurgião Plástico
Médico Cirurgião Vascular
Médico Clínica Médica
Médico Dermatologista
Médico Do Trabalho
Médico Em Medicina Física E Reabilitação (Fisiatria)
Médico Endocrinologista
Médico Endocrinologista Pediátrica
Médico Gastroenterologista
Médico Gastroenterologista Pediátrica
Médico Geneticista
Médico Geriatra
Médico Ginecologia E Obstetrícia
Médico Hematologista E Hemoterapia
Médico Homeopata
Médico Infectologista
Médico Intensivista
Médico Intensivista Pediátrico
Médico Intensivista Neonatologista
Médico Nefrologista
Médico Nefrologista Pediátrico
Médico Neurologista
Médico Neuropediatra
Médico Nutrólogo
Médico Oftalmologista
Médico Oncologista
Médico Ortopedista E Traumatologista
Médico Otorrinolaringologista
Médico Patologista
Médico Pediatra
Médico Pneumologista
Médico Proctologista
Médico Psiquiatra
Médico Psiquiatra Da Infância E Adolescência
Médico Radiologista E Diagnóstico Por Imagem
Médico Reumatologista
Médico Socorrista
Médico Urologista