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Prefeitura de Cariacica seleciona assistentes de alfabetização

Voluntários podem receber até R$ 1,2 se trabalharem 40 horas por semana

Publicado em 19 de Março de 2018 às 15:59

Publicado em 

19 mar 2018 às 15:59
A Prefeitura de Cariacica seleciona assistentes de alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização, que estará presente em 57 escolas municipais de ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas por e-mail até o dia 23 de março.
Os assistentes vão receber R$ 150 por turma em que atuarem por cinco horas semanais. Podendo acumular até oito turmas, distribuídas nos dois turnos, chegando a receber até R$ 1.200 por 40 horas semanais. Confira o edital.
Para participar, é preciso ter licenciatura em Pedagogia e experiência com alfabetização. Estudantes a partir do 5º período também podem se candidatar. Pessoas que possuem vínculo com a prefeitura não podem concorrer.
As inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected], com dados pessoais (endereço, telefone e e-mail) e currículo.

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