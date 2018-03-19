A Prefeitura de Cariacica seleciona assistentes de alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização, que estará presente em 57 escolas municipais de ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas por e-mail até o dia 23 de março.
Os assistentes vão receber R$ 150 por turma em que atuarem por cinco horas semanais. Podendo acumular até oito turmas, distribuídas nos dois turnos, chegando a receber até R$ 1.200 por 40 horas semanais. Confira o edital.
Para participar, é preciso ter licenciatura em Pedagogia e experiência com alfabetização. Estudantes a partir do 5º período também podem se candidatar. Pessoas que possuem vínculo com a prefeitura não podem concorrer.
As inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected], com dados pessoais (endereço, telefone e e-mail) e currículo.