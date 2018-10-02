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Etapas

PM e Corpo de Bombeiros do ES divulgam resultado da Redação

Quem não concordar com a pontuação obtida pode entrar com recursos nos dias 3 e 4 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 14:52

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 14:52

Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta terça-feira (2) o extrato do edital do resultado preliminar da prova de redação. Quem não concordar com o resultado pode entrar com recurso no endereço eletrônico, de 3 a 4 de outubro de 2018.
Soldado da PM 
Oficial da PM 
Soldado Músico da PM 
Soldado dos Bombeiros 
Oficial dos Bombeiros 
O candidato poderá consultar sua nota individualmente por meio do link Boletim de Desempenho da Prova de Redação e consultar individualmente sua Folha da Versão Definitiva da Redação.
A convocação para a fase da entrega de documentação preliminar e aferição de idade, ocorrerá na data provável de 11 de outubro.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.

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