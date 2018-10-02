PM e Corpo de Bombeiros do ES divulgam resultado da Redação

O candidato poderá consultar sua nota individualmente por meio do link Boletim de Desempenho da Prova de Redação e consultar individualmente sua Folha da Versão Definitiva da Redação.

A convocação para a fase da entrega de documentação preliminar e aferição de idade, ocorrerá na data provável de 11 de outubro.

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.