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Oportunidades de emprego disponíveis para mulheres no ES

Vagas abertas são destinadas preferencialmente para candidatas do sexo feminino; veja como se candidatar

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 12:28
Oportunidades para mulheres que procuram emprego com carteira assinada Crédito: Tony Winston/Agência Brasília
Projeto Todas Elas
As mulheres são maioria da população brasileira. Elas vivem mais, têm mais educação formal e ocupam cerca de 45% das vagas de emprego registradas no país. Entretanto, o número de trabalhadoras desempregadas é superior aos homens. E para ajudar as mulheres a se recolocarem no mercado de trabalho, selecionamos algumas oportunidades de emprego que deverão ser preenchidas preferencialmente por pessoas do sexo feminino. A Gazeta fez um levantamento de vagas como parte do projeto Todas Elas (leia mais sobre abaixo).
Só para se ter uma ideia, a Psico Store está com 200 vagas em aberto para a área técnica operacional, tendo como prioridade a contratação de mulheres e pessoas com deficiência. Há chances para cargos como secretária executiva, recepcionista e gerente comercial.
Já a Center RH conta com chances como assistente de marketing, auxiliar administrativo, atendente de SAC, entre outros. A remuneração pode chegar a R$ 1,8 mil, de acordo com o cargo. A oferta é de 17 vagas preferencialmente para mulheres.

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No Sine da Serra, estão abertas 51 vagas de emprego que podem ser disputadas por mulheres. 
É bom lembrar que as oportunidades divulgadas são para contratação de ambos os sexos, mas que podem ser preenchidas preferencialmente por mulheres. De acordo com a Constituição Federal, qualquer discriminação de idade, sexo, cor, raça, credo, deficiência física, e estado civil para uma vaga de emprego não é permitido.

PROJETO TODAS ELAS

O progresso feminino na sociedade não é capaz de acabar com os desafios que as mulheres ainda enfrentam. A discriminação de gênero é real, elas recebem menores salários, são rejeitadas por serem mães, são alvo de assédio no ambiente corporativo. Em casa, muitas são vítimas de violência doméstica. Para dar mais visibilidade a esses problemas e as formas de enfrentá-los, A Gazeta criou o projeto Todas Elas, que entrou na rotina da redação A Gazeta/CBN.

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Confira as oportunidades de emprego disponíveis no ES

Para isso, reportagens em vídeos, textos, infográficos, podcasts, todos relacionados ao tema, serão reunidos em A Gazeta. As editorias da redação serão responsáveis por gerar conteúdo para o Todas Elas, como a de Economia. O projeto vai destacar as oportunidades de emprego, empreendedorismo, carreira, mulheres que se destacam independentemente de serem do sexo feminino, entre outros assuntos.
O combate à violência também estará em destaque. Desde 1º de janeiro, A Gazeta passou a contar numericamente todos os casos de feminicídio no Espírito Santo.

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO

PSICO STORE
  • Currículo: devem ser cadastrados no site www.psicostore.com.br
  • Operador Mantenedor 
  • Operador de Equipamentos
  • Líder de Produção 
  • Agente de Navegação
  • Técnico Automação e Instrumentação 
  • Secretária (o) Executiva (o)
  • Gerente de Operações 
  • Inspetor Mecânica
  • Aprovisionador Materiais e Componentes 
  • Inspetor Elétrica
  • Programador
  • Mecânico 
  • Eletricista
  • Encarregado de Manutenção de Frota
  • Operador Multimodal 
  • Técnico Lubrificação 
  • Soldador 
  • Técnico Eletroeletrônica 
  • Analista de Remuneração - Santa Maria de Jetibá (ES) 
  • Caldeireiro
  • Recepcionista 
  • Lubrificador 
  • Suporte Operacional 
  • Técnico Mecânico 
  • Desenvolvedor PHP - Fullstack
  • Auxiliar Comercial 
  • Assistente de Vendas
  • Técnico de Segurança do Trabalho
  • Gerente Comercial
  • Analista de Recursos Humanos
  • Assistente de Departamento Pessoal
  • Vendedor Externo
  • Líder de Produção
CENTER RH
  • Currículo: podem ser cadastrados no site www.centerrh.com.br
  • Assistente de Marketing Junior 
  • Auxiliar Administrativo
  • Auxiliar de Marketing  
  • Atendente de SAC 
  • Auxiliar de Serviços Operacionais (PCD)         Código:415028
  • Auxiliar de Serviços Operacionais (Temporário)  10 vagas Código: 415027
SINE DA SERRA
  • Cadastro: podem ser feito no Sine da Serra, que fica em Portal de Jacaraípe.
  • Assistente de vendas (1)
  • Auxiliar administrativo  - estágio (2)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar contábil (1)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Auxiliar de orientação educacional - estágio (13)
  • Consultor de vendas (1)
  • Enfermeiro (1)
  • Estoquista (1)
  • Gerente de hotel (1)
  • Padeiro confeiteiro (1)
  • Promotor de vendas (4)
  • Subgerente de restaurante (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (4)
  • Vendedor interno (1)
  • Vendedor de consórcio (10)
  • Vendedor de serviços (1)
  • Vagas para pessoas com deficiência: 
  • Auxiliar de logística (2)
  • Auxiliar pessoal (2)
  • Mecânico de equipamentos industriais (1)
  • Mecânico  de manutenção de britagem (1)
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