Oportunidades de emprego disponíveis para mulheres no ES

As mulheres são maioria da população brasileira. Elas vivem mais, têm mais educação formal e ocupam cerca de 45% das vagas de emprego registradas no país. Entretanto, o número de trabalhadoras desempregadas é superior aos homens. E para ajudar as mulheres a se recolocarem no mercado de trabalho, selecionamos algumas oportunidades de emprego que deverão ser preenchidas preferencialmente por pessoas do sexo feminino. A Gazeta fez um levantamento de vagas como parte do projeto Todas Elas (leia mais sobre abaixo).
Só para se ter uma ideia, a Psico Store está com 200 vagas em aberto para a área técnica operacional, tendo como prioridade a contratação de mulheres e pessoas com deficiência. Há chances para cargos como secretária executiva, recepcionista e gerente comercial.
Já a Center RH conta com chances como assistente de marketing, auxiliar administrativo, atendente de SAC, entre outros. A remuneração pode chegar a R$ 1,8 mil, de acordo com o cargo. A oferta é de 17 vagas preferencialmente para mulheres.
No Sine da Serra, estão abertas 51 vagas de emprego que podem ser disputadas por mulheres.
É bom lembrar que as oportunidades divulgadas são para contratação de ambos os sexos, mas que podem ser preenchidas preferencialmente por mulheres. De acordo com a Constituição Federal, qualquer discriminação de idade, sexo, cor, raça, credo, deficiência física, e estado civil para uma vaga de emprego não é permitido.
PROJETO TODAS ELAS
O progresso feminino na sociedade não é capaz de acabar com os desafios que as mulheres ainda enfrentam. A discriminação de gênero é real, elas recebem menores salários, são rejeitadas por serem mães, são alvo de assédio no ambiente corporativo. Em casa, muitas são vítimas de violência doméstica. Para dar mais visibilidade a esses problemas e as formas de enfrentá-los, A Gazeta criou o projeto Todas Elas, que entrou na rotina da redação A Gazeta/CBN.
Para isso, reportagens em vídeos, textos, infográficos, podcasts, todos relacionados ao tema, serão reunidos em A Gazeta. As editorias da redação serão responsáveis por gerar conteúdo para o Todas Elas, como a de Economia. O projeto vai destacar as oportunidades de emprego, empreendedorismo, carreira, mulheres que se destacam independentemente de serem do sexo feminino, entre outros assuntos.
O combate à violência também estará em destaque. Desde 1º de janeiro, A Gazeta passou a contar numericamente todos os casos de feminicídio no Espírito Santo.
CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO
PSICO STORE
- Currículo: devem ser cadastrados no site www.psicostore.com.br
- Operador Mantenedor
- Operador de Equipamentos
- Líder de Produção
- Agente de Navegação
- Técnico Automação e Instrumentação
- Secretária (o) Executiva (o)
- Gerente de Operações
- Inspetor Mecânica
- Aprovisionador Materiais e Componentes
- Inspetor Elétrica
- Programador
- Mecânico
- Eletricista
- Encarregado de Manutenção de Frota
- Operador Multimodal
- Técnico Lubrificação
- Soldador
- Técnico Eletroeletrônica
- Analista de Remuneração - Santa Maria de Jetibá (ES)
- Caldeireiro
- Recepcionista
- Lubrificador
- Suporte Operacional
- Técnico Mecânico
- Desenvolvedor PHP - Fullstack
- Auxiliar Comercial
- Assistente de Vendas
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Gerente Comercial
- Analista de Recursos Humanos
- Assistente de Departamento Pessoal
- Vendedor Externo
- Líder de Produção
- Currículo: podem ser cadastrados no site www.centerrh.com.br
- Assistente de Marketing Junior
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de Marketing
- Atendente de SAC
- Auxiliar de Serviços Operacionais (PCD) Código:415028
- Auxiliar de Serviços Operacionais (Temporário) 10 vagas Código: 415027
- Cadastro: podem ser feito no Sine da Serra, que fica em Portal de Jacaraípe.
- Assistente de vendas (1)
- Auxiliar administrativo - estágio (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de orientação educacional - estágio (13)
- Consultor de vendas (1)
- Enfermeiro (1)
- Estoquista (1)
- Gerente de hotel (1)
- Padeiro confeiteiro (1)
- Promotor de vendas (4)
- Subgerente de restaurante (1)
- Técnico em segurança do trabalho (4)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor de consórcio (10)
- Vendedor de serviços (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Auxiliar de logística (2)
- Auxiliar pessoal (2)
- Mecânico de equipamentos industriais (1)
- Mecânico de manutenção de britagem (1)