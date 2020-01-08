Oportunidades de emprego disponíveis para mulheres no ES

Oportunidades para mulheres que procuram emprego com carteira assinada Crédito: Tony Winston/Agência Brasília

Todas Elas (leia mais sobre abaixo). As mulheres são maioria da população brasileira. Elas vivem mais, têm mais educação formal e ocupam cerca de 45% das vagas de emprego registradas no país. Entretanto, o número de trabalhadoras desempregadas é superior aos homens. E para ajudar as mulheres a se recolocarem no mercado de trabalho, selecionamos algumas oportunidades de emprego que deverão ser preenchidas preferencialmente por pessoas do sexo feminino. A Gazeta fez um levantamento de vagas como parte do projeto(leia mais sobre abaixo).

Só para se ter uma ideia, a Psico Store está com 200 vagas em aberto para a área técnica operacional, tendo como prioridade a contratação de mulheres e pessoas com deficiência. Há chances para cargos como secretária executiva, recepcionista e gerente comercial.

Já a Center RH conta com chances como assistente de marketing, auxiliar administrativo, atendente de SAC, entre outros. A remuneração pode chegar a R$ 1,8 mil, de acordo com o cargo. A oferta é de 17 vagas preferencialmente para mulheres.

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No Sine da Serra, estão abertas 51 vagas de emprego que podem ser disputadas por mulheres.

É bom lembrar que as oportunidades divulgadas são para contratação de ambos os sexos, mas que podem ser preenchidas preferencialmente por mulheres. De acordo com a Constituição Federal, qualquer discriminação de idade, sexo, cor, raça, credo, deficiência física, e estado civil para uma vaga de emprego não é permitido.

PROJETO TODAS ELAS

O progresso feminino na sociedade não é capaz de acabar com os desafios que as mulheres ainda enfrentam. A discriminação de gênero é real, elas recebem menores salários, são rejeitadas por serem mães, são alvo de assédio no ambiente corporativo. Em casa, muitas são vítimas de violência doméstica. Para dar mais visibilidade a esses problemas e as formas de enfrentá-los, A Gazeta criou o projeto Todas Elas , que entrou na rotina da redação A Gazeta/CBN.

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A Gazeta. As editorias da redação serão responsáveis por gerar conteúdo para o Todas Elas, como a de Para isso, reportagens em vídeos, textos, infográficos, podcasts, todos relacionados ao tema, serão reunidos em. As editorias da redação serão responsáveis por gerar conteúdo para o, como a de Economia . O projeto vai destacar as oportunidades de emprego, empreendedorismo, carreira, mulheres que se destacam independentemente de serem do sexo feminino, entre outros assuntos.

O combate à violência também estará em destaque. Desde 1º de janeiro, A Gazeta passou a contar numericamente todos os casos de feminicídio no Espírito Santo

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