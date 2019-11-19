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Novas oportunidades para trabalhar no Aeroporto de Vitória

Oportunidades estão nas áreas comercial, jurídica, operações aeroportuária e recursos humanos; inscrições no site a empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 14:44

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 14:44

Oportunidades de emprego no Aeroporto de Vitória  Crédito: Fernando Madeira
A Zurich Airport, empresa que será responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, está com está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis médio e superior.

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As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, jurídica, operações aeroportuárias e recursos humanos. A oferta é para sete cargos. Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de recrutamento da empresa.

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A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.

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