Novas oportunidades para trabalhar no Aeroporto de Vitória

Oportunidades de emprego no Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Zurich Airport, empresa que será responsável pela administração do Aeroporto de Vitória , está com está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, jurídica, operações aeroportuárias e recursos humanos. A oferta é para sete cargos. Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.

Os interessados podem fazer o cadastro na página de recrutamento da empresa.

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A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.

CONFIRA AS VAGAS

Comercial

Analista comercial - alimentos e bebidas

Jurídico

Advogado júnior

Operações Aeroportuárias

Analista de operações - avsec

Assistente de operações de logística de cargas

Coordenador de operações de logística de cargas

Recursos Humanos

Analista de recursos humanos - treinamento & desenvolvimento