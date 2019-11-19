Novas oportunidades para trabalhar no Aeroporto de Vitória

A Zurich Airport, empresa que será responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, está com está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis médio e superior.
As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, jurídica, operações aeroportuárias e recursos humanos. A oferta é para sete cargos. Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de recrutamento da empresa.
A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.
CONFIRA AS VAGAS
- Comercial
Analista comercial - alimentos e bebidas
- Jurídico
Advogado júnior
- Operações Aeroportuárias
Analista de operações - avsec
Assistente de operações de logística de cargas
Coordenador de operações de logística de cargas
- Recursos Humanos
Analista de recursos humanos - treinamento & desenvolvimento
Assistente de recursos humanos