Mais de 50 vagas de estágio para estudantes de todos os níveis

Vagas de estágio para estudantes da Grande Vitória. Crédito: Freepik

Cariacica. Novas oportunidades para os jovens que estão em busca de um estágio. A Prosppere, empresa especializada em recrutamento de estagiários, está com mais de 50 vagas disponíveis para estudantes de ensinos médio, técnico e superior. As oportunidades estão distribuídas em empresas de diversos ramos, localizadas na Grande Vitória, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra

São cerca de 58 vagas abertas, 38 para quem está cursando o ensino médio e outras 20 para estudantes de cursos técnicos e superior. As maiores ofertas são para as áreas de Administração, Marketing e Ciências contábeis, mas os estudantes podem contar com chances para outras áreas no banco de vagas da empresa.

Segundo o diretor da Prosppere, Elieser Machado, o início do ano reserva muitas oportunidades para os estudantes. Nós temos um volume mais expressivo de vagas nesse período. Muitas pessoas estão se formando e saindo dos estágios, por isso novas vagas aparecem, afirma.

Os interessados em se candidatar a um cargo devem se inscrever pelo site da recrutadora, que depois seleciona os currículos e encaminha os estudantes para a empresa contratante. O processo de seleção pode ser feito através de entrevista online ou presencial, conforme solicitado pela empresa.