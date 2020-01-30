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Jovens talentos

Mais de 50 vagas de estágio para estudantes de todos os níveis

As oportunidades estão abertas no sistema da recrutadora Prosppere; as vagas são para os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 12:33

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 12:33

Vagas de estágio para estudantes da Grande Vitória. Crédito: Freepik
Novas oportunidades para os jovens que estão em busca de um estágio. A Prosppere, empresa especializada em recrutamento de estagiários, está com mais de 50 vagas disponíveis para estudantes de ensinos médio, técnico e superior. As oportunidades estão distribuídas em empresas de diversos ramos, localizadas na Grande Vitória, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra Cariacica.
São cerca de 58 vagas abertas, 38 para quem está cursando o ensino médio e outras 20 para estudantes de cursos técnicos e superior. As maiores ofertas são para as áreas de Administração, Marketing e Ciências contábeis, mas os estudantes podem contar com chances para outras áreas no banco de vagas da empresa.
Segundo o diretor da Prosppere, Elieser Machado, o início do ano reserva muitas oportunidades para os estudantes. Nós temos um volume mais expressivo de vagas nesse período. Muitas pessoas estão se formando e saindo dos estágios, por isso novas vagas aparecem, afirma.

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Os interessados em se candidatar a um cargo devem se inscrever pelo site da recrutadora, que depois seleciona os currículos e encaminha os estudantes para a empresa contratante. O processo de seleção pode ser feito através de entrevista online ou presencial, conforme solicitado pela empresa.
Os candidatos que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone (27) 3020-3030.
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