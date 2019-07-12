Últimos dias para inscrever no processo seletivo do Iema

Os interessados em participar do processo seletivo simplificado do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) devem se apressar. Isso porque o prazo para se inscrever termina no dia 14 de julho, no site de seleção.
A oferta é de 34 vagas para o cargo de assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os contratos serão temporários.
A remuneração é de R$ 1.825,82 mais R$ 300 de auxílio alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais. Para participar da seleção, é necessário ter nível médio.
Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de 14 de julho. Acesse o site para se inscrever na seleção.
Iema abre 34 vagas para profissionais de nível médio
Para a sede do Iema, em Jardim América, Cariacica, estão sendo ofertadas 31 vagas. As demais vagas são para o Parque Estadual de Itáunas e Apa de Conceição da Barra (1); Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (1) e Parque Estadual Pedra Azul (1).