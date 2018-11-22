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Faceli abre inscrições para processo seletivo para contratar professores

Inscrições seguem até o dia 30 de novembro; documentação deve ser entregue na secretaria acadêmica

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 16:39

Publicado em 

22 nov 2018 às 16:39
Faceli abre vagas para professor temporário Crédito: Gildo Loyola/Arquivo
A Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar professores atuarem nos três cursos ofertados pela instituição - Administração, Direito e Pedagogia.
Os selecionados vão atuar com contrato temporário e vão trabalhar durante o ano letivo de 2019. Os salários variam de R$ 3.265,31 a R$ 3.969,00 e carga horária de 25 horas semanais. São nove vagas para o curso de Administração; cinco vagas para o curso de Direito e duas vagas para o curso de Pedagogia.  
As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro, na Secretaria Acadêmica da instituição, que fica na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro Novo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas. O processo seletivo será realizado por Avaliação de Títulos (classificatória), Desempenho Didático ou Prova (eliminatória e classificatória).
O edital está disponível no site www.faceli.edu.br

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