Faceli abre inscrições para processo seletivo para contratar professores

Faceli abre vagas para professor temporário Crédito: Gildo Loyola/Arquivo

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar professores atuarem nos três cursos ofertados pela instituição - Administração, Direito e Pedagogia.

Os selecionados vão atuar com contrato temporário e vão trabalhar durante o ano letivo de 2019. Os salários variam de R$ 3.265,31 a R$ 3.969,00 e carga horária de 25 horas semanais. São nove vagas para o curso de Administração; cinco vagas para o curso de Direito e duas vagas para o curso de Pedagogia.

As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro, na Secretaria Acadêmica da instituição, que fica na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro Novo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas. O processo seletivo será realizado por Avaliação de Títulos (classificatória), Desempenho Didático ou Prova (eliminatória e classificatória).