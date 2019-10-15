ES Gás deve abrir concurso em 2020

Unidade do gasoduto Cacimbas - Catu Crédito: Gildo Loyola / Arquivo

para contratação de funcionários já em 2020. A informação é do diretor-presidente da estatal, Heber Resende, que, no entanto, não deu detalhes de como será a seleção nem do número de vagas. “Estamos em fase de definir o quantitativo de pessoal para cada processo. Depois, lá na frente, vamos fazer o concurso. Isso deve acontecer no ano que vem”, afirmou. A ES Gás, nova companhia de distribuição de gás do Espírito Santo , deve realizar concurso para contratação de funcionários já em 2020. A informação é do diretor-presidente da estatal, Heber Resende, que, no entanto, não deu detalhes de como será a seleção nem do número de vagas. “Estamos em fase de definir o quantitativo de pessoal para cada processo. Depois, lá na frente, vamos fazer o concurso. Isso deve acontecer no ano que vem”, afirmou.

Ele disse, no entanto, que ainda não é possível informar quantas pessoas devem ser contratadas e nem quais serão as áreas requisitadas.

Veja Também BR Distribuidora pode vender as ações da ES Gás

“Não tem como adiantar. Estamos em fase de estruturação administrativa. Uma das tarefas é avaliar a necessidade de recursos humanos que precisamos, qual especialidade. Depois de tudo, juntamos as informações e contatamos a empresa para fazer o concurso”, explicou ele à reportagem, durante participação no Fórum Capixaba de Energia, o Fenergia, que aconteceu nesta segunda-feira (14), em Vitória.