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Oportunidade

ES Gás deve abrir concurso em 2020

Empresa começa a atuar em janeiro do ano que vem  com funcionários da BR Distribuidora e terceirizados

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 05:00

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

15 out 2019 às 05:00
Unidade do gasoduto Cacimbas - Catu Crédito: Gildo Loyola / Arquivo
A ES Gás, nova companhia de distribuição de gás do Espírito Santo, deve realizar concurso para contratação de funcionários já em 2020. A informação é do diretor-presidente da estatal, Heber Resende, que, no entanto, não deu detalhes de como será a seleção nem do número de vagas. “Estamos em fase de definir o quantitativo de pessoal para cada processo. Depois, lá na frente, vamos fazer o concurso. Isso deve acontecer no ano que vem”, afirmou.
 Ele disse, no entanto, que ainda não é possível informar quantas pessoas devem ser contratadas e nem quais serão as áreas requisitadas.

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“Não tem como adiantar. Estamos em fase de estruturação administrativa. Uma das tarefas é avaliar a necessidade de recursos humanos que precisamos, qual especialidade. Depois de tudo, juntamos as informações e contatamos a empresa para fazer o concurso”, explicou ele à reportagem, durante participação no Fórum Capixaba de Energia, o Fenergia, que aconteceu nesta segunda-feira (14), em Vitória.
A empresa pública, que começou a operar em setembro deste ano, está em período de transição com a BR Distribuidora, responsável atual pelo serviço. A partir de janeiro, a estatal capixaba conduzirá o serviço de distribuição de gás no Estado. Segundo o presidente, enquanto não é feito o concurso público, a estatal deve começar a operar com funcionários cedidos pela BR e terceirizados.

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