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Jovens talentos

Último dia para se inscrever no Programa Trainee da Vale

Oferta é de mais de 130 vagas para profissionais com até três anos de formado; todo processo seletivo será feito on-line e às cegas

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 12:46
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018
Os interessados em trabalhar na Vale têm até esta quarta-feira (30) para se inscrever nos dois programas de contratação de trainees. A oferta é de 130 vagas e os interessados precisam ter até três anos de formados. As inscrições podem ser feitas no site www.vale.com/trainee.
Os selecionados vão começar a atuar a partir de maio de 2021. O objetivo das seleções é formar futuros líderes dentro da companhia.
O Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia tem mais de 100 vagas e é direcionado a profissionais formados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 e com inglês intermediário. A duração do programa é de 12 meses.
Já o Global Trainee Program conta com mais de 30 oportunidades e os candidatos podem ser formados em qualquer curso superior e precisam ter concluído a graduação entre julho de 2018 e dezembro de 2020, além de ter inglês avançado ou fluente. A duração do programa é de 18 meses.
Toda a seleção será realizada online e às cegas até a última etapa. A empresa informou que este é um método no qual informações como gênero, etnia, idade, faculdade, endereço, estado civil, entre outras, são omitidas durante o processo seletivo. O objetivo, segundo a mineradora, é evitar que vieses inconscientes influenciem a escolha dos candidatos. A seleção será baseada na avaliação de potencial e capacidade de realização futura.
Além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR); plano de previdência privada; assistência médica e odontológica; vale alimentação; auxílio farmácia; e seguro de vida em grupo.

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