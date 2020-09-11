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Jovens talentos

Suzano abre oportunidades de estágio no ES

Vagas são para atuar em todas as áreas da companhia nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Conceição da Barra; inscrições podem ser feitas até 5 de outubro

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 14:15
Unidade da Suzano, em Aracruz
Unidade da Suzano, em Aracruz Crédito: Divulgação / Suzano
Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021. São aceitos todos os cursos de formação de ensino superior e não há a obrigatoriedade do idioma inglês.
Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de outubro, no site da Cia de Talentos. 
As vagas são para atuar em todas as áreas da companhia nos estados da Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará. A oferta é de vagas para os municípios de AracruzCachoeiro de Itapemirim e Conceição da Barra.
De acordo com a empresa, todo o processo de seleção será online. Para participar, os candidatos precisam estar no penúltimo ou último ano de graduação em 2021. Os selecionados vão começar a estagiar no primeiro semestre do ano que vem.
A companhia informou que os estudantes contarão com um programa de aprendizagem, com estímulo ao protagonismo e ao perfil inovador por meio de mentoria e job rotation  em que poderão explorar diversas áreas , além da oportunidade de apresentar um projeto final autoral para líderes da companhia.

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O Programa de Estágio da Suzano tem duração máxima de dois anos. Os estudantes recebem plano de desenvolvimento diferenciado, bolsa auxílio compatível com o mercado, carga horária flexível  30 ou 40 horas semanais , assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, vale-transporte ou fretados nas unidades industriais, além de bolsa desafio, que é uma iniciativa vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário.
O Programa de Estágio da Suzano busca atrair os melhores talentos, investindo neles para que se desenvolvam e cresçam junto conosco. Geramos valor a partir da árvore, por isso, buscamos potenciais com foco em transformar, unindo inovação com sustentabilidade. Provemos um ambiente de desenvolvimento, para que os estagiários sejam protagonistas em seus projetos e desafiem o status quo, afirma a gerente de Gente e Gestão da Suzano, Luiza Xavier.
Com informações da assessoria de imprensa da Suzano.

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