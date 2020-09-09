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Suzano abre inscrições para o Programa Trainee 2021

Interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro; candidato precisa ter concluído o ensino superior entre dezembro de 2018 a dezembro de 2020

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 11:15
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz Crédito: Divulgação/ Suzano
Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2021. A seleção é aberta a candidatos que tenham até dois anos de formados.
De acordo com a companhia, a edição 2021 é uma extensão do programa Jovens Engenheiros e traz algumas mudanças nos requisitos de seleção, como área de formação, a não obrigatoriedade de conhecimento prévio em um segundo idioma, além de diferentes áreas de atuação. Os selecionados devem começar suas atividades em janeiro de 2021.
As oportunidades são para unidades nas cidades de Aracruz (ES), Belém (PA), Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Três Lagoas (MS), Jacareí (SP), Limeira (SP), Itapetininga (SP), Suzano (SP) e São Paulo (SP).
Os interessados podem se inscrever até 30 de setembro, no site da Cia de Talentos.
Para se inscrever, o candidato precisa ter a formação no ensino superior concluída entre dezembro de 2018 a dezembro de 2020 e ter disponibilidade para mudança de residência para as cidades onde as vagas estão abertas.

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O profissional deve escolher uma das áreas de atuação: engenharia ou negócio. O processo seletivo será 100% online. Em outubro, os candidatos participarão do Squad Digital  etapa de desafio online com cases de negócio , e no mês de novembro, das entrevistas finais de seleção.
O programa oferece benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte (ou fretado nas unidades industriais), vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), plano de desenvolvimento diferenciado para formação de novos líderes, desenvolvimento do idioma inglês, previdência privada e convênio farmácia.

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