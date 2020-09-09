Suzano abre inscrições para o Programa Trainee 2021

Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz Crédito: Divulgação/ Suzano

Suzano , empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2021. A seleção é aberta a candidatos que tenham até dois anos de formados.

De acordo com a companhia, a edição 2021 é uma extensão do programa Jovens Engenheiros e traz algumas mudanças nos requisitos de seleção, como área de formação, a não obrigatoriedade de conhecimento prévio em um segundo idioma, além de diferentes áreas de atuação. Os selecionados devem começar suas atividades em janeiro de 2021.

As oportunidades são para unidades nas cidades de Aracruz (ES), Belém (PA), Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Três Lagoas (MS), Jacareí (SP), Limeira (SP), Itapetininga (SP), Suzano (SP) e São Paulo (SP).

Para se inscrever, o candidato precisa ter a formação no ensino superior concluída entre dezembro de 2018 a dezembro de 2020 e ter disponibilidade para mudança de residência para as cidades onde as vagas estão abertas.

O profissional deve escolher uma das áreas de atuação: engenharia ou negócio. O processo seletivo será 100% online. Em outubro, os candidatos participarão do Squad Digital  etapa de desafio online com cases de negócio , e no mês de novembro, das entrevistas finais de seleção.