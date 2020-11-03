Sines selecionam profissionais para 1.290 vagas no ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 1.290 vagas abertas nas agências de emprego da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo . Oportunidades são para cargos de impressor off-set, técnico em refrigeração, borracheiro, caldeireiro, cozinheiro, pedreiro, ajudante de obras, mecânico, operador de retroescavadeiras, vendedor, entre outras.

Trabalhadores de todos os níveis de escolaridade devem ficar atentos à forma de atendimento de cada unidade. Somente os Sines da Serra e Anchieta, além da Agência do Trabalho de Viana, estão com atendimento presencial. Os demais serviços de seleção ocorrem por e-mail ou por plataformas digitais.

Na Grande Vitória, a maior oferta de vagas está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 424 vagas, sendo 11 destinadas a pessoas com deficiência. Os sines da Serra e de Vitória abrem a semana com 142 e 21 oportunidades, respectivamente.

Já no Sine de Vila Velha são 334 chances. Para a área comercial, são 40 vagas para operador de caixa, 32 para repositor em supermercados,17 para embalador a mão e 23 para atendente de padaria. Já na construção civil, o destaque fica por conta das 33 oportunidades de pedreiro.

Os trabalhadores de Viana devem ficar atentos, pois a unidade mudou de endereço. Agora, o órgão passou a funcionar dentro do prédio do É Pra Já, na praça central de Marcílio de Noronha. São 200 chances de trabalho.

No interior do Estado, o Sine de Anchieta tem disponível 84 postos de trabalho. Há, por exemplo, chances para técnico em refrigeração industrial (1) e auxiliar de limpeza industrial (20), ambas para trabalhar na Samarco.

Em São Mateus , são 85 vagas, sendo 10 para auxiliar de obra, 10 para motoboy, seis para soldador, entre outras.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: A Agência do Trabalho de Viana mudou de endereço. Agora, os candidatos devem procurar a unidade no prédio do É Pra Já, localizado na praça central de Marcílio de Noronha

Vagas: 200

Ajudante de Obras

Ajudante geral

Analista RH

Auxiliar administrativo

Auxiliar Adm de vendas

Auxiliar de Mecânico

Auxiliar Administrativo PCD

auxiliar de carga e descarga

Auxiliar de logística

Bombeiro Hidráulico

Conferente

Conferente

Encarregado de Obras

Jardineiro

Moleiros

Motorista

Motorista D/E

Técnico segurança do Trabalho

Entre outras

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

Vagas: 142

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de serralheiro (2)

Auxiliar administrativo ou técnico de logística (1)

Amostrador de minérios - auxiliar de amostragem (1)

Arte-finalista (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente administrativo (2)

Auxiliar de contabilidade - estágio (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de mecânico diesel (4)

Borracheiro (1)

Caldeireiro (10)

Capoteiro (1)

Confeccionador de toldos (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (3)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Cozinheiro industrial (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Encarregado de produção (1)

Engenheiro químico (1)

Maçariqueiro (4)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (8)

Mecânico de manutenção de motores a diesel (1)

Mecânico de motor a diesel (4)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico montador (7)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motorista carreteiro (5)

Nutricionista (1)

Oficial de manutenção (1)

Operador de caldeira (1)

Operador de escavadeira (2)

Operador de guindaste móvel (5)

Operador de grua-móvel (20)

Operador de laminador (1)

Operador de máquinas fixas (3)

Operador de retroescavadeira (1)

Pizzaiolo (2)

Serigrafista (3)

Serralheiro (5)

Soldador (9)

Sorveteiro (1)

Supervisor de controle patrimonial (1)

Supervisor de vendas comercial (1)

Técnico em eletromecânica (1)

Topógrafo (2)

Torneiro ajustador (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (2)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor interno (2)

Vagas para PCD:

Operador de máquinas de esmaltação cerâmica (1)

Repositor de mercadorias (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: o trabalhador deve conferir se tem o perfil para a vaga no o trabalhador deve conferir se tem o perfil para a vaga no site Trabalha Vix . Na ferramenta, ele tem acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 21

Cozinheiro geral (10)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro (1)

Cozinheiro de restaurante (4)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Operador de máquinas agrícolas (1)

Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (3)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o atendimento presencial será realizado apenas por agendamento prévio na plataforma o atendimento presencial será realizado apenas por agendamento prévio na plataforma Trabalha Vila Velha : . Além disso, a população conta com o site , o Whatsapp 98882-3987 e o telefone 3139-9904.

Vagas: 350

Acabador de mármore e granito (2)

Açougueiro (29)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Ajudante de cozinha (7)

Ajudante de obras (4)

Atendente de padaria (23)

Atendente de telemarketing (6)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Auxiliar de arquitetura (1)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de linha de produção (13)

Auxiliar de logística (20)

Carpinteiro (7)

Churrasqueiro (1)

Costureira de máquina overloque (3)

Cozinheiro geral (3)

Cozinheiro industrial (1)

Embalador, a mão (17)

Encarregado de construção civil (2)

Funileiro soldador (1)

Garçom (3)

Jardineiro (1)

Maçariqueiro (1)

Manicure (1)

Marceneiro (3)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista carreteiro (46)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1)

Operador de caixa (40)

Operador de rolo compactador (1)

Padeiro (2)

Pedreiro (45)

Pintor de alvenaria (8)

Repositor em supermercados (32)

Serralheiro (3)

Sushiman (1)

Técnico de refrigeração (1)

Vendedor porta a porta (10)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário (disponível no os interessados devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 424

Acabador de granito (2)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de carga e descarga (2)

Ajudante de eletricista automotivo (1)

Ajudante de manutenção veicular (4)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de pintor veicular (1)

Ajudante geral - elétrica (3)

Ajudante mecânico (1)

Almoxarife (1)

Almoxarife/estoquista (3)

Assistente operacional (1)

Atendente de portaria (1)

Atendente de restaurante (50)

Atendimento ao cliente (2)

Atendimento ao cliente/respositor (1)

Auxiliar administrativo - faturamento (1)

Auxiliar administrativo operacional (1)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de cozinha (51)

Auxiliar de depósito (6)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de mecânico / ou auxiliar oficial polivalente (1)

Auxiliar de operações (5)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar financeiro (1)

Balconista (1)

Balconista de açougue (6)

Borracheiro (1)

Camareira (3)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (4)

Confeiteira (1)

Conferente (3)

Conferente líder (1)

Coordenador de equipe (1)

Coordenador de operações (1)

Costureira (11)

Costureiro (1)

Cozinheira (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de força e controle (1)

Embalador (1)

Empacotador (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de mercearia (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Encarregado de produção (1)

Estagiária - área financeira (1)

Estagiária administrativo (1)

Estágio administração (2)

Estágio em administração/ marketing/contabilidade/economia (1)

Estágio em logística (1)

Estoquista (2)

Instalador automotivo - primeiro emprego (1)

Jardineiro (1)

Lanterneiro/funileiro (1)

Lavador automotivo (3)

Maçariqueiro (2 )

Manicure (6)

Manipulador de cosméticos (1)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico moleiro (1)

Motorista  entregador (1)

Motorista (34)

Motorista bitrem (6)

Motorista carreteiro (40)

Motorista cnh D (1)

Motorista de caminhão (2)

Motorista operador de máquinas pesadas (1)

Motorista truck (2)

Oficial (4)

Oficial polivalente (1)

Oficial polivalente/armador (2)

Operador de caixa (2)

Operador de caixa-supermercado (1)

Operador de caminhão comboio (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de escavadeira temporário (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador logístico 1 (4)

Pedreiro de acabamento (1)

Pedreiro polivalente (1)

Pintor industrial (1)

Polidor automotivo (3)

Porteiro (1)

Promotor de vendas (1)

Repositor (3)

Repositor de mercadoria (5)

Repositor-supermercado (1)

Salgadeira (1)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Subchefe (1)

Técnico (2)

Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de consórcio externo (9)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor externo  abordagem (2)

Vendedor externo para consórcio de motocicletas (2)

Vendedor externo porta a porta (20)

Vendedor interno telemarketing (1)

Vendedor para segurança eletrônica (1)

Vendedor porta a porta (2)

Vendedora (1)

Vulcanizador de lona (1)

Vagas para PCD:

Ajudante de farmácia (2)

Assessor de cliente (2)

Assistente operacional (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de preparo (2)

Recepcionista/ administrativo (3)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.

Vagas: 84

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de obras (4)

Amostrador de minérios (2)

Apontador de obras (1)

Auxiliar de cobrança (3)

Auxiliar de laboratorista de solo (1)

Auxiliar de limpeza industrial (20)

Estagiário de ensino médio (2)

Impressor de off -set (1)

Operador de guilhotina (1)

Operador rotativo (40)

Supervisor tec. de laboratório (1)

Técnico de refrigeração industrial (1)

Tratorista agrícola (3)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: