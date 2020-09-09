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Efetivos e temporários

Sine de Anchieta tem mais de 70 vagas de trabalho no Sul do ES

Oportunidades para trabalhar em várias empresas, inclusive as que atuam na área da Samarco; unidade funciona das 8 às 12 horas

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 12:29
Carteira de Trabalho
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
O Sine de Anchieta está com 76 vagas de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar em diversas empresas, entre elas as que atuam na área da Samarco. Algumas funções são para atuar com contrato temporário. 
Os interessados devem ir até o Sine do município com o currículo atualizado, contendo foto e o número do PIS. A gerência da unidade informou que serão atendidas somente as pessoas que atendem aos requisitos das vagas.
A agência funciona, das 8 às 12 horas, na Casa do Cidadão, que fica na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro, Anchieta. Mais informação pelo telefone: (28) 3536-3488.
É bom lembrar que as vagas poderão sofrer alterações e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

CONFIRA AS VAGAS

  • Apontador de campo
  • Vaga para trabalhar em Anchieta, área da Samarco, Ensino Médio completo, CNH B, experiência comprovada em CTPS, vaga exclusiva para moradores de Piúma, Anchieta e Guarapari.
  • Vaga: 1
  • Técnico em edificações
  • Vaga para trabalhar em Anchieta, área da Samarco, Ensino Médio completo, curso técnico na área, CNH B, experiência comprovada em CTPS, vaga exclusiva para moradores de Piúma, Anchieta e Guarapari.
  • Vaga: 1

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  • Supervisor de logística
  • Vaga para trabalhar em Piúma, Ensino Médio completo, superior em Administração/curso técnico em Logística, experiência em Logística, experiência comprovada em CTPS de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta, Guarapari e Piúma.
  • Vaga: 1
  • Operador de empilhadeira
  • Vaga para trabalhar em Anchieta, área da Samarco, curso de operador de empilhadeira, Ensino Médio completo, trabalho temporário de 120 dias, experiência comprovada em CTPS de no mínimo 12 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta.
  • Vaga: 1
  • Auxiliar de limpeza
  • Vaga para trabalhar em Anchieta, área da Samarco, Ensino Fundamental completo, gênero masculino, experiência em CTPS de no mínimo 01 mês, vaga exclusiva para moradores de Anchieta. (Tempo de serviço: 10 à 15 dias)
  • Vagas: 55
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Vaga para trabalhar em Anchieta, área da Samarco, Ensino Médio completo, experiência em CTPS de no mínimo 06 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta. (Tempo de serviço: 10 à 15 dias)
  • Vagas: 2

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De programador a enfermeiro: semana começa com 646 vagas no ES

  • Soldador TIG
  • Vaga para trabalhar em Anchieta, Ensino Fundamental completo, CNH B, experiência comprovada em CTPS de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta.
  • Vaga: 1
  • Desenhista projetista mecânico
  • Vaga para trabalhar em Anchieta na área da Samarco, CNH B, formação técnico mecânico/superior (a partir do 7º período) em mecânica/civil, experiência comprovada em CTPS de no mínimo 24 meses, idade de 20 a 55 anos, vaga exclusiva para moradores de Anchieta, Piúma e Guarapari.
  • Vaga: 1
  • Estagiário
  • Vaga para trabalhar em Anchieta, Ensino Médio, (estudando de manhã ou tarde), idade mínima 16 anos, gênero masculino, vaga exclusiva para moradores de Anchieta.
  • Vaga: 1
  • Operador de motoniveladora
  • Vaga para trabalhar em Anchieta, ensino médio completo, experiência comprovada em CTPS de no mínimo 6 meses, CNH C/D, ter disponibilidade para ficar em alojamento, vaga exclusiva para moradores de Anchieta, Guarapari e Piúma.
  • Vaga: 1
  • Operador de retroescavadeira
  • Vaga para trabalhar em Anchieta, ensino médio completo, experiência comprovada em CTPS de no mínimo 6 meses, CNH C/D, ter disponibilidade para ficar em alojamento, vaga exclusiva para moradores de Anchieta, Guarapari e Piúma.
  • Vaga: 1
  • Serralheiro de alumínio
  • Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino fundamental completo, experiência na função comprovada em CTPS de no mínimo 6 meses, CNH-B. Vaga exclusiva para moradores de Guarapari e Anchieta.
  • Vaga: 1
  • Vidraceiro
  • Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino fundamental completo, experiência na função comprovada em CTPS de no mínimo 6 meses, CNH-B. Vaga exclusiva para moradores de Guarapari e Anchieta.
  • Vaga: 1
  • Recepcionista atendente PCD
  • Vaga para trabalhar em Anchieta, Ensino fundamental completo, Experiência na função comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.
  • Vaga: 1
  • Auxiliar de limpeza PCD
  • Vaga para trabalhar em Anchieta, Ensino fundamental completo, Experiência na função comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta.
  • Vaga: 1
  • Técnico em informática
  • Vaga para trabalhar em Guarapari, desejável téc. em informática, desejável experiência comprovada em CTPS de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Guarapari.
  • Vaga: 1

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