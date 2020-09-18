Sine de Anchieta abre 93 vagas, a maioria para atuar na Samarco

Agência do Sine de Anchieta seleciona profissionais para trabalhar na área da Samarco Crédito: Samarco/Divulgação

O Sine de Anchieta está com 93 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (18). As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados em um dos cargos devem procurar a agência até as 12 horas.

Há chances para trabalhar em várias empresas, inclusive nas que prestam serviços na área da Samarco

De acordo com a gerência da unidade, novos cadastros e atualizações só serão feitos quando o trabalhador for se candidatar a uma vaga em aberto. Ao comparecer na agência, é necessário levar currículo com foto, constando o número do PIS.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que funciona na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro. Telefone: (28) 3536-3488.

CONFIRA AS VAGAS

Mecânico de auto em geral: 1 vaga para trabalhar em Guarapari (área civil), ensino médio completo, desejável CNH A/B, experiência na função, desejável experiência com mecânica de motos ou semelhantes, vaga exclusiva para moradores de Anchieta e Guarapari.

Vendedor de comércio varejista: 2 vagas para trabalhar em Guarapari, ensino médio completo, experiência comprovada em CTPS de no mínimo 6 meses, conhecimento em informática, vaga exclusiva para moradores de Guarapari.

Motorista entregador: 1 vaga para trabalhar em Guarapari, ensino médio completo, experiência comprovada em carteira de no mínimo 12 meses, CNH A/B, conhecimento em informática, vaga exclusiva para moradores de Guarapari.

Mecânico de manutenção de motocicletas: 1 vaga para trabalhar em Guarapari, ensino médio completo, experiência comprovada em carteira de no mínimo 6 meses, CNH A/B, vaga exclusiva para moradores de Guarapari.

Operador de rolo compactor: 2 vagas para trabalhar na base Rodosol em Guarapari, ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, CNH D OU E, vaga exclusiva para Anchieta e Guarapari.

Marceneiro: 2 vagas para trabalhar em Guarapari, ensino fundamental completo, experiência na função, gênero masculino, vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Barbeiro: 1 vaga para trabalhar em Anchieta, ensino fundamental completo, experiência na função, gênero masculino, exclusiva para moradores de Anchieta.

Eletricista: 5 vagas temporárias podendo ser prorrogada para 1 ano para trabalhar na área da Samarco, técnico em eletricista ou curso do Senai, experiência mínima de 2 anos na função comprovada em carteira, vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Eletrotécnico: 5 vagas temporárias podendo ser prorrogada para 1 ano para trabalhar na área da Samarco, técnico em eletricista, experiência mínima de 5 anos na função comprovada em carteira, vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Supervisor de área de operação elétrica: 1 vaga temporária podendo ser prorrogada para 1 ano para trabalhar na área da Samarco, engenheiro ou técnico em eletricista, experiência mínima 10 anos na função comprovada em carteira, vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Caldeireiro (chapas de ferro e aço): 1 vaga para trabalhar na área da Samarco, ensino fundamental completo, curso de caldeiraria, experiência mínima de 1 ano na função comprovada em carteira, vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Serralheiro: 1 vaga para trabalhar em Guarapari, ensino médio completo, experiência comprovada em carteira de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Guarapari.

Consultor de vendas: 2 vagas para trabalhar em Guarapari, ensino médio completo, experiência comprovada em carteira de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Guarapari.

Balconista: 1 vaga para trabalhar em Guarapari, ensino médio completo, desejável experiência, vaga exclusiva para moradores de Guarapari.

Auxiliar de limpeza (PCD): 1 vaga para trabalhar em Anchieta, ensino fundamental completo gênero masculino, desejável experiência, vaga exclusiva para pessoas com deficiência.

Administrador de compras: 1 vaga para trabalhar em Anchieta, curso superior em Administração/Contabilidade, experiência comprovada em carteira de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta e Piúma.

Auxiliar de laboratorista de solo: 1 vaga para trabalhar em Anchieta, ensino médio completo, curso técnico em Edificações, experiência comprovada em carteira de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Motorista de caminhão-munck: 1 vaga para trabalhar em Anchieta, área da Samarco, ensino fundamental completo, CNH C ou superior, experiência comprovada em carteira de no mínimo 12 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Balconista de farmácia: 1 vaga para trabalhar em Anchieta, ensino médio completo, experiência comprovada em carteira de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Auxiliar de rastreamento: 1 vaga para trabalhar em Piúma, ensino médio completo, curso superior em Administração/técnico em logística, experiência comprovada em carteira de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta e Piúma.

Recepcionista de hotel: 1 vaga para trabalhar em Anchieta, ensino médio completo, experiência comprovada em carteira de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Supervisor de logística: 1 vaga para trabalhar em Piúma, ensino médio completo, superior em Administração/curso técnico em Logística, experiência em Logística, experiência comprovada em carteira de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta, Guarapari e Piúma.

Operador de empilhadeira: 1 vaga para trabalhar em Anchieta, área da Samarco, curso de operador de empilhadeira, ensino médio completo, trabalho temporário de 120 dias, experiência comprovada em carteira de no mínimo 12 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Auxiliar de limpeza industrial: 55 vagas para trabalhar em Anchieta, área da Samarco, ensino fundamental completo, gênero masculino, desejável experiência, vaga exclusiva para moradores de Anchieta e Piúma. (Tempo de serviço: 10 a 15 dias)

Técnico de segurança do trabalho: 2 vagas para trabalhar em Anchieta, área da Samarco, ensino médio completo, experiência em carteira de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta. (Tempo de serviço: 10 a 15 dias)

Soldador TIG: 1 vaga para trabalhar em Anchieta, ensino fundamental completo, CNH B, experiência comprovada em carteira de no mínimo 6 meses, vaga exclusiva para moradores de Anchieta e Guarapari.

Desenhista projetista mecânico: 1 vaga para trabalhar em Anchieta na área da Samarco, CNH B, formação técnico mecânico/superior (a partir do 7º período) em mecânica/civil, experiência comprovada em CTPS de no mínimo 24 meses, idade de 20 a 55 anos, vaga exclusiva para moradores de Anchieta, Piúma e Guarapari.

Estágio: 1 vaga para trabalhar em Anchieta, ensino médio, (estudando de manhã ou tarde), idade mínima 16 anos, gênero masculino, vaga exclusiva para moradores de Anchieta.

Serralheiro de alumínio: 1 vaga para trabalhar em Guarapari, ensino fundamental completo, experiência na função comprovada em carteira de no mínimo 6 meses, CNH-B. Vaga exclusiva para moradores de Guarapari e Anchieta.