Semana começa com mais de 290 vagas de emprego no ES

As chances são para todos os níveis de escolaridade e algumas profissões exigem experiência. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as unidades disponibilizam canais de atendimento para facilitar a vida do trabalhador.
A Agência do Trabalho de Viana está com 100 novas vagas de emprego. As oportunidades são para auxiliar de operações logísticas, mecânica de manutenção, soldador montador e operador de empilhadeira.
Os candidatos interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] com a função pretendida no campo "assunto. Após o cadastro, os candidatos serão chamados para atendimento presencial agendado pela equipe da agência.
Os outros serviços oferecidos na sede da Agência do Trabalho também serão retomados com o atendimento agendado, como, por exemplo, orientações sobre a emissão de carteira de trabalho digitalizada. Para esses serviços, o morador deverá entrar em contato com os telefones (27) 3255-1002, 2124-6719 e 9 9832-6953 e agendar dia e horário para atendimento.
O Sine Linhares iniciou a semana com 22 oportunidades de emprego para todos os níveis de escolaridade. Os destaques desta semana são cinco vagas de pedreiro destinadas a profissionais com experiência e ensino fundamental incompleto. Há oportunidades para pessoas com deficiência, no cargo de auxiliar de serviços gerais.
O trabalhador interessado em uma das vagas deve encaminhar currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail [email protected].
Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a semana começa com 109 vagas de emprego, sendo 16 para pessoas com deficiência. O cargo com o maior número de vagas é o de auxiliar de expedição, com 15 chances, e para concorrer é necessário ter ensino médio completo e experiência de um ano na função. Há ainda 13 oportunidades para técnico de enfermagem e para conquistar uma das vagas é preciso estar com Coren ativo e ter experiência na área hospitalar.
Os interessados devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e enviá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
O Sine da Serra oferece 66 vagas de emprego, com chances para borracheiro, costureira e serralheiro, entre outras. Do total, 23 vagas são destinadas a pessoas com deficiência.
No portal Serra + Emprego, é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após as 17 horas. O trabalhador pode cadastrar o e-mail para receber o Alerta de Vagas.
CONFIRA AS VAGAS
AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA
Vagas: 100
- Cargos:
- Auxiliar de Operações logísticas
- Mecânico de Manutenção
- Soldador Montador
- Operador de Empilhadeira
Como se candidatar: Os candidatos devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected] com a função pretendida no campo "assunto. Após o cadastro, os candidatos serão chamados para atendimento presencial agendado pela equipe da agência.
Dúvidas, orientações e agendamentos: (27) 3255-1002, 2124-6719 e 99832-6953
SINE DE LINHARES
Vagas: 22
- Cargos:
- Ajudante de confecção pcd (2)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (2)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Carpinteiro (1)
- Encarregado de obras (1)
- Funileiro (2)
- Gerente de fazenda (1)
- Mecânico de manutenção ½ oficial (1)
- Mecânico de veículos pesados (1)
- Pedreiro (5)
- Preparador operador de máquina (2)
- Supervisor de produção e logística (1)
Como se candidatar: O trabalhador deve encaminhar currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail [email protected], sem esquecer de informar no campo do assunto o nome da vaga.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Vagas: 109
- Cargos:
- Vendedor de peças automotivas (1)
- Auxiliar de logística (4)
- Ajudante de recebimento de mercadorias (2)
- Auxiliar de serviços gerais/higienização (2)
- Técnico segurança do trabalho (2)
- Promotor de vendas (1)
- Florista (1)
- Auxiliar fiscal (1)
- Mecânico de manutenção industrial (1)
- Padeiro (2)
- Auxiliar de padeiro (3)
- Capoteiro (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Mecânico junior (2)
- Lanterneiro junior (2)
- Analista contábil (1)
- Porteiro (1)
- Operador de caixa (3)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Auxiliar de compras (1)
- Ajudante de mecânico automotivo (1)
- Mecânico automotivo (1)
- Fiscal de loja de supermercado (1)
- Moldador (1)
- Estágio em call center (3)
- Estágio em social media (2)
- Estágio em engenharia civil (1)
- Estágio em televendas (3)
- Repositor (3)
- Açougueiro (8)
- Chapeiro (1)
- Vendedor externo (1)
- Técnico de enfermagem (13)
- Auxiliar de padeiro (3)
- Repositor de mercadorias/perecíveis (6)
- Vendedor de autopeças de moto (2)
- Encarregado de perecíveis (1)
- Encarregado de loja (1)
- Auxiliar de expedição (15)
- Vendedora/atendente (1)
- Vagas para pcd:
- Balconista de açougue (1)
- Promotor de vendas (1)
- Auxiliar serviços gerais (1)
- Repositor (2)
- Auxiliar de produção (2)
Como se candidatar: Os candidatos deve preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
SINE DA SERRA
Vagas: 66
- Cargos:
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Borracheiro (1)
- Carpinteiro de telhado (2)
- Consultor de vendas (1)
- Costureira (2)
- Encarregado de cozinha (encarregado de produção) (1)
- Enfermeiro (1)
- Instalador de som e acessórios de veículos (2)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico de suspensão (2)
- Mecânico de de veículos (1)
- Moldador de borracha (7)
- Monitor de sistemas (1)
- Motorista carreteiro (6)
- Nutricionista (1)
- Operador de patrol (1)
- Operador de tratores diversos (1)
- Recepcionista, em geral (1)
- Serralheiro (4)
- Terapeuta ocupacional (1)
- Vendedor no comércio de mercadorias (1)
- Vendedor comércio varejista (1)
- Vendedor de serviços (2)
- Vagas para pcd:
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar de logística (2)
- Auxiliar de padeiro (4)
- Embalador a mão (5)
- Fiscal de caixa (2)
- Motorista entregador (1)
- Repositor de mercadorias (1)
Como se candidatar: No portal Serra + Emprego, é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após as 17 horas. Acessando a página, o trabalhador fica sabendo de todas as oportunidades e seus requisitos, para saber se seu perfil se encaixa em alguma delas. Com o Alerta de Vagas, o trabalhador pode cadastrar seu e-mail, informando as áreas de interesse no mercado de trabalho para receber um alerta avisando que a vaga que ela quer foi aberta. Ela recebe a mensagem no e-mail cadastrado.
Plantão de atendimento: (27) 99711-9565 / 99891-5575 / 99507-3391 / 99516-6972 / 99579-0100 / 99882-3209 / 99898-1513 (de segunda a sexta, de 8 às 17 horas).