Semana começa com mais de 290 vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Cariacica, Serra e Quem está à procura de emprego com carteira assinada deve ficar atento. Isso porque as agências de emprego de Viana Linhares começam a semana com 297 oportunidades de trabalho.

As chances são para todos os níveis de escolaridade e algumas profissões exigem experiência. Por conta da pandemia do novo coronavírus , as unidades disponibilizam canais de atendimento para facilitar a vida do trabalhador.

A Agência do Trabalho de Viana está com 100 novas vagas de emprego. As oportunidades são para auxiliar de operações logísticas, mecânica de manutenção, soldador montador e operador de empilhadeira.

Os candidatos interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] com a função pretendida no campo "assunto. Após o cadastro, os candidatos serão chamados para atendimento presencial agendado pela equipe da agência.

Os outros serviços oferecidos na sede da Agência do Trabalho também serão retomados com o atendimento agendado, como, por exemplo, orientações sobre a emissão de carteira de trabalho digitalizada. Para esses serviços, o morador deverá entrar em contato com os telefones (27) 3255-1002, 2124-6719 e 9 9832-6953 e agendar dia e horário para atendimento.

O Sine Linhares iniciou a semana com 22 oportunidades de emprego para todos os níveis de escolaridade. Os destaques desta semana são cinco vagas de pedreiro destinadas a profissionais com experiência e ensino fundamental incompleto. Há oportunidades para pessoas com deficiência, no cargo de auxiliar de serviços gerais.

O trabalhador interessado em uma das vagas deve encaminhar currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail [email protected]

Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a semana começa com 109 vagas de emprego, sendo 16 para pessoas com deficiência. O cargo com o maior número de vagas é o de auxiliar de expedição, com 15 chances, e para concorrer é necessário ter ensino médio completo e experiência de um ano na função. Há ainda 13 oportunidades para técnico de enfermagem e para conquistar uma das vagas é preciso estar com Coren ativo e ter experiência na área hospitalar.

Os interessados devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e enviá-lo para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

O Sine da Serra oferece 66 vagas de emprego, com chances para borracheiro, costureira e serralheiro, entre outras. Do total, 23 vagas são destinadas a pessoas com deficiência.

No portal Serra + Emprego , é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após as 17 horas. O trabalhador pode cadastrar o e-mail para receber o Alerta de Vagas.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Vagas: 100

Cargos:

Auxiliar de Operações logísticas

Mecânico de Manutenção

Soldador Montador

Operador de Empilhadeira

Como se candidatar: Os candidatos devem encaminhar o currículo para o e-mail: Os candidatos devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected] com a função pretendida no campo "assunto. Após o cadastro, os candidatos serão chamados para atendimento presencial agendado pela equipe da agência.

Dúvidas, orientações e agendamentos: (27) 3255-1002, 2124-6719 e 99832-6953

SINE DE LINHARES

Vagas: 22

Cargos:

Ajudante de confecção pcd (2)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de serviços gerais pcd (2)

Bombeiro hidráulico (2)

Carpinteiro (1)

Encarregado de obras (1)

Funileiro (2)

Gerente de fazenda (1)

Mecânico de manutenção ½ oficial (1)

Mecânico de veículos pesados (1)

Pedreiro (5)

Preparador operador de máquina (2)

Supervisor de produção e logística (1)

Como se candidatar: O trabalhador deve encaminhar currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail : O trabalhador deve encaminhar currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail [email protected] , sem esquecer de informar no campo do assunto o nome da vaga.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: 109

Cargos:

Vendedor de peças automotivas (1)

Auxiliar de logística (4)

Ajudante de recebimento de mercadorias (2)

Auxiliar de serviços gerais/higienização (2)

Técnico segurança do trabalho (2)

Promotor de vendas (1)

Florista (1)

Auxiliar fiscal (1)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Padeiro (2)

Auxiliar de padeiro (3)

Capoteiro (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Mecânico junior (2)

Lanterneiro junior (2)

Analista contábil (1)

Porteiro (1)

Operador de caixa (3)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Auxiliar de compras (1)

Ajudante de mecânico automotivo (1)

Mecânico automotivo (1)

Fiscal de loja de supermercado (1)

Moldador (1)

Estágio em call center (3)

Estágio em social media (2)

Estágio em engenharia civil (1)

Estágio em televendas (3)

Repositor (3)

Açougueiro (8)

Chapeiro (1)

Vendedor externo (1)

Técnico de enfermagem (13)

Auxiliar de padeiro (3)

Repositor de mercadorias/perecíveis (6)

Vendedor de autopeças de moto (2)

Encarregado de perecíveis (1)

Encarregado de loja (1)

Auxiliar de expedição (15)

Vendedora/atendente (1)

Vagas para pcd:

Balconista de açougue (1)

Promotor de vendas (1)

Auxiliar serviços gerais (1)

Repositor (2)

Auxiliar de produção (2)

Como se candidatar: Os candidatos deve preencher o formulário disponível no Os candidatos deve preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

SINE DA SERRA

Vagas: 66

Cargos:

Auxiliar de manutenção predial (1)

Borracheiro (1)

Carpinteiro de telhado (2)

Consultor de vendas (1)

Costureira (2)

Encarregado de cozinha (encarregado de produção) (1)

Enfermeiro (1)

Instalador de som e acessórios de veículos (2)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de suspensão (2)

Mecânico de de veículos (1)

Moldador de borracha (7)

Monitor de sistemas (1)

Motorista carreteiro (6)

Nutricionista (1)

Operador de patrol (1)

Operador de tratores diversos (1)

Recepcionista, em geral (1)

Serralheiro (4)

Terapeuta ocupacional (1)

Vendedor no comércio de mercadorias (1)

Vendedor comércio varejista (1)

Vendedor de serviços (2)

Vagas para pcd:

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de logística (2)

Auxiliar de padeiro (4)

Embalador a mão (5)

Fiscal de caixa (2)

Motorista entregador (1)

Repositor de mercadorias (1)

Como se candidatar: No portal No portal Serra + Emprego , é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após as 17 horas. Acessando a página, o trabalhador fica sabendo de todas as oportunidades e seus requisitos, para saber se seu perfil se encaixa em alguma delas. Com o Alerta de Vagas, o trabalhador pode cadastrar seu e-mail, informando as áreas de interesse no mercado de trabalho para receber um alerta avisando que a vaga que ela quer foi aberta. Ela recebe a mensagem no e-mail cadastrado.