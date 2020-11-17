Rede Gazeta anuncia novas vagas de emprego e estágio

A Rede Gazeta está com 11 vagas de emprego e estágio abertas nesta semana. Os interessados podem cadastrar o currículo até o dia 20 de novembro, no site de oportunidades da empresa.
As chances são para trabalhar em Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. Profissionais com nível superior podem se candidatar às vagas de comunicador, analista de venda avulsa e assistente de projetos comerciais. Já os estudantes de graduação podem estagiar nas áreas de publicidade, informática, administração, economia, entre outras.
Os requisitos e as vagas podem ser conferidos abaixo:
CONFIRA AS VAGAS
Estágio em Publicidade , Designer ou Marketing
- Atividades: auxiliar a área comercial da empresa na criação de peças publicitárias e Layout de propostas.
- Carga horária: 30 horas semanais.
- Bolsa auxílio, plano de saúde Unimed e vale transporte.
Estágio em Administração, Economia ou Publicidade e Propaganda
- Atividades: apoio na produção de indicadores, na avaliação de performance comercial e no suporte ao sistema Salesforce (criação de campanhas, monitoramento de painéis, atualização de carteira)
- Necessário: habilidades com o pacote Office, em especial o Excel.
- Carga horária: 30 horas semanais.
- Bolsa auxílio, plano de saúde Unimed e vale transporte.
Estágio em Marketing, Designer ou Publicidade e Propaganda
- Atividades: auxílio na criação de peças publicitárias, layouts de projetos e apresentações, apoio no desenvolvimento de logomarcas institucionais dos projetos e eventos da Rede Gazeta.
- Habilidades necessárias: Illustrator, Pacote Office e Photoshop.
- Carga horária de 30 horas semanais.
- Bolsa auxílio, plano de saúde Unimed e vale taransporte.
Comunicador
- Pré-requisitos: ensino superior; experiência em apresentação e anúncios de programas de rádio, realização de entrevistas e promoção de jogos, ações, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio de rádio. Carteira de Habilitação.
- Local de atuação: Cachoeiro de Itapemirim.
Analista venda avulsa
- Pré-requisitos: nível superior completo em Marketing, Publicidade e Propaganda ou áreas afins; experiência com E-commerce, Digital Marketing e/ou área comercial (vendas, marketing); conhecimento em Funil de Vendas e Conversão; experiência em Google Analytics, RD Station e Ads (Google Ads, Facebook Ads); conhecimento sobre jornada do consumidor; desejável Inglês.
- Local de atuação: Vitória.
Assistente de projetos comerciais
- Pré-requisitos: graduação completa ou em curso de Administração, Comunicação com ênfase em Publicidade e Propaganda ou Marketing;
- Atividades: analise e desenvolvimento de soluções em comunicação para as áreas comerciais; planejamento e execução de projetos comerciais e institucionais; desenvolvimento de briefings; desenvolvimento de ações comerciais (planejamento, execução e coordenação); elaboração de pós vendas; acompanhamento o processo de produção peças publicitárias com agências e interno; orçamentos de peças, produtos e serviços; controle de despesas, custos e adequação de orçamento e permutas; negociação e contratação de serviços de terceiros; elaboração de PI´s e encaixe de mídia.
- Local de atuação: Vitória.
Estagiário de informática
- Pré-requisitos: cursando ensino superior em Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da computação,
- - Domínio de Informática - Pacote Office; desejável conhecimento em NET, C#, SQL-Server, Inglês.
- Principais atividades: auxiliar no suporte e manutenção de sistemas internos ou de terceiros; auxiliar no desenvolvimento de novos sistemas; auxiliar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e ligadas ao processo produtivo da empresa; auxiliar no treinamento de usuários; auxiliar no processo de documentação de sistemas e processos.
- - Local de atuação: Vitória.
Estagiário - manutenção estúdios e externas
- Pré-requisitos: cursando ensino superior em Engenharia Elétrica a partir do 4º período;
- Principais atividades: auxiliar na manutenção dos equipamentos de transcodificação e processamento de áudio e vídeo nas áreas operacionais, na elaboração e manutenção dos projetos de diagramas de sinais na planta da Rede Gazeta, no mapeamento e acompanhamento dos sistemas de gerenciamento de mídia, produção e controle de qualidade inserida na emissora.
- Local de atuação: Vitória.
Estagiário - marketing regional sul
- Pré-requisitos: cursando ensino superior em Publicidade e Propaganda, Marketing.
- Principais atividades: auxiliar na administração das rede sociais; apoiar no envio de e-mail marketing; auxiliar no acompanhamento de novos projetos e ações de marketing; acompanhar relatório de indicadores.
- Local de atuação: Cachoeiro de Itapemirim
Estagiário - comunicação mercadológica
- Pré-requisitos: superior cursando Publicidade e Propaganda, Marketing ou Design; desejável conhecimento em Pacote Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere e After Effects).
- Atividades: auxiliar na criação e execução de campanhas para endomarketing, redes sociais e institucionais; apoiar no desenvolvimento de identidade visual de projetos de comunicação interno e externo; animações para campanhas de comunicação interna e layout de e-mail marketing.
- Local de atuação: Vitória.