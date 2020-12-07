Projeto terá 100 mil vagas em cursos e crédito para quem empreender no ES

Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação

governo do Espírito Santo vai abrir mais de 100 mil vagas em cursos de qualificação profissional em 2021. As oportunidades serão oferecidas, por meio do Programa Qualificar ES, de maneira presencial, semipresencial e on-line.

A previsão é de que as primeiras turmas sejam abertas no primeiro trimestre do próximo ano. De acordo com a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação (Secti), Cristina Engel, a relação dos cursos ainda não está finalizada, mas ela adianta que haverá turmas nas áreas de gastronomia, saúde e estética.

Dentre as vagas, estão previstos treinamentos para padeiro, confeiteiro, maquiagem, designer de sobrancelha e cuidador de idosos, por exemplo.

Segundo ela, o programa se preocupa em levar oportunidade de qualificação para todo o Estado e também para as comunidades mais vulneráveis, ou seja, aquelas que fazem parte de outra iniciativa do governo, o Estado Presente, além de aulas voltadas somente para as mulher, por meio do Agenda Mulher.

Oferecemos cursos que possam abrir novas possibilidades para pessoas que queiram aumentar a empregabilidade ou trabalhar por conta própria. As qualificações são dadas conforme a demanda do mercado, destaca.

Para quem quer empreender, a secretaria estuda uma maneira de disponibilizar condições de crédito para quem participar de uma das qualificações do programa. A nossa intenção é conseguir reduzir a burocracia. Para isso, estamos conversando com a Aderes para disponibilizar esse recurso, por meio do programa Creditar ES, e, assim, conseguir fazer uma cadeia de incremento da economia, complementa.

Em 2020, foram oferecidas mais de 90 mil vagas, distribuídas por quatro ciclos. Por conta da pandemia do novo coronavírus , todos os treinamentos deste ano foram feitos on-line. No entanto, a partir do ano que vem, alguns deles voltarão ser oferecidos presencialmente, porém com turmas menores, obedecendo às normas de segurança. A carga horária dura 120 horas.

Percebemos que alguns cursos precisam ser presencial porque é fundamental o manuseio de insumos, como é o caso daqueles voltados para área de alimentação, ressalta.