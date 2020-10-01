Prefeitura de Viana abre 196 vagas em cursos de graça

A Prefeitura de Viana vai abrir 196 vagas em cursos de qualificação de graça para os moradores do município. As oportunidades estarão disponíveis na Escola da Beleza e em outros três polos.
Os interessados poderão se qualificar nas áreas de beleza, empreendedorismo e gastronomia. O edital de abertura das vagas foi divulgado no Diário Oficial dos Municípios desta quinta-feira (1º) pela Secretaria de Assistência Social e Trabalho.
Os interessados poderão se inscrever desta sexta-feira (2) ao dia 6 de outubro, pela internet, no site www.portalempreendedordeviana.com.br. Na hora de se inscrever, o candidato deverá optar por até três cursos. Será obrigatório informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Para participar do cursos, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula deste edital, ser morador do município de Viana e saber ler e escrever.
Orientações e dúvidas podem ser tiradas pessoalmente no Centro de Qualificação Profissional, pelos telefones: (27) 3255-1002/(27) 99644-5897 e nos espaços do CRAS de Campo Verde, Viana Sede e Marcílio de Noronha.
O Centro de Inclusão Produtiva da Beleza (Escola da Beleza) será inaugurado nesta quinta-feira (1º), às 19h30.
CONFIRA OS CURSOS
POLO CENTRO VIANA
Local dos cursos: Centro de Qualificação Profissional de Viana
Endereço: Rua Domingos Vicente, 10, Centro, Viana.
- Cursos:
- Ferramentas de marketing digital (10)
- Pacote office (10)
- Doces em verrines e descartáveis (10)
- Informática internet e redes sociais (10)
- Seu negócio no Instagram (10)
- Pães especiais (10)
POLO NOVA BETHÂNIA
Local do curso: Igreja Católica Nossa Senhora das Graças
Endereço: Rua Nossa Senhora das Graças, S/Nº, Nova Bethânia, Viana.
- Cursos:
- Lembranças de festa (10)
- Comecei meu negócio, e agora? (10)
POLO INDUSTRIAL
Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus
Endereço: Rua Distrito Federal, 15, Industrial, Viana
- Cursos:
- Comecei meu negócio, e agora? (10)
- Pizzas (10)
CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA BELEZA
Local dos cursos: Rua Vesúvio, 4, Nova Bethânia, Viana.
- Cursos:
- Alongamento de unhas em gel básico (8)
- Curso de cabeleireiro básico (24)
- Curso de corte masculino (8)
- Depilação (8)
- Design de sobrancelhas (16)
- Manicure e pedicure básico (8)
- Massagem relaxante (8)
- Técnicas de maquiagem básico (16)