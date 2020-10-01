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Qualificação

Prefeitura de Viana abre 196 vagas em cursos de graça

Oportunidades são nas áreas de beleza, gastronomia e empreendedorismo; interessados podem se inscrever de 2 a 6 de outubro e devem ser moradores do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 17:38

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 17:38

Viana vai abrir Escola da Beleza
Viana vai abrir Escola da Beleza Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana vai abrir 196 vagas em cursos de qualificação de graça para os moradores do município. As oportunidades estarão disponíveis na Escola da Beleza e em outros três polos.
Os interessados poderão se qualificar nas áreas de beleza, empreendedorismo e gastronomia. O edital de abertura das vagas foi divulgado no Diário Oficial dos Municípios desta quinta-feira (1º) pela Secretaria de Assistência Social e Trabalho.
Os interessados poderão se inscrever desta sexta-feira (2) ao dia 6 de outubro, pela internet, no site www.portalempreendedordeviana.com.br. Na hora de se inscrever, o candidato deverá optar por até três cursos. Será obrigatório informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Para participar do cursos, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula deste edital, ser morador do município de Viana e saber ler e escrever.

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Orientações e dúvidas podem ser tiradas pessoalmente no Centro de Qualificação Profissional, pelos telefones: (27) 3255-1002/(27) 99644-5897 e nos espaços do CRAS de Campo Verde, Viana Sede e Marcílio de Noronha.
O Centro de Inclusão Produtiva da Beleza (Escola da Beleza) será inaugurado nesta quinta-feira (1º), às 19h30.

CONFIRA OS CURSOS

POLO CENTRO  VIANA

Local dos cursos: Centro de Qualificação Profissional de Viana
Endereço: Rua Domingos Vicente, 10, Centro, Viana.
  • Cursos:
  • Ferramentas de marketing digital (10)
  • Pacote office (10)
  • Doces em verrines e descartáveis (10)
  • Informática  internet e redes sociais (10)
  • Seu negócio no Instagram (10)
  • Pães especiais (10)

POLO NOVA BETHÂNIA

Local do curso: Igreja Católica Nossa Senhora das Graças
Endereço: Rua Nossa Senhora das Graças, S/Nº, Nova Bethânia, Viana.
  • Cursos: 
  • Lembranças de festa (10)
  • Comecei meu negócio, e agora? (10)

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POLO INDUSTRIAL

Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus
Endereço: Rua Distrito Federal, 15, Industrial, Viana
  • Cursos: 
  • Comecei meu negócio, e agora? (10)
  • Pizzas (10)

CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA BELEZA

Local dos cursos: Rua Vesúvio, 4, Nova Bethânia, Viana.
  • Cursos: 
  • Alongamento de unhas em gel básico (8)
  • Curso de cabeleireiro básico (24)
  • Curso de corte masculino (8)
  • Depilação (8)
  • Design de sobrancelhas (16)
  • Manicure e pedicure básico (8)
  • Massagem relaxante (8)
  • Técnicas de maquiagem básico (16)

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