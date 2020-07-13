Os caminhos para trabalhar ou fornecer serviços na retomada da Samarco

Unidade da Samarco em Ubu, Anchieta, vai voltar a operar em dezembro Crédito: Jefferson Rocio

, retomada das operações da Samarco no Sul do Espírito Santo, vai gerar 700 vagas de trabalho até o final do ano. As oportunidades serão destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade, sendo que a maior parte delas será para atuar nas empresas prestadoras de serviço da mineradora.

As chances serão para trabalhadores das áreas de metalmecânica, elétrica, meio ambiente, logística, alimentação, entre outras.

O anúncio de retorno das atividades foi feito pelo gerente-geral de operações da empresa, Sérgio Mileipe, em uma live realizada na última quinta-feira (9). A companhia está com atividades paralisadas desde novembro de 2015, quando houve o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. A primeira usina de Ubu, em Anchieta, será religada em dezembro.

O coordenador do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) da Findes, Durval Freitas, explica que o retorno das atividades da Samarco é muito importante para todo o Estado e também a Região Sul do Espírito Santo. Só para se ter uma ideia, quando estava em operação, a mineradora representava 6% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba.

O retorno da companhia vai gerar emprego, renda e negócios na Região Sul do Estado. Já foram criados 1,3 mil postos de trabalho e agora houve o anúncio de outras 700 vagas que serão geradas até o final do ano. As vagas são temporárias, mas é possível que esse trabalhador seja efetivado para dar continuidade aos trabalhos, ressalta Freitas.

Ele ainda lembra que a operação da mineradora também gera contratos com fornecedores locais e prestadores de serviços. Não podemos esquecer de toda a cadeia produtiva que será afetada como hotéis, restaurantes, vendas de equipamentos, materiais de controle, postos de gasolina, entre outros. Haverá geração de emprego e renda nesses setores também, afirma Vieira.

Os empregos até o retorno da operação da indústria serão nos setores metalmecânico, elétrico, meio ambiente, logística, alimentação. As oportunidades serão destinadas para cargos como engenheiro e técnico mecânico, engenheiro eletricista, técnico em eletrotécnica, caldeireiro, engenheiro de meio ambiente e técnico logístico.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer), Luis Soares Cordeiro, o retorno das operações da Samarco deverá ajudar o Estado a superar a crise do coronavírus mais rapidamente.

O anúncio é um presente para o setor pela importância e representatividade da empresa em nossa economia. O setor metalmecânico envolve muitas empresas, porque a indústria de mineração precisa de muita manutenção por conta do desgaste das usinas, afirma Cordeiro.

Ele ressalta também sobre a importância das atividades da Samarco para economia regional. Estudos apontam que a estimativa é que a cada emprego gerado pela empresa, outros quatro sejam gerados na cadeia produtiva. Se são 500 empregos na companhia, são 2 mil novos cargos, destaca o presidente do Sindifer.

VAGAS PELO SINE

A maior parte das vagas geradas para a retomada da Samarco deverá ser oferecida por prestadoras de serviços. Neste caso, as contratações serão feitas via Sine. De acordo com a administração da unidade de Anchieta, as empresas já começaram a contratar.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa verificar se está dentro do perfil do cargo. Se sim, o trabalhador precisa levar os documentos pessoais, a carteira de trabalho e o cartão da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Sine de Anchieta está funcionando apenas pela manhã, das 8h às 12 horas, apenas para atendimento das vagas disponíveis. Por conta da pandemia, não estão sendo feitos cadastros para o banco de dados.

Além das vagas para trabalhar na indústria, o Sine ainda conta com oportunidades de trabalho em outros segmentos. As chances abertas ficam disponíveis no site da prefeitura e no mural que fica na entrada da agência.

Para as contratações diretas, a Samarco informa que as vagas da empresa, quando abertas, são divulgadas no site Vagas.com.

FORNECEDORES

Além da abertura de vagas de trabalho, a Samarco também realiza cadastro de fornecedores locais de insumos, serviços, materiais e equipamentos essenciais às demandas da companhia.

Para os fornecedores interessados em cadastrar sua empresa, a Samarco informa que as informações podem ser encontradas no endereço da Samarco

SAIBA MAIS

VAGAS

Serão abertas até a retomada da mineradora 700 vagas somente na unidade de Ubu. A maior oferta de cargos deverá ser feita pelas empresas prestadoras de serviço.

CARGOS

As oportunidades serão destinadas a profissionais dos setores metalmecânico, elétrico, meio ambiente, logístico, planejamento e alimentação.

VAGAS

Haverá oportunidades para cargos como:

Engenheiro mecânico



Engenheiro eletricista



Técnico mecânico



Técnico eletrotécnico



Eletricista



Caldeireiro



Soldador



Engenheiro de automação



Técnico em automação



Engenheiro de meio ambiente



Técnico em logística



Engenheiro instrumentista



Mecânico de manutenção



Técnico em segurança do trabalho



Montador de andaime



Ajudante de montador de andaime



COMO SE INSCREVER

Sine de Anchieta

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a unidade não está atendendo candidatos presenciais. Antes de ir até o local, os interessados devem conferir se estão dentro dos requisitos exigidos na vaga. O atendimento é feito somente para as vagas abertas.

Horário de atendimento: das 8h às 12 horas

Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro, Anchieta

Telefone: (28) 3536-3488.

VAGAS NA SAMARCO

A Samarco informa que as vagas da empresa, quando abertas, são divulgadas no site Vagas.com

FORNECEDORES