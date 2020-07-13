Os caminhos para trabalhar ou fornecer serviços na retomada da Samarco

A retomada das operações da Samarco, no Sul do Espírito Santo, vai gerar 700 vagas de trabalho até o final do ano. As oportunidades serão destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade, sendo que a maior parte delas será para atuar nas empresas prestadoras de serviço da mineradora.
As chances serão para trabalhadores das áreas de metalmecânica, elétrica, meio ambiente, logística, alimentação, entre outras.
O anúncio de retorno das atividades foi feito pelo gerente-geral de operações da empresa, Sérgio Mileipe, em uma live realizada na última quinta-feira (9). A companhia está com atividades paralisadas desde novembro de 2015, quando houve o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. A primeira usina de Ubu, em Anchieta, será religada em dezembro.
O coordenador do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) da Findes, Durval Freitas, explica que o retorno das atividades da Samarco é muito importante para todo o Estado e também a Região Sul do Espírito Santo. Só para se ter uma ideia, quando estava em operação, a mineradora representava 6% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba.
O retorno da companhia vai gerar emprego, renda e negócios na Região Sul do Estado. Já foram criados 1,3 mil postos de trabalho e agora houve o anúncio de outras 700 vagas que serão geradas até o final do ano. As vagas são temporárias, mas é possível que esse trabalhador seja efetivado para dar continuidade aos trabalhos, ressalta Freitas.
Ele ainda lembra que a operação da mineradora também gera contratos com fornecedores locais e prestadores de serviços. Não podemos esquecer de toda a cadeia produtiva que será afetada como hotéis, restaurantes, vendas de equipamentos, materiais de controle, postos de gasolina, entre outros. Haverá geração de emprego e renda nesses setores também, afirma Vieira.
Os empregos até o retorno da operação da indústria serão nos setores metalmecânico, elétrico, meio ambiente, logística, alimentação. As oportunidades serão destinadas para cargos como engenheiro e técnico mecânico, engenheiro eletricista, técnico em eletrotécnica, caldeireiro, engenheiro de meio ambiente e técnico logístico.
Para o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer), Luis Soares Cordeiro, o retorno das operações da Samarco deverá ajudar o Estado a superar a crise do coronavírus mais rapidamente.
O anúncio é um presente para o setor pela importância e representatividade da empresa em nossa economia. O setor metalmecânico envolve muitas empresas, porque a indústria de mineração precisa de muita manutenção por conta do desgaste das usinas, afirma Cordeiro.
Ele ressalta também sobre a importância das atividades da Samarco para economia regional. Estudos apontam que a estimativa é que a cada emprego gerado pela empresa, outros quatro sejam gerados na cadeia produtiva. Se são 500 empregos na companhia, são 2 mil novos cargos, destaca o presidente do Sindifer.
VAGAS PELO SINE
A maior parte das vagas geradas para a retomada da Samarco deverá ser oferecida por prestadoras de serviços. Neste caso, as contratações serão feitas via Sine. De acordo com a administração da unidade de Anchieta, as empresas já começaram a contratar.
Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa verificar se está dentro do perfil do cargo. Se sim, o trabalhador precisa levar os documentos pessoais, a carteira de trabalho e o cartão da Estratégia Saúde da Família (ESF).
Além das vagas para trabalhar na indústria, o Sine ainda conta com oportunidades de trabalho em outros segmentos. As chances abertas ficam disponíveis no site da prefeitura e no mural que fica na entrada da agência.
Para as contratações diretas, a Samarco informa que as vagas da empresa, quando abertas, são divulgadas no site Vagas.com.
FORNECEDORES
Além da abertura de vagas de trabalho, a Samarco também realiza cadastro de fornecedores locais de insumos, serviços, materiais e equipamentos essenciais às demandas da companhia.
Para os fornecedores interessados em cadastrar sua empresa, a Samarco informa que as informações podem ser encontradas no endereço da Samarco.
SAIBA MAIS
VAGAS
Serão abertas até a retomada da mineradora 700 vagas somente na unidade de Ubu. A maior oferta de cargos deverá ser feita pelas empresas prestadoras de serviço.
CARGOS
As oportunidades serão destinadas a profissionais dos setores metalmecânico, elétrico, meio ambiente, logístico, planejamento e alimentação.
VAGAS
- Haverá oportunidades para cargos como:
- Engenheiro mecânico
- Engenheiro eletricista
- Técnico mecânico
- Técnico eletrotécnico
- Eletricista
- Caldeireiro
- Soldador
- Engenheiro de automação
- Técnico em automação
- Engenheiro de meio ambiente
- Técnico em logística
- Engenheiro instrumentista
- Mecânico de manutenção
- Técnico em segurança do trabalho
- Montador de andaime
- Ajudante de montador de andaime
COMO SE INSCREVER
- Sine de Anchieta
Por conta da pandemia do novo coronavírus, a unidade não está atendendo candidatos presenciais. Antes de ir até o local, os interessados devem conferir se estão dentro dos requisitos exigidos na vaga. O atendimento é feito somente para as vagas abertas.
Confira as oportunidades abertas no Sine de Anchieta
Horário de atendimento: das 8h às 12 horas
Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro, Anchieta
Telefone: (28) 3536-3488.
VAGAS NA SAMARCO
A Samarco informa que as vagas da empresa, quando abertas, são divulgadas no site Vagas.com.
FORNECEDORES
Para os fornecedores de insumos, serviços, materiais e equipamentos essenciais interessados em cadastrar sua empresa, as informações podem ser encontradas no endereço da Samarco para fornecedores.