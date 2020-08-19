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Jovens talentos

Oportunidades de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

Vagas estão disponíveis na Grande Vitória para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior. Veja como participar das seleções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 16:55

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 16:55

oportunidades de estágio ou trainee
Vagas de estágio para estudantes universitários  Crédito: Pixabay
estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho e uma boa oportunidade para quem quer colocar em prática o que aprendeu durante o curso. As bolsas, de acordo com a empresa, podem chegar a R$ 1,2 mil.
As vagas estão disponíveis para estudantes de níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem fazer o cadastro no site das instituições de seleção de estágio. 
No IEL-ES, a oferta é de 23 vagas de estágio nas cidades de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. As bolsas variam de R$ 430 a R$ 1.000. As inscrições podem ser feitas no site sne.iel.org.br/es.
Já o Portal Super Estágios está com 32 vagas abertas para estudantes de todos os níveis de escolaridade. O cadastro deve ser feito no site www.superestagios.com.br. As bolsas chegam a R$ 1.200.
Há oportunidades ainda no Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES). São 39 oportunidades, sendo 24 em áreas de nível superior e 15 para nível médio/técnico. Os interessados podem acessar o endereço eletrônico www.ciee-es.org.br para se inscrever. O valor da bolsa varia de R$ 400 a R$ 800.

CONFIRA AS VAGAS

IEL-ES

Vagas: 23 nas cidades de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra.

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Bolsas: variam de R$ 430 a R$ 1.000
  • Cursos:
  • Administração
  • Análise de Sistema
  • Ciências Contábeis
  • Ciência da Computação
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Produção
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Portos
  • Ensino médio
Como se inscrever: No site sne.iel.org.br/es.

SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 32
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 1.200

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  • Cursos:
  • Administração
  • Comunicação Social
  • Marketing
  • Sistemas de Informação
  • Estética
  • Farmácia
  • Enfermagem
  • Ciências Contábeis
  • Odontologia
  • Técnico em Rádio e TV
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Enfermagem 
  • Ensino médio
Como se inscrever: no site www.superestagios.com.br.

CIEE-ES

Vagas: 39
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 800.
  • Cursos:
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Comunicação Social - jornalismo
  • Gastronomia / tecnologia em gastronomia
  • Farmácia
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia  Química
  • Engenharia da Computação / Ciência da Computação
  • Sistemas de Informação/ Tecnologia em Análise de Sistema
  • Ensino médio
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Enfermagem
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Redes de Computadores
  • Técnico em Eletrotécnica
Como se inscrever: no site www.ciee-es.org.br

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