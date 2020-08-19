Oportunidades de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho e uma boa oportunidade para quem quer colocar em prática o que aprendeu durante o curso. As bolsas, de acordo com a empresa, podem chegar a R$ 1,2 mil.
As vagas estão disponíveis para estudantes de níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem fazer o cadastro no site das instituições de seleção de estágio.
No IEL-ES, a oferta é de 23 vagas de estágio nas cidades de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. As bolsas variam de R$ 430 a R$ 1.000. As inscrições podem ser feitas no site sne.iel.org.br/es.
Já o Portal Super Estágios está com 32 vagas abertas para estudantes de todos os níveis de escolaridade. O cadastro deve ser feito no site www.superestagios.com.br. As bolsas chegam a R$ 1.200.
Há oportunidades ainda no Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES). São 39 oportunidades, sendo 24 em áreas de nível superior e 15 para nível médio/técnico. Os interessados podem acessar o endereço eletrônico www.ciee-es.org.br para se inscrever. O valor da bolsa varia de R$ 400 a R$ 800.
CONFIRA AS VAGAS
IEL-ES
Vagas: 23 nas cidades de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra.
Bolsas: variam de R$ 430 a R$ 1.000
- Cursos:
- Administração
- Análise de Sistema
- Ciências Contábeis
- Ciência da Computação
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Produção
- Jornalismo
- Marketing
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Logística
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Portos
- Ensino médio
Como se inscrever: No site sne.iel.org.br/es.
SUPER ESTÁGIOS
Vagas: 32
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 1.200
- Cursos:
- Administração
- Comunicação Social
- Marketing
- Sistemas de Informação
- Estética
- Farmácia
- Enfermagem
- Ciências Contábeis
- Odontologia
- Técnico em Rádio e TV
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Enfermagem
- Ensino médio
Como se inscrever: no site www.superestagios.com.br.
CIEE-ES
Vagas: 39
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 800.
- Cursos:
- Administração
- Ciências Contábeis
- Comunicação Social - jornalismo
- Gastronomia / tecnologia em gastronomia
- Farmácia
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Química
- Engenharia da Computação / Ciência da Computação
- Sistemas de Informação/ Tecnologia em Análise de Sistema
- Ensino médio
- Técnico em Administração
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Informática
- Técnico em Redes de Computadores
- Técnico em Eletrotécnica
Como se inscrever: no site www.ciee-es.org.br