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Jovens talentos

Oportunidades de estágio abertas no ES com bolsas de até R$ 1 mil

Vagas estão disponíveis em grandes empresas do Estado e em empresas de recrutamento e estagiários; chances ainda para estudantes de Direito no Tribunal de Justiça

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 12:16
oportunidades de estágio ou trainee
Oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Pixabay
estágio é a porta de entrada para estudantes no mercado de trabalho. No Espírito Santo, há vagas abertas em diversas empresas para estudantes de níveis médio, técnico e superior, com bolsas que podem passar de R$ 1 mil mensais. Os interessados devem ficar atentos aos critérios de cada seleção. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as seleções serão feitas on-line. 
A BRK Ambiental, empresa que atua no setor de saneamento básico, está com inscrições abertas o seu Programa de Estágio 2021. Para Cachoeiro de Itapemirim, são cinco vagas distribuídas para os cursos de Química, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Administração. Os interessados podem se inscrever até 15 de outubro.
Já o processo seletivo do Programa de Estágio da Suzano tem prazo até 5 de outubro. A seleção será 100% online e será voltado para os estudantes que estiverem cursando o penúltimo ou último ano de graduação em 2021.
Oportunidades ainda disponíveis na Vitória Cred e nas empresas de recrutamento de estagiários IEL e Super Estágios.

JUSTIÇA

Oportunidade de estágio também na Justiça estadual. O 4º Juizado Especial Cível de Cariacica está com inscrições abertas para duas vagas para estudantes de Direito. A seleção é aberta a alunos matriculados a partir do 4º período do curso de Direito. A carga horária será de quatro horas diárias.
Os interessados devem solicitar inscrição, acompanhada de currículo e cópia de documento pessoal, até o dia 25 de setembro pelo e-mail: [email protected].

CONFIRA AS VAGAS

Vitória Cred

Cursos: A partir do 1º período dos cursos de administração e contábeis (técnico, tecnólogo e superior).
Bolsa: R$ 600, mais R$ 200 de auxílio.
Como se candidatar: interessados devem enviar o currículo para [email protected].

BRK Ambiental

Cursos: Para Cachoeiro de Itapemirim, são cinco vagas distribuídas para os cursos de Química, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Administração.
Bolsa: não foi divulgado.
Inscrições: podem ser feitas no site vagas.ciadetalentos.com.br até o dia 15 de outubro.

Suzano

Vagas: São 13 oportunidades abertas para os municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Conceição da Barra.
Cursos: não há restrições.
Bolsas: O Programa de Estágio oferece benefícios aos selecionados, como plano de desenvolvimento diferenciado, bolsa auxílio compatível com o mercado, carga horária flexível  30 ou 40 horas semanais , assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, entre outros.
Inscrições: podem ser feitas até 5 de outubro, pelo site da Cia de Talentos.

Super Estágios

Vagas: 25 vagas abertas para estudantes de todos os níveis de escolaridade.
Cursos: Há oportunidades para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Logística, Fisioterapia, Marketing, Publicidade, Educação Física, Sistemas de Informação, Gastronomia, Direito, Jornalismo, Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Secretariado e para alunos do ensino médio.
Bolsas: podem chegar a R$ 1 mil.
Inscrições: no site www.superestagios.com.br.

IEL- ES

Vagas: 43 oportunidades de estágio abertas para atuar nos municípios de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra.
Cursos: Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Economia, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Estatística, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda, Automação Industrial, Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento e Mecânica. Há ainda uma vaga para estudantes de Ensino Médio.
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 900, podendo ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa.
Inscrição: o cadastro deve ser feito no site sne.iel.org.br/es.

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