Oportunidades de emprego e estágio abertas no ES

As empresas de recrutamento e seleção estão com diversas vagas de emprego abertas no Espírito Santo e também em outros Estados. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade.
Na Center RH, há chances para advogado, agente de vendas, assessor de benefícios e parceiras, assistente de faturamento, atendente de farmácia, desenvolvedor React mern, farmacêutico, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil. Também há vagas de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior.
Já na Selecta, as oportunidades são para profissionais como motorista, auxiliar de motorista, auxiliar de produção, operador de máquina, gestor de contas, supervisor de eletrônica e consultor de vendas interno.
A Psicoespaço tem vagas de trabalho na Grande Vitória, interior do Estado e até em Minas Gerais. Segundo a empresa, os cargos são para analista contábil, assistente administrativo, auxiliar de produção, enfermeiro, programador pleno, entre outros.
CONFIRA AS VAGAS
SELECTA
- Vagas:
- Motorista D
- Auxiliar de motorista
- Auxiliar de produção
- Operador de máquina
- Encarregado administrativo
- Gestor de contas
- Supervisor de eletrônica
- Consultor de vendas interno
Currículo: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
PSICOESPAÇO
- Vagas:
- Analista contábil
- Analista de custos (Linhares)
- Analista de custos sênior
- Analista de departamento fiscal
- Analista de DP
- Assistente administrativo atendimento (área hospitalar)
- Assistente administrativo financeiro
- Assistente administrativo júnior
- Assistente de atendimento (home office)
- Assistente fiscal
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de estoque e expedição (Cachoeiro de Itapemirim)
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de produção
- Consultor comercial
- Enfermeiro
- Estoquista
- Gerente de fazenda (Pirapora-MG)
- Gerente de mineração e rochas ornamentais
- Gerente de TI
- Instalador júnior
- Pessoas com Deficiência (PCD)
- Profissional de vendas e marketing
- Programador pleno
- Supervisor de TI
- Supervisora operacional
- Suporte de TI
- Técnico de enfermagem
- Técnico de instalações
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico em atendimento/vendas
- Vendedor externo (Linhares)
- Vendedor externo
Currículo: Os interessados devem fazer o cadastro no site da www.psicoespaco.com.br.
CENTER RH
- Vagas de emprego:
- Advogado júnior
- Escritório de advocacia
- Agente de vendas
- Assessor de benefícios e parceiras
- Assistente de faturamento
- Atendente de farmácia
- Desenvolvedor React Mern
- Farmacêutico
- Instalador de áudio, vídeo e automação residencial
- Técnico comercial
- Vendedor
- Vagas de estágio
- Administração
- Ciências contábeis ou administração
- Ensino médio
- Técnico de enfermagem
- Técnico de administração ou informática
- Técnico em administração ou logística
- Técnico de enfermagem
- Técnico em saúde bucal / prótese dentária
Currículo: os interessados devem fazer o cadastro no site www.centerrh.com.br.