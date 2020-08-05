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Mercado de trabalho

Oportunidades de emprego e estágio abertas no ES

Vagas são para profissionais de vários níveis de escolaridade e estão disponíveis nas empresas de recrutamento e seleção; veja como se candidatar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 10:38

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 10:38

Carteira de trabalho
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada  Crédito: Serasa/Divulgação
As empresas de recrutamento e seleção estão com diversas vagas de emprego abertas no Espírito Santo e também em outros Estados. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade.
Na Center RH, há chances para advogado, agente de vendas, assessor de benefícios e parceiras, assistente de faturamento, atendente de farmácia, desenvolvedor React mern, farmacêutico, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil. Também há vagas de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior.
Já na Selecta, as oportunidades são para profissionais como motorista, auxiliar de motorista, auxiliar de produção, operador de máquina, gestor de contas, supervisor de eletrônica e consultor de vendas interno.
A Psicoespaço tem vagas de trabalho na Grande Vitória, interior do Estado e até em Minas Gerais. Segundo a empresa, os cargos são para analista contábil, assistente administrativo, auxiliar de produção, enfermeiro, programador pleno, entre outros.

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CONFIRA AS VAGAS

SELECTA

  • Vagas: 
  • Motorista D
  • Auxiliar de motorista
  • Auxiliar de produção
  • Operador de máquina
  • Encarregado administrativo
  • Gestor de contas
  • Supervisor de eletrônica
  • Consultor de vendas interno
Currículo: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.

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PSICOESPAÇO

  • Vagas:
  • Analista contábil 
  • Analista de custos (Linhares)
  • Analista de custos sênior 
  • Analista de departamento fiscal
  • Analista de DP 
  • Assistente administrativo atendimento (área hospitalar)
  • Assistente administrativo financeiro
  • Assistente administrativo júnior 
  • Assistente de atendimento (home office) 
  • Assistente fiscal
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de estoque e expedição (Cachoeiro de Itapemirim) 
  • Auxiliar de expedição 
  • Auxiliar de produção 
  • Consultor comercial 
  • Enfermeiro
  • Estoquista 
  • Gerente de fazenda (Pirapora-MG)
  • Gerente de mineração e rochas ornamentais 
  • Gerente de TI 
  • Instalador júnior 
  • Pessoas com Deficiência (PCD) 
  • Profissional de vendas e marketing 
  • Programador pleno 
  • Supervisor de TI 
  • Supervisora operacional 
  • Suporte de TI 
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de instalações 
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Técnico em atendimento/vendas 
  • Vendedor externo (Linhares) 
  • Vendedor externo 
Currículo: Os interessados devem fazer o cadastro no site da www.psicoespaco.com.br.

CENTER RH

  • Vagas de emprego:
  • Advogado júnior
  • Escritório de advocacia
  • Agente de vendas
  • Assessor de benefícios e parceiras
  • Assistente de faturamento
  • Atendente de farmácia
  • Desenvolvedor React Mern
  • Farmacêutico
  • Instalador de áudio, vídeo e automação residencial
  • Técnico comercial 
  • Vendedor
  • Vagas de estágio
  • Administração
  • Ciências contábeis ou administração
  • Ensino médio
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de administração ou informática
  • Técnico em administração ou logística
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico em saúde bucal / prótese dentária
Currículo: os interessados devem fazer o cadastro no site www.centerrh.com.br.

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