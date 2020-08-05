Oportunidades de emprego e estágio abertas no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Serasa/Divulgação

As empresas de recrutamento e seleção estão com diversas vagas de emprego abertas no Espírito Santo e também em outros Estados. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade.

Na Center RH, há chances para advogado, agente de vendas, assessor de benefícios e parceiras, assistente de faturamento, atendente de farmácia, desenvolvedor React mern, farmacêutico, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil. Também há vagas de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior.

Já na Selecta, as oportunidades são para profissionais como motorista, auxiliar de motorista, auxiliar de produção, operador de máquina, gestor de contas, supervisor de eletrônica e consultor de vendas interno.

A Psicoespaço tem vagas de trabalho na Grande Vitória, interior do Estado e até em Minas Gerais. Segundo a empresa, os cargos são para analista contábil, assistente administrativo, auxiliar de produção, enfermeiro, programador pleno, entre outros.

CONFIRA AS VAGAS

SELECTA

Vagas:

Motorista D

Auxiliar de motorista

Auxiliar de produção

Operador de máquina

Encarregado administrativo

Gestor de contas

Supervisor de eletrônica

Consultor de vendas interno

Currículo: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail, sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.

PSICOESPAÇO

Vagas:

Analista contábil

Analista de custos (Linhares)

Analista de custos sênior

Analista de departamento fiscal

Analista de DP

Assistente administrativo atendimento (área hospitalar)

Assistente administrativo financeiro

Assistente administrativo júnior

Assistente de atendimento (home office)

Assistente fiscal

Auxiliar administrativo

Auxiliar de estoque e expedição (Cachoeiro de Itapemirim)

Auxiliar de expedição

Auxiliar de produção

Consultor comercial

Enfermeiro

Estoquista

Gerente de fazenda (Pirapora-MG)

Gerente de mineração e rochas ornamentais

Gerente de TI

Instalador júnior

Pessoas com Deficiência (PCD)

Profissional de vendas e marketing

Programador pleno

Supervisor de TI

Supervisora operacional

Suporte de TI

Técnico de enfermagem

Técnico de instalações

Técnico de segurança do trabalho

Técnico em atendimento/vendas

Vendedor externo (Linhares)

Vendedor externo

Currículo: Os interessados devem fazer o cadastro no site da Os interessados devem fazer o cadastro no site da www.psicoespaco.com.br

CENTER RH

Vagas de emprego:

Advogado júnior

Escritório de advocacia

Agente de vendas

Assessor de benefícios e parceiras

Assistente de faturamento

Atendente de farmácia

Desenvolvedor React Mern

Farmacêutico

Instalador de áudio, vídeo e automação residencial

Técnico comercial

Vendedor

Vagas de estágio

Administração

Ciências contábeis ou administração

Ensino médio

Técnico de enfermagem

Técnico de administração ou informática

Técnico em administração ou logística

Técnico de enfermagem

Técnico em saúde bucal / prótese dentária