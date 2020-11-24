Oito seleções abertas no ES com salário de até R$ 14 mil

Fundação Estadual de Inovação em Saúde vai selecionar profissionais para atuar em hospitais como o Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Oito processos seletivos estão abertos no Espírito Santo para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 14,4 mil, de acordo com a formação do candidato.

Já a Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) vai contratar 10 professores substitutos em vários campi da instituição. Os candidatos precisam ter ensino superior e mestrado ou doutorado nas áreas exigidas.

As demais seleções estão abertas nas prefeituras do interior do Estado. As prefeituras de Anchieta, Aracruz e Rio Bananal recebem inscrições de candidatos interessados em trabalhar como guarda-vidas. Há ainda inscrições abertas nos municípios de Iúna, São Gabriel da Palha e Sooretama.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE (INOVA CAPIXABA)

Vagas: 566 para a contratação imediata de profissionais de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior.

Fundamental completo: auxiliar administrativo (30); auxiliar administrativo - área hospitalar (15); auxiliar de farmácia - área hospitalar (15); auxiliar de higiene e limpeza - área hospitalar; auxiliar de higiene e limpeza; auxiliar de manutenção predial - área hospitalar; bombeiro hidráulico - área hospitalar (1); camareira - área hospitalar; copeiro - área hospitalar (1); pedreiro (1); pintor (1); porteiro (1); marceneiro; motorista (6); motorista socorrista (1); motorista - veículos de emergência (1); oficial de manutenção predial; recepcionista; recepcionista - área hospitalar;



Médio: assistente administrativo - área administrativa (20); assistente administrativo - área hospitalar (10) e assistente administrativo - área financeira (10).

Médio técnico: técnico de TI - área hospitalar (1); técnico em eletrotécnica (1); técnico em segurança do trabalho - área hospitalar (1); técnico eletricista (1); técnico eletrônico (1); técnico hidráulico; técnico em refrigeração; técnico em nutrição - área hospitalar (3); técnico em laboratório (15); técnico de imobilização (5); técnico em radiologia (15); técnico em enfermagem - acolhimento (120); técnico em enfermagem - centro cirúrgico (20); técnico em enfermagem - central de material esterilizado (5); técnico em enfermagem - hemodiálise (5); técnico em enfermagem - hemodinâmica (5); técnico em enfermagem - unidade de internação avc (10); técnico em enfermagem - unidade internação neurocirurgia (10); técnico em enfermagem - unidade internação vascular (10); técnico em enfermagem - unidade internação clínica ortopédica (10); técnico em enfermagem - uti (30); técnico em enfermagem - unidade de internação clínica médica (20); técnico em enfermagem - unidade de internação clínica cirúrgica (20); técnico em enfermagem - internação domiciliar (5); técnico em enfermagem do trabalho (1).

Superior: analista de folha de pagamento (1); analista de desenvolvimento de recursos humanos (1); analista de suprimentos (1); analista financeiro (1); analista contábil; analista de atendimento ao cliente (1); analista de comunicação (1); analista de faturamento (1); analista de patrimônio (1); analista de qualidade; analista de sistemas (1); analista de infraestrutura (1); assistente social - área hospitalar (5); psicólogo - área hospitalar (3); psicólogo rh (1); engenheiro de segurança do trabalho - área hospitalar (1); farmacêutico - área hospitalar (5); farmacêutico clínico; farmacêutico bioquímico (5); fonoaudiólogo; fisioterapeuta (15); fisioterapeuta uti (1); nutricionista (3); nutricionista clínico (1); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro de acolhimento e classificação de risco (15); enfermeiro de acolhimento; enfermeiro de centro cirúrgico (1); enfermeiro de pronto socorro (4); enfermeiro de unidade de intervenção clínica médica (4); enfermeiro de comissão de controle de infecção hospitalar - ccih (4); enfermeiro de unidade de internação em clínica cirúrgica (4); enfermeiro de central de material esterilizado (3); enfermeiro de educação permanente (1); enfermeiro de gestão da qualidade (1); enfermeiro de hemodiálise (2); enfermeiro de hemodinâmica (2); enfermeiro de unidade de internação avc (4); enfermeiro de unidade de internação neurocirurgia (4); enfermeiro unidade internação vascular (4); enfermeiro unidade internação ortopedia (4); enfermeiro unidade terapia intensiva (1); enfermeiro de internação domiciliar (1); enfermeiro auditor.

Superior - médicos: médico socorrista (10); médico do trabalho (3); médico generalista (1); médico emergencista (1); médico regulação (2); médico cardiologista (1); médico cardiologista ecocardiografia (1); médico - clínica médica (1); médico - hematologista e hemoterapia (1); médico - infectologista (2); médico nefrologista (2); médico nutrólogo (2); médico - diagnóstico por imagem (1); médico radiologista e diagnóstico por imagem (1); médico cuidados paliativos.

Remuneração: varia de R$ 1.680,00 a R$ 14.400.

Inscrições: até as 23h59 do dia 24 de novembro, no até as 23h59 do dia 24 de novembro, no site

PREFEITURA DE ARACRUZ

Vagas: 60 para guarda-vidas.

Remuneração: R$ 1.157,25, acrescido de auxílio-alimentação e vale-transporte.

Inscrição: até 24 de novembro de 2020, na Secretaria de Turismo e Cultura (Semtur), que fica na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167, Centro. O atendimento ocorre das 12h às 17h.

PREFEITURA DE RIO BANANAL

Vagas: 3 para salva-vidas.

Remuneração: R$ 1.311.

Inscrições: até 26 de novembro de 2020, na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, no Prédio da Prefeitura, situada na Av. 14 de Setembro, Centro, no horário das 12h às 17h.

PREFEITURA DE ANCHIETA

Vagas: são 11 oportunidades, distribuídas pelos cargos de cuidador social (9), psicólogo (1), assistente social (1), instrutor físico e instrutor de informática.

Remuneração: varia de R$ 1.200,00 a R$ 3.272,80.

Inscrições: podem ser feitas até 26 de novembro de 2020, das 8h às 14h, presencialmente, no auditório da sede administrativa da Prefeitura, que fica na rodovia do Sol, Km 21,5, número 1620, Vila Residencial Samarco.

PREFEITURA DE ANCHIETA II

Vagas: 24 para o cargo de guarda-vidas.

Remuneração: R$ 1.261,44 ao mês, acrescido o cartão alimentação, para desempenharem atividades em carga horária a ser definida posteriormente.

Inscrições: nos dias 26 e 27 de novembro de 2020, no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h, na sede da Gerência Municipal de Segurança Pública e sSocial, localizada na Rua das Gabirobas, 406, bairro Nova Esperança.

UFES

Vagas: 10 para professores substitutos.

Remuneração: varia de R$ 3.600,48 a R$ 5.831,21, de acordo com a titulação, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Inscrição: até 27 de novembro de 2020. A documentação deve ser enviada por e-mail, de acordo com as instruções do até 27 de novembro de 2020. A documentação deve ser enviada por e-mail, de acordo com as instruções do edital.

PREFEITURA DE IÚNA

Vagas: 7, distribuídas pelos cargos de assistente social (2), psicólogo (2), recepcionista (1), motorista (1) e auxiliar administrativo (1).

Remuneração: variam de R$ 921,02 a R$ 2.040.

Inscrições: até as 17h do dia 28 de novembro, no no até as 17h do dia 28 de novembro, no no site da Prefeitura.

PREFEITURA DE SOORETAMA

Vagas: cadastro de reserva para os cargos de médico e enfermeiro.

Remuneração: varia de R$ 2.835 a R$ 10.290.

Inscrições: até as 17h do dia 4 de dezembro de 2020, mediante envio das cópias dos documentos especificados no edital para o endereço eletrônico: até as 17h do dia 4 de dezembro de 2020, mediante envio das cópias dos documentos especificados no edital para o endereço eletrônico: [email protected]

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Vagas: 11, para os cargos de assistente social (2), auxiliar de cuidador social, cuidador social, educador físico (1), entrevistador social (1), instrutor de Informática (1), motorista (1), oficineiro de artes (1), oficineiro de música (1), orientador social (2) e psicólogo (1).

Remuneração: varia de R$ 986,72 a R$ 2.155,62.