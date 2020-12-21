Obras da Eco101 devem abrir 2 mil empregos no ES em 2021

Trecho duplicado da BR 101 entre Viana a Guarapari Crédito: Vitor Jubini

As obras de duplicação da BR 101 no Espírito Santo devem gerar 2 mil empregos em 2021. A informação é da Eco101, concessionária que administra a rodovia, que prevê R$ 414 milhões em investimentos para o próximo ano. Devem ser abertos 500 postos de trabalho diretos e outros 1.500 indiretos.

Além da duplicação, os profissionais vão atuar nos serviços de manutenção, ampliação, restauração, equipamentos e sistemas da rodovia. As oportunidades ainda não foram abertas, o que deve ocorrer à medida que as obras forem executadas. O perfil profissional dos cargos não foi divulgado.

A concessionária é a responsável pela administração da BR 101 em todo o Espírito Santo e sul da Bahia. São 461,1 quilômetros no Estado, sendo que, até 2020, a empresa entregou 41,3 quilômetros duplicados e, para 2022, prevê entregar mais 22 quilômetros (entre Guarapari e Anchieta). A rodovia tem outros 73,2 quilômetros que foram duplicados antes da concessão.

De acordo com o diretor-superintende da Eco101, Carlos Eduardo Xisto, a empresa está finalizando a duplicação do trecho de Viana a Guarapari - que já teve a maior parte entregue mas a conclusão foi adiada mais uma vez - e duplicando o trecho de 22 quilômetros de Guarapari a Anchieta, obra que contará com R$ 100 milhões em investimentos.

DUPLICAÇÃO

Em 2020, a concessionária entregou os trechos duplicados entre Viana e Guarapari (24 quilômetros), Anchieta (2,5 quilômetros), Ibiraçu (4,5 quilômetros), João Neiva (2,5 quilômetros), e o Contorno de Iconha (7,8 quilômetros). Além disso, segundo a empresa, foram entregues três novos viadutos.

A Eco101 informou que a obra no trecho entre Guarapari a Anchieta está em fase de terraplanagem e que já foram realizados o resgate e remanejamento de fauna, além do transplante de pequenas espécies de flora que estejam em extinção.

No trecho serão construídas duas novas interseções com viadutos. A primeira será próxima ao km 354 em Anchieta, permitindo acesso ao bairro Jabaquara e conexão à rodovia estadual ES 146, permitindo acesso às praias de Anchieta, Ubu e ao porto da Samarco.

Já a segunda interseção será no km 357,7 também em Anchieta, dando acesso ao município de Alfredo Chaves pela rodovia estadual ES 146.

RECUPERAÇÃO DA PISTA

Xisto destacou ainda as obras de manutenção e recuperação da pista, como entre Viana (km 305) e Guarapari (km 335), restaurando a pista antiga; e, em seguida, entre Guarapari (km 335) e Alfredo Chaves (km 357).