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Multinacionais e empresas de TI têm vagas de emprego em 10 cidades do ES

Chances estão distribuídas por diversos setores como prestação de serviços, saúde, comércio, indústria e tecnologia; veja como concorrer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 13:01

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 13:01

Carteira de Trabalho e previdência social
Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
Empresas localizadas em dez cidades do Espírito Santo divulgaram vagas de emprego para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. As oportunidades estão nos setores de prestação de serviços, saúde, comércio, indústria e tecnologia, entre outros.
Os interessados devem fazer o cadastro nos endereços eletrônicos ou enviar por e-mail, de acordo com o modelo adotado pelas organizações.
Na área da Saúde, as chances estão disponíveis na Unimed Sul Capixaba, enquanto que no comércio na C&A e na Leroy Merlin. As oportunidades para prestação de serviços estão abertas na Autoglass. Na indústria, os postos de trabalho estão abertos na Suzano, Imetame e Nestlé.  
Profissional da área de tecnologia pode concorrer a uma das vagas oferecidas pela ISH Tecnologia e Picpay. As empresas de recrutamento e seleção Marilac, Psicoespaço e Center RH farão processo seletivo para empresas de vários ramos de atuação. 
As chances são para trabalhar em Viana, Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Pedro Canário e Aracruz.

CONFIRA AS VAGAS

Marilac Desenvolvimento Organizacional

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até 22 de dezembro para o e-mail: oportunidades-do.com.br.
  • Vaga: para Viana
  • Analista fiscal

Veja Também

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Center RH

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no currículo no site.
  • Vagas: para atuar na Serra
  • Pizzaiolo (2)
  • Líder de Cozinha (2)
  • Cozinheira (2)
  • Líder de loja (8)
  • Auxiliar de cozinha (20)
  • Atendimento de frente de loja (16)

Psicoespaço

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: atuação em todo o ES
  • Analista de sistemas pleno 
  • Analista de suporte técnico Jr 
  • Analista fiscal 
  • Assistente administrativo
  • Assistente comercial 
  • Assistente consultório odontológico 
  • Assistente contábil 
  • Assistente de departamento pessoal 
  • Assistente de marketing 
  • Auxiliar administrativo 
  • Auxiliar de expedição 
  • Auxiliar de manutenção predial 
  • Comercial de transportes 
  • Comprador 
  • Consultor comercial 
  • Coordenador de atenção à saúde 
  • Coordenador de logística 
  • Coordenador de recepção
  • Desenvolvedor(a) Back-End (.NET/C#) 
  • Despachante aduaneiro 
  • Diretor de arte júnior -
  • Estagiário de processos e qualidade
  • Recepcionista 
  • Suporte de TI 
  • Técnico de segurança do trabalho 
  • Técnico em atendimento/vendas 
  • Vendedor 
  • Vendedor externo 
  • Vendedor interno 

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
  • Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Analista de B.I.
  • Estágio em Administração
  • Terapeuta ocupacional
  • Técnico de enfermagem
  • Enfermeiro
  • Estágio enfermagem
  • Técnico de análises clínicas

C&A

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: oportunidades para as lojas de Vila Velha, Vitória e Serra.
  • Vendedor de cartões e serviços 
  • Visual mechandising
  • Vendedor de telefonia
  • Operador de vendas 
  • Consultor de vendas digital 

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: todas para Vitória
  • Coordenador comercial 
  • Vendedor de projetos
  • Operador de logística

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Guarapari , Cariacica e Vila Velha.
  • Agente de atendimento / televendas
  • Almoxarife TI
  • Analista de dados
  • Analista de melhoria contínua
  • Analista de mídia de performance
  • Analista de negócio
  • Analista de processos
  • Analista de projetos
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Analista de segurança da informação
  • Analista de telecomunicações
  • Analista lean
  • Analista programador
  • Assistente administrativo - logística
  • Assistente administrativo - rastreamento de carretas
  • Assistente de Dados
  • Assistente de qualidade
  • Autoplay - Programa de Estágio - TI
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de operador de estoque
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Consultor tributário
  • Coordenador de inovação e melhoria
  • Coordenador de marketing
  • DevBucket
  • Encarregado de paisagismo
  • Estagiário de qualidade
  • Estagiário Logística
  • Estágio em inovação e melhoria
  • Estágio em psicologia
  • Estágio tributário
  • Executivo de contas
  • Líder de equipe de compras
  • Líder de equipe de vendas
  • Líder de equipe TI
  • Mecânico
  • Motorista E
  • Operador de estoque
  • Operador de roçadeira
  • Programador
  • Projetista de arquitetura junior
  • Projetista de arquitetura sênior
  • Redator publicitário
  • Serralheiro Jr
  • Supervisor de call center
  • Supervisor de vendas
  • Técnico em segurança do trabalho I
  • UX Designer
  • Vendedor interno
  • Vendedor sênior
  • Vendedor técnico
  • Vistoriador

Veja Também

Cidades do ES iniciam semana com 1.273 vagas de emprego abertas

Suzano

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no site. 
  • Vagas: 
  • Florestal: para trabalhar em São Mateus e Pedro Canário
  • Motorista pipa
  • Mecânico
  • Industrial: para Aracruz
  • Consultor de processos
  • Suprimentos: para Cachoeiro de Itapemirim.
  • Almoxarife

Imetame

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no site. 
  • Vagas: todas para Aracruz.
  • Eletricista industrial
  • Caldeireiro
  • Soldador
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Assistente de produção
  • Analista de desenvolvimento Java
  • Operador de centrífuga decantadora
  • Motorista operador de equipamento (guindauto)
  • Motorista operador de equipamento (guindaste)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Mecânico
  • Técnico inspeção da solda
  • Técnico de segurança do trabalho

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: para Vila Velha.
  • Coordenador de processos

ISH Tecnologia

Como se candidatar: o profissional pode cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: para Vitória.
  • Consultor de TI júnior (Cibersegurança)
  • Consultor de TI pleno
  • Cyber Defense Analyst Pleno

Picpay

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: para Vitória
  • Pessoa desenvolvedora Front End Pleno | Growth
  • Pessoa desenvolvedora iOS Pleno | Crédito Pessoal - XP

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