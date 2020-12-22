Multinacionais e empresas de TI têm vagas de emprego em 10 cidades do ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Empresas localizadas em dez cidades do Espírito Santo divulgaram vagas de emprego para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. As oportunidades estão nos setores de prestação de serviços, saúde, comércio, indústria e tecnologia, entre outros.

Os interessados devem fazer o cadastro nos endereços eletrônicos ou enviar por e-mail, de acordo com o modelo adotado pelas organizações.

Na área da Saúde, as chances estão disponíveis na Unimed Sul Capixaba, enquanto que no comércio na C&A e na Leroy Merlin . As oportunidades para prestação de serviços estão abertas na Autoglass. Na indústria, os postos de trabalho estão abertos na Suzano, Imetame e Nestlé.

Profissional da área de tecnologia pode concorrer a uma das vagas oferecidas pela ISH Tecnologia e Picpay. As empresas de recrutamento e seleção Marilac, Psicoespaço e Center RH farão processo seletivo para empresas de vários ramos de atuação.

As chances são para trabalhar em Viana, Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Pedro Canário e Aracruz.

CONFIRA AS VAGAS

Marilac Desenvolvimento Organizacional

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até 22 de dezembro para o e-mail: oportunidades-do.com.br.

Vaga: para Viana

para Viana Analista fiscal

Center RH

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no currículo no os interessados devem fazer o cadastro no currículo no site.

Vagas: para atuar na Serra

para atuar na Serra Pizzaiolo (2)

Líder de Cozinha (2)

Cozinheira (2)

Líder de loja (8)

Auxiliar de cozinha (20)

Atendimento de frente de loja (16)

Psicoespaço

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: atuação em todo o ES

atuação em todo o ES Analista de sistemas pleno

Analista de suporte técnico Jr

Analista fiscal

Assistente administrativo

Assistente comercial

Assistente consultório odontológico

Assistente contábil

Assistente de departamento pessoal

Assistente de marketing

Auxiliar administrativo

Auxiliar de expedição

Auxiliar de manutenção predial

Comercial de transportes

Comprador

Consultor comercial

Coordenador de atenção à saúde

Coordenador de logística

Coordenador de recepção

Desenvolvedor(a) Back-End (.NET/C#)

Despachante aduaneiro

Diretor de arte júnior -

Estagiário de processos e qualidade

Recepcionista

Suporte de TI

Técnico de segurança do trabalho

Técnico em atendimento/vendas

Vendedor

Vendedor externo

Vendedor interno

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no os interessados podem se cadastrar no site

Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim

todas para Cachoeiro de Itapemirim Analista de B.I.

Estágio em Administração

Terapeuta ocupacional

Técnico de enfermagem

Enfermeiro

Estágio enfermagem

Técnico de análises clínicas

C&A

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: oportunidades para as lojas de Vila Velha, Vitória e Serra.

oportunidades para as lojas de Vila Velha, Vitória e Serra. Vendedor de cartões e serviços

Visual mechandising

Vendedor de telefonia

Operador de vendas

Consultor de vendas digital

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: todas para Vitória

todas para Vitória Coordenador comercial

Vendedor de projetos

Operador de logística

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Guarapari , Cariacica e Vila Velha.

para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Guarapari , Cariacica e Vila Velha. Agente de atendimento / televendas

Almoxarife TI

Analista de dados

Analista de melhoria contínua

Analista de mídia de performance

Analista de negócio

Analista de processos

Analista de projetos

Analista de recrutamento e seleção

Analista de segurança da informação

Analista de telecomunicações

Analista lean

Analista programador

Assistente administrativo - logística

Assistente administrativo - rastreamento de carretas

Assistente de Dados

Assistente de qualidade

Autoplay - Programa de Estágio - TI

Auxiliar administrativo

Auxiliar de operador de estoque

Auxiliar de serviços gerais

Consultor tributário

Coordenador de inovação e melhoria

Coordenador de marketing

DevBucket

Encarregado de paisagismo

Estagiário de qualidade

Estagiário Logística

Estágio em inovação e melhoria

Estágio em psicologia

Estágio tributário

Executivo de contas

Líder de equipe de compras

Líder de equipe de vendas

Líder de equipe TI

Mecânico

Motorista E

Operador de estoque

Operador de roçadeira

Programador

Projetista de arquitetura junior

Projetista de arquitetura sênior

Redator publicitário

Serralheiro Jr

Supervisor de call center

Supervisor de vendas

Técnico em segurança do trabalho I

UX Designer

Vendedor interno

Vendedor sênior

Vendedor técnico

Vistoriador

Suzano

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no os interessados podem se inscrever no site.

Vagas:

Florestal: para trabalhar em São Mateus e Pedro Canário

para trabalhar em São Mateus e Pedro Canário Motorista pipa

Mecânico

Industrial: para Aracruz

para Aracruz Consultor de processos

Suprimentos: para Cachoeiro de Itapemirim.

para Cachoeiro de Itapemirim. Almoxarife

Imetame

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no os interessados podem se inscrever no site.

Vagas: todas para Aracruz.

todas para Aracruz. Eletricista industrial

Caldeireiro

Soldador

Encarregado de tubulação

Encanador industrial

Assistente de produção

Analista de desenvolvimento Java

Operador de centrífuga decantadora

Motorista operador de equipamento (guindauto)

Motorista operador de equipamento (guindaste)

Motorista operador de equipamento (carreta)

Mecânico

Técnico inspeção da solda

Técnico de segurança do trabalho

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: para Vila Velha.

para Vila Velha. Coordenador de processos

ISH Tecnologia

Como se candidatar: o profissional pode cadastrar o currículo no o profissional pode cadastrar o currículo no site.

Vagas: para Vitória.

para Vitória. Consultor de TI júnior (Cibersegurança)

Consultor de TI pleno

Cyber Defense Analyst Pleno

Picpay

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site.