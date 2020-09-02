MPF abre oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 1,7 mil

Oportunidades de estágio para alunos de Administração e Direito Crédito: Ricardo Medeiros

O Ministério Público Federal no Espírito Santo MPF/ES) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de estagiários de nível superior do curso de graduação em Administração e de nível superior e de pós-graduação na área de Direito.

As inscrições poderão ser feitas no período de 9 a 18 de setembro de 2020, na página de inscrição indicada no edital, conforme a localidade/cidade para a qual o candidato pretende se candidatar.

De acordo com a instituição, a bolsa é de R$ 1,7 mil para pós-graduação e de R$ 850 no nível superior, mais auxílio-transporte, para uma carga horária de 20 horas semanais.

As oportunidades na área de Administração são para Vitória, enquanto que as de nível superior e de pós-graduação de Direito para as unidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina.

As provas serão realizadas por meio do sistema Moodle, em dia e hora que ainda serão informados pelo MPF/ES. O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, contado da publicação da homologação do resultado.