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MPF abre oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 1,7 mil

Processo seletivo para estagiários é aberto aos alunos dos cursos de Administração e Direito; inscrições poderão ser feitas de 9 a 18 de setembro

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 16:37
Data: 18/02/2020 - ES - Vitória - Ministério Público Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Oportunidades de estágio para alunos de Administração e Direito Crédito: Ricardo Medeiros
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de estagiários de nível superior do curso de graduação em Administração e de nível superior e de pós-graduação na área de Direito.
As inscrições poderão ser feitas no período de 9 a 18 de setembro de 2020, na página de inscrição indicada no edital, conforme a localidade/cidade para a qual o candidato pretende se candidatar.
De acordo com a instituição, a bolsa é de R$ 1,7 mil para pós-graduação e de R$ 850 no nível superior, mais auxílio-transporte, para uma carga horária de 20 horas semanais.
As oportunidades na área de Administração são para Vitória, enquanto que as de nível superior e de pós-graduação de Direito para as unidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina.
As provas serão realizadas por meio do sistema Moodle, em dia e hora que ainda serão informados pelo MPF/ES. O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, contado da publicação da homologação do resultado.
O conteúdo programático que será abordado nas provas está disponível no Edital.

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