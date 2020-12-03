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Inclusão

Mais de 270 vagas de emprego para pessoas com deficiência no ES

Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade e em todo o Estado; chances estarão disponíveis durante do Reconecta

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 12:35
Carteira de Trabalho
Oportunidades com carteira assinada para PCDs ou reabilitados pelo INSS Crédito: Fernando Madeira
Mais de 270 vagas de emprego estão abertas no Espírito Santo para pessoas com deficiência (PCD) ou reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As oportunidades estão disponíveis em empresas ligadas aos ramos supermercadista, distribuição, hospitalar, prestação de serviços, industrial, entre outros. Em todo o Brasil, a oferta de 3,6 mil chances.
Clique aqui para conferir as vagas
Os interessados podem consultar as vagas durante a Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e Acessibilidade (Recnecta), evento virtual do Ministério Público do Trabalho (MPT), que será realizado de 3 a 5 de dezembro, no endereço eletrônico. Na listagem, tem informações sobre as empresas e  os contatos das pessoas responsáveis pelas contratações.
Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade nos municípios da Grande Vitória, além do interior do Estado em cidades como Pinheiros, São Mateus, Conceição da Barra e Aracruz. Os cargos são para vendedor, estoquista, auxiliar de serviços gerais, porteiro, assistente contábil, entre outros.
O artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Cotas no setor privado) estabelece que empresas com no mínimo 100 empregados, percentuais de vagas a serem preenchidas por trabalhadores reabilitados e pessoas com deficiência. O percentual da cota varia de acordo com a quantidade de empregados da empresa: de 100 até 200 empregados: 2%, de 201 até 500 empregados: 3%, de 501 a 1.000 empregados: 4%, acima de 1.001 empregados: 5%.
Além da oferta de trabalho, o Reconecta promove mesas de diálogo abordando diversos temas como emprego, saúde, moradia, educação, inovações em tecnologia assistida e pesquisas científicas nos diferentes domínios de vida das pessoas com deficiência.

CONFIRA ALGUMAS VAGAS DISPONÍVEIS NO ES

  • Agente de atendimento
  • Assistente administrativo
  • Assistente comercial 
  • Assistente contábil
  • Atendente de recepção
  • Atendente 
  • Auxiliar administrativo 
  • Auxiliar de expedição
  • Auxiliar de farmácia
  • Auxiliar de produção agrícola 
  • Auxiliar de serviços gerais 
  • Desenvolvedor net core 
  • Estoquista
  • Mecânico de máquinas 
  • Montador de andaimes industriais
  • Operador de colhedora de açúcar 
  • Operador de supermercado
  • Operador de trator transbordo 
  • Porteiro 
  • Promotor de vendas
  • Recepcionista 
  • Representante de atendimento
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Trainee auxiliar técnico de fibra óptica
  • Trainee instalador e reparador de redes e cabos telefônicos 
  • Trainee ligador de linhas telefônicas
  • Vendedor 
  • Vigilante 

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