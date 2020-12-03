Mais de 270 vagas de emprego para pessoas com deficiência no ES

Oportunidades com carteira assinada para PCDs ou reabilitados pelo INSS Crédito: Fernando Madeira

Mais de 270 vagas de emprego estão abertas no Espírito Santo para pessoas com deficiência (PCD) ou reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ). As oportunidades estão disponíveis em empresas ligadas aos ramos supermercadista, distribuição, hospitalar, prestação de serviços, industrial, entre outros. Em todo o Brasil, a oferta de 3,6 mil chances.

Os interessados podem consultar as vagas durante a Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e Acessibilidade (Recnecta), evento virtual do Ministério Público do Trabalho ( MPT ), que será realizado de 3 a 5 de dezembro, no endereço eletrônico . Na listagem, tem informações sobre as empresas e os contatos das pessoas responsáveis pelas contratações.

Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade nos municípios da Grande Vitória, além do interior do Estado em cidades como Pinheiros, São Mateus, Conceição da Barra e Aracruz. Os cargos são para vendedor, estoquista, auxiliar de serviços gerais, porteiro, assistente contábil, entre outros.

O artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Cotas no setor privado) estabelece que empresas com no mínimo 100 empregados, percentuais de vagas a serem preenchidas por trabalhadores reabilitados e pessoas com deficiência. O percentual da cota varia de acordo com a quantidade de empregados da empresa: de 100 até 200 empregados: 2%, de 201 até 500 empregados: 3%, de 501 a 1.000 empregados: 4%, acima de 1.001 empregados: 5%.

Além da oferta de trabalho, o Reconecta promove mesas de diálogo abordando diversos temas como emprego, saúde, moradia, educação, inovações em tecnologia assistida e pesquisas científicas nos diferentes domínios de vida das pessoas com deficiência.

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