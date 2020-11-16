Mais de 1.800 vagas para trabalhar com carteira assinada no ES

Oportunidade de trabalho para pedreiros Crédito: Pixabay

Pedreiro, motorista, confeiteiro, nutricionista, auxiliar de serviços gerais, embalador e mecânico. Essas são algumas vagas disponíveis na agências de emprego de todo o Espírito Santo . A oferta é de 1.863 vagas, distribuídas por funções de todos os níveis de escolaridade.

Para alguns cargos, as empresas exigem que os candidatos tenham experiência. Os trabalhadores devem procurar as agências ou enviar o currículo por e-mail, conforme o atendimento de cada unidade.

Na Grande Vitória, o Sine de Vila Velha começa a semana com 379 oportunidades de trabalho. Alguns dos destaques ficam por conta das vagas no setor do comércio e também em redes de supermercados, com vagas de açougueiro, operador de caixa e embalador a mão.

A Agência do Trabalhador Cariacica tem 303 vagas disponíveis, enquanto que o Sine da Serra com 246 e a Agência do Trabalho de Viana, 150 chances. No Sine de Cariacica, são 48 oportunidades.

Também é grande o número de vagas no interior. A maior oferta está no Sine de Colatina, com 355 vagas ao todo. Há ainda chances nas agências de Anchieta (130), Aracruz (9), Barra de São Francisco (8), Linhares (145), Nova Venécia (16) e São Mateus (74).

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os interessados podem procurar atendimento na agência, em Viana Sede, ou no balcão de atendimento do É Pra Já, em Marcílio de Noronha.

Vagas: 150

150 Ajudante de elétrica

Ajudante geral de obras

Analista de logística júnior

Auxiliar administrativo (PCD)

Auxiliar de almoxarife

Auxiliar de carga e descarga

Auxiliar de logística

Auxiliar de topografia

Bombeiro hidráulico/encanador

Churrasqueiro

Encarregado de obras

Estagiário ensino médio

Fiscal de segurança patrimonial

Impressor digital

Jardineiro

Mantenedor de produção

Mecânico de empilhadeira

Mecânico de suspensão

Mecânico diesel

Meio oficial

Moleiro

Motorista

Motorista bitrem

Motorista munk

Operador de empilhadeira elétrica

Operador de escavadeira

Operador de retroescavadeira

Pedreiro

Pintor de carretas

Pintor veicular

Supervisor de atendimento

Técnico em edificações

Técnico em segurança do trabalho

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 303

303 Açougueiro (2)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de carga e descarga (3)

Ajudante de eletricista automotivo (1)

Ajudante de manutenção veicular (4)

Ajudante de pintor veicular (1)

Ajudante de topografia (3)

Ajudante geral (elétrica)  intermitente (3)

Almoxarife/estoquista (3)

Analista de departamento pessoal (1)

Atendente de restaurante (41)

Auxiliar administrativo operacional (1)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de cozinha (38)

Auxiliar de depósito (3)

Auxiliar de estocagem (8)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de logística (12)

Auxiliar de logística /expedição (5)

Auxiliar de operações (5)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de topografia (3)

Balconista (1)

Balconista de açougue (3)

Carpinteiro (4)

Confeiteira (1)

Conferente (5)

Conferente líder (1)

Costureira (8)

Cozinheira (1)

Eletricista automotivo (1)

Embalador (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de fiscalização (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Estágio nível técnico eletrotécnica /automação/ elétrica (3)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Jardineiro (1)

Lanterneiro/funileiro (1)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Motorista (36)

Motorista carreteiro (29)

Oficial (4)

Oficial polivalente/armador (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador logístico (4)

Pedreiro de acabamento (1)

Repositor (2)

Repositor de mercadoria (4)

Salgadeira (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor externo porta a porta (17)

Vendedor para segurança eletrônica - ser mei (1)

Vagas para PCD:

Assessor de cliente (2)

Ajudante de farmácia (2)

Recepcionista/administrativo (3)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: Para ter acesso às vagas sem sair de casa, o trabalhador pode acessar o portal Trabalha Vila Velha. Inovação criada no mês de maio, deste ano e que já conta com mais de 5 mil acessos. Além do Para ter acesso às vagas sem sair de casa, o trabalhador pode acessar o portal Trabalha Vila Velha. Inovação criada no mês de maio, deste ano e que já conta com mais de 5 mil acessos. Além do portal Trabalha Vila Velha , as vagas podem ser acessadas através do Whatsapp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.

Vagas: 379

379 Açougueiro (28)

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de estruturas metálicas (1)

Atendente de padaria (27)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (44)

Auxiliar de linha de produção (13)

Auxiliar de manutenção predial (14)

Auxiliar topógrafo (3)

Carpinteiro (2)

Chefe de cozinha (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (40)

Cozinheiro geral (3)

Cozinheiro industrial (1)

Embalador, a mão (17)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de supermercado (2)

Instalador-reparador de equipamentos de comutação em telefonia (40)

Jardineiro (1)

Manicure (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Mestre de obras (2)

Motorista carreteiro (46)

Operador de caixa (40)

Operador de retro-escavadeira (1)

Operador de rola compactador (1)

Pedreiro (4)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (1)

Repositor em supermercados (22)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro (4)

Sushiman (1)

Vendedor porta a porta (10)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, das 8 às 17 horas.

Vagas: 246

246 Acabador de mármore e granito (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadorias (39)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de padeiro (1)

Auxiliar administrativo ou técnico de logística (1)

Armador de estrutura de concreto (2)

Arte-finalista (1)

Assistente administrativo (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de contabilidade - estágio (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Balanceador (1)

Caldeireiro (1)

Capoteiro (1)

Comprador (1)

Confeccionador de toldos (1)

Controlador de pragas (1)

Costureira (1)

Cozinheiro geral (2)

Cozinheiro industrial (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletricista de manutenção (1)

Encarregado de cozinha (1)

Engenheiro químico (1)

Inspetor de qualidade (1)

Instalador - reparador de linhas de comunicação de dados (2)

Maçariqueiro (5)

Marceneiro de móveis (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (2)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (2)

Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização/refrigeração (2)

Mecânico de motor a diesel (6)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Montador de estruturas metálicas (2)

Montador máquinas industriais (3)

Motofretista (1)

Motorista carreteiro (11)

Motorista de caminhão (1)

Motorista entregador (30)

Motorista operador de munck (1)

Nutricionista (1)

Operador de caldeira (1)

Operador de empilhadeira elétrica (4)

Operador de escavadeira (2)

Operador de guindaste móvel - guindauto (5)

Operador de grua-mòvel (20)

Operador de jato abrasivo (3)

Operador de laminador (1)

Operador de máquinas de dobrar chapas (1)

Operador de máquinas fixas (3)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (1)

Serralheiro (5)

Soldador (5)

Soldador tig (5)

Supervisor de vendas comercial (1)

Técnico de edificações - estágio (1)

Técnico em elétrica ou eletrotécnica (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio varejista (26)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor interno (2)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, das 8 às 12 horas, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro, Anchieta.

Vagas: 130

130 Ajudante de cozinha (3)

Atendente balconista (50)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de cozinha (50)

Estagiário (2)

Impressor de off-set (1)

Motorista de automóveis (1)

Operador de guilhotina (1)

Operador rotativo (10)

Pedreiro (5)

Tratorista agrícola (3)

Vendedor externo (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 9

9 Ajudante na Indústria de bebidas (1)

Calceteiro (1)

Caldeireiro (3)

Pedreiro (1)

Pintor jatista (2)

Representante de vendas (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: currí o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: currí [email protected]

Vagas: 8

8 Acabador de mármore (1)

Gerente (1)

Nutricionista (1)

Padeiro (1)

Representante comercial (1)

Técnico agrícola (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 48

48 Acabador de mármore (2)

Açougueiro (12)

Ajudante de carga e descarga (3)

Assistente de logística (1)

Auxiliar de limpeza PCD (2)

Auxiliar de mecânico (1)

Conferente de carga e descarga (3)

Costureira em geral (4)

Costureira na confecção em série (5)

Eletricista industrial (1)

Empregada doméstica (1)

Estofador de móveis (1)

Farmacêutico (1)

Gerente de transportes (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Montador de estruturas metálicas (1)

Serralheiro (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 355

355 Acabador de mármore e granito (4)

Açougueiro (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Ajudante de eletricista (1)

Ajudante de obras (13)

Armador de ferragens (2)

Atendente comercial (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de cozinha (57)

Auxiliar de armazenamento (1)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de limpeza (5)

Ajudante de linha de produção (9)

Ajudante de motorista (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar de financeiro (1)

Auxiliar mecânico automotivo (1)

Atendente/balconista para padaria (2)

Atendente para restaurante (1)

Atendente em mesa em restaurante (50)

Babá (2)

Caminhoneiro carreteiro (1)

Carpinteiro (4(

Chapeiro de hamburgueria (1)

Ciclista mensageiro (1)

Confeiteiro (1)

Conferente (6)

Consultor de vendas (3)

Coordenador de restaurante (50)

Cortador de mármore e granito (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira de máquina industriais (1)

Costureira máquina reta agulhas (2)

Costureira máquina reta (1)

Costureira overlock/ reta/ 2 agulhas (1)

Costureira reta eletrônica /bainha (1)

Costureira pilotista (1)

Costureira em geral (7)

Costureira (1)

Cozinheira (4)

Eletricista (3)

Eletricista de manutenção industrial (1)

Eletricista para automotores (1)

Eletrotécnico (1)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de produção (1)

Engenheira (1)

Estoquista (4)

Fiscal de loja (1)

Gerente administrativo (1)

Gerente de qualidade (1)

Gerente de logística (1)

Limpador de piscinas (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de autos (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (4)

Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)

Motofretista (2)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de entrega (1)

Motorista de táxi (1)

Movimentador de mercadorias (5)

Oficial de manutenção civil (2)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de caixa (1)

Operador de cad (1)

Operador de caixa/ atendente (1)

Operador de vendas (4)

Operador eletromecânico (1)

Padeiro (1)

Passadeira (1)

Pedreiro (6)

Promotor de vendas (3)

Salgadeira (1)

Soldador (3)

Subgerente de lojas (1)

Supervisor de vendas comercial (3)

Técnico em enfermagem (1)

Técnico em refrigeração (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico em telecomunicações (1)

Topógrafo (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor pracista (10)

Vendedor interno (5)

Vigia (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: o trabalhador deve ir até a unidade, que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O horário de funcionamento ao público é das 8 às 17 horas.

Vagas: 145

145 Acabadpr de mármore e granito (1)

Açougueiro (2)

Alinhador mecânico (1)

Analista de almoxarifado (1)

Analista social (4)

Assistente de vendas (2)

Atendente de lanchonete PCD (1)

Atendente de pastelaria (1)

Auxiliar administrtivo (1)

Auxiliar de sondador (1)

Auxiliar eletricista automotivo (1)

Auxiliar de acabamento de costura (3)

Auxiliar de corte e costura (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de açougue (1)

Auxiliar de almoxarifado (2)

Balconista de açougue (2)

Carpinteiro (1)

Conferente de mercadorias (1)

Consultor de vendas (12)

Controlador de pragas (1)

Cortador de roupa (2)

Coordenador pedagógico (1)

Costureira coloret (2)

Costureira máquina industrial (20)

Costureira overloquista (1)

Costureira reto (1)

Embalador a mão (6)

Encarregado de marcenaria (2)

Encarregado agrícola (1)

Fonoaudiólogo (1)

Gerente supermercado feirista (1)

Gesseiro (4)

Inspetor de qualidade (2)

Inspetor de segurança (1)

Lavador de peças (1)

Lavador de veículos (1)

Lubrificador (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico linha diesel caminhão (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de trator (1)

Moleiro (1)

Mmotorista operador de munck (1)

Operador de câmara fria (1)

Operador de guindaste (1)

Operador seccionadora (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (11)

Preposto ou responsável técnico (1)

Recepcionista (1)

Repositor de frios (3)

Repositor de mercadoria (2)

Rigger planejador (1)

Serralheiro (2)

Soldador automotivo (2)

Supervisor de vendas (1)

Técnico manutenção informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico em eletrotécnico (1)

Tosador (1)

Trabalhador rural (11)

Vendedor interno (2)

Zelador (1)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se inscrever: os interessados devem procurar a agência que fica na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.

Vagas: 16

16 Chapeiro (1)

Garçom (1)

Supervisor de vendas (2)

Terapeuta ocupacional (1)

Trabalhador rural (10)

Vendedor (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se inscrever: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected]