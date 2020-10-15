Lojas e distribuidoras contratam 1.300 para Natal e Black Friday

Fim de ano chegando e começam a surgir oportunidades de emprego para quem quer aproveitar a chance de terminar o ano trabalhando. Com a proximidade da Black Friday, que acontece no final de novembro, e do Natal, o comércio e empresas de logística já se preparam para contratar profissionais de níveis médio e superior. A oferta é de 1.372 vagas, entre temporárias e efetivas.
Algumas empresas já começaram a contratar e outras ainda vão abrir os processos seletivos. Os interessados devem ficar atentos e preparar o currículo para disputar uma dessas chances.
De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades), Idalberto Moro, as contratações já estão em andamento e a previsão é de que sejam gerados 300 novos empregos diretos e indiretos no setor.
Cada empresa é responsável pela contratação e algumas dessas vagas estão disponíveis no site da entidade. A lista das companhias associadas também pode ser encontrada no endereço eletrônico.
No segmento de atacado, por exemplo, haverá um aumento de até 30% no quadro de funcionários. No Atacado São Paulo, o diretor administrativo Paulo César Sarria Filho informou que serão 35 novas vagas, distribuídas pela loja (Vitória), centro de distribuição (Serra) e e-commerce. O foco, segundo ele, está na volta às aulas e na black friday.
Ainda no ramo atacadista, o Mini Preço, que tem três lojas na Grande Vitória, deve contratar 40 trabalhadores, conforme informou a diretora Mariza Junzler. As chances são para Vitória, Serra e Vila Velha.
O mercado de e-commerce está em alta e na Wine o reforço será de 30 profissionais, sendo 14 deles no Espírito Santo. Algumas dessas oportunidades são 100% remotas. Há chances para analista contábil, desenvolvedor, analista de controladoria, operador de empilhadeira, engenheiro de dados, entre outros cargos.
Para a Black Friday, a previsão é de um reforço no time de logística, mas a demanda é atendida por meio de contratação de terceiros, com as empresas parceiras e não direto via Wine.
COMÉRCIO
O comércio deve concentrar o maior volume de contratações. Ainda não há uma estimativa de quantos profissionais temporários serão necessários em todo o Estado, mas os shoppings já anunciaram uma estimativa de quase 700 oportunidades para reforçar as vendas de final de ano.
No Shopping Vitória, devem ser abertas 150 vagas, enquanto que no Shopping Vila Velha são esperadas 500 contratações temporárias. Já os shoppings Praia da Costa e Mestre Álvaro já estão com 15 oportunidades abertas cada um.
As contratações temporárias de fim de ano no comércio da Praia do Canto se iniciam a partir de novembro e são contratos com duração de dois meses. Serão 150 vagas, mas, segundo o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, Cesar Saad, caso o movimento nas vendas tenha um crescimento maior que o esperado, esse número pode passar de 200 contratações.
No Polo de Moda Glória, a expectativa é que sejam abertas cerca de 200 oportunidades. De acordo com a diretora da Uniglória, Ana Cláudia Grobério, alguns estabelecimentos estão contratando um número razoável de profissionais, pois muitos haviam sido dispensados por conta da pandemia.
Em Cariacica e Serra, ainda não há uma estimativa de quantos trabalhadores poderão ser contratados. O presidente do Sindicato dos Lojistas de Cariacica e da CDL da Serra, José Antônio Puppin, ressalta que os temporários podem ser efetivados após o final dos contratos. As contratações devem ser feitas a partir de novembro e os candidatos devem entregar o currículo nas lojas.
CONFIRA AS VAGAS
ATACADOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
Vagas: a previsão é que sejam criados 300 novos empregos diretos e indiretos no setor.
Como se candidatar: cada empresa é responsável pela sua contratação. No site, há uma lista da empresas associadas.
ATACADO SÃO PAULO
Vagas: 35, distribuídas pela loja, e-commerce e centro de distribuição.
- Cargos:
- Repositor
- Auxiliar de logística
- Equipe de vendas
MINI PREÇO
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site da Mini Preço ou mandar por e-mail [email protected]. Também é possível entregar o documento nas lojas
Vagas: 40, distribuídas pelas lojas de Vitória, Serra e Vila Velha.
- Cargos:
- Repositor de mercadorias
- Auxiliar de vendas
WINE
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo pelo site da Wine.
Vagas: 14 para o ES
- Cargos:
- Analista contábil
- Analista de controladoria
- App Engagement/CRM
- Desenvolvedor App
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor de aplicações - APP
- Engenheiro de dados
- Estagiário de marketing
- Estágio em desenvolvimento mobile
- Estágio em qualidade de software - mobile
- Operador de empilhadeira
- QA Tester (Quality Assurance)
- Coordenador de planejamento em marketing
- UX/UI Designer
UNIGLÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas do Polo de Moda.
Vagas: 200
- Cargos:
- Estoquista
- Vendedor
- Costureira
PRAIA DO CANTO
Como se candidatar: os currículos devem ser encaminhados para as lojas.
Vagas: deverão ser abertas 150 oportunidades a partir de novembro.
- Cargos:
- Vendedor
- Operador de caixa
- Estoquista
SHOPPING VILA VELHA
Como se candidatar: os currículos podem ser entregues no SAC do Shopping Vila Velha ou diretamente nos estabelecimentos/lojas de interesse do candidato.
Vagas: 500 temporárias
- Cargos:
- Vendedor
- Atendente
- Caixa
- Repositor
- Estoquista
SHOPPING VITÓRIA
Como se candidatar: Os interessados podem entregar o currículo nas lojas ou conferir as oportunidades disponíveis no site do Shopping Vitória.
Vagas: 150
- Cargos:
- Vendedor
- Atendente
- Caixa
- Repositor
- Estoquista
- Atendente de cozinha
- Consultor de vendas
SHOPPING PRAIA DA COSTA
Como se candidatar: interessados devem entregar os currículos nas lojas.
Vagas: 15
- Cargos:
- Vendedor
- Atendente
- Caixa
- Repositor
- Estoquista
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para as lojas
Vagas: 15, em lojas como Sipolatti, Mc Donalds, Cosmo Odontologia, Burger King e Nativa Eco Cosméticos
BELICASA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
Vagas: 8
- Montador (2)
- Caixa (2)
- Vendedor (2)
- Motorista com caminhão baú para agregar (2)
ORIGENS
Como se candidatar: os profissionais podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]
Vagas: 20 para trabalhar em três novos pontos de venda
- Cargos:
- Gerente
- Vendedor
- Operador de caixa
- Profissionais de marketing