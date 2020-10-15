Lojas e distribuidoras contratam 1.300 para Natal e Black Friday

Shopping Vitória deve contratar 150 profissionais temporários Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

Fim de ano chegando e começam a surgir oportunidades de emprego para quem quer aproveitar a chance de terminar o ano trabalhando. Com a proximidade da Black Friday, que acontece no final de novembro, e do Natal, o comércio e empresas de logística já se preparam para contratar profissionais de níveis médio e superior. A oferta é de 1.372 vagas, entre temporárias e efetivas.

Algumas empresas já começaram a contratar e outras ainda vão abrir os processos seletivos. Os interessados devem ficar atentos e preparar o currículo para disputar uma dessas chances.

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades), Idalberto Moro, as contratações já estão em andamento e a previsão é de que sejam gerados 300 novos empregos diretos e indiretos no setor.

Cada empresa é responsável pela contratação e algumas dessas vagas estão disponíveis no site da entidade. A lista das companhias associadas também pode ser encontrada no endereço eletrônico

No segmento de atacado, por exemplo, haverá um aumento de até 30% no quadro de funcionários. No Atacado São Paulo, o diretor administrativo Paulo César Sarria Filho informou que serão 35 novas vagas, distribuídas pela loja (Vitória), centro de distribuição (Serra) e e-commerce. O foco, segundo ele, está na volta às aulas e na black friday.

Serra e Vila Velha. Ainda no ramo atacadista, o Mini Preço, que tem três lojas na Grande Vitória, deve contratar 40 trabalhadores, conforme informou a diretora Mariza Junzler. As chances são para Vitória

O mercado de e-commerce está em alta e na Wine o reforço será de 30 profissionais, sendo 14 deles no Espírito Santo. Algumas dessas oportunidades são 100% remotas. Há chances para analista contábil, desenvolvedor, analista de controladoria, operador de empilhadeira, engenheiro de dados, entre outros cargos.

Para a Black Friday, a previsão é de um reforço no time de logística, mas a demanda é atendida por meio de contratação de terceiros, com as empresas parceiras e não direto via Wine.

COMÉRCIO

O comércio deve concentrar o maior volume de contratações. Ainda não há uma estimativa de quantos profissionais temporários serão necessários em todo o Estado, mas os shoppings já anunciaram uma estimativa de quase 700 oportunidades para reforçar as vendas de final de ano.

No Shopping Vitória, devem ser abertas 150 vagas, enquanto que no Shopping Vila Velha são esperadas 500 contratações temporárias. Já os shoppings Praia da Costa e Mestre Álvaro já estão com 15 oportunidades abertas cada um.

As contratações temporárias de fim de ano no comércio da Praia do Canto se iniciam a partir de novembro e são contratos com duração de dois meses. Serão 150 vagas, mas, segundo o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, Cesar Saad, caso o movimento nas vendas tenha um crescimento maior que o esperado, esse número pode passar de 200 contratações.

No Polo de Moda Glória, a expectativa é que sejam abertas cerca de 200 oportunidades. De acordo com a diretora da Uniglória, Ana Cláudia Grobério, alguns estabelecimentos estão contratando um número razoável de profissionais, pois muitos haviam sido dispensados por conta da pandemia.

Em Cariacica e Serra, ainda não há uma estimativa de quantos trabalhadores poderão ser contratados. O presidente do Sindicato dos Lojistas de Cariacica e da CDL da Serra, José Antônio Puppin, ressalta que os temporários podem ser efetivados após o final dos contratos. As contratações devem ser feitas a partir de novembro e os candidatos devem entregar o currículo nas lojas.

CONFIRA AS VAGAS

ATACADOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

Vagas: a previsão é que sejam criados 300 novos empregos diretos e indiretos no setor.

Como se candidatar: cada empresa é responsável pela sua contratação. No cada empresa é responsável pela sua contratação. No site, há uma lista da empresas associadas.

ATACADO SÃO PAULO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 35, distribuídas pela loja, e-commerce e centro de distribuição.

Cargos:

Repositor

Auxiliar de logística



Equipe de vendas



MINI PREÇO

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site da os interessados devem cadastrar o currículo no site da Mini Preço ou mandar por e-mail [email protected] . Também é possível entregar o documento nas lojas

Vagas: 40, distribuídas pelas lojas de Vitória, Serra e Vila Velha.

Cargos:

Repositor de mercadorias



Auxiliar de vendas

WINE

Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo pelo site da os interessados podem cadastrar o currículo pelo site da Wine

Vagas: 14 para o ES

Cargos:

Analista contábil

Analista de controladoria

App Engagement/CRM

Desenvolvedor App

Desenvolvedor backend

Desenvolvedor de aplicações - APP

Engenheiro de dados

Estagiário de marketing

Estágio em desenvolvimento mobile

Estágio em qualidade de software - mobile

Operador de empilhadeira

QA Tester (Quality Assurance)

Coordenador de planejamento em marketing

UX/UI Designer

UNIGLÓRIA

Como se candidatar: os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas do Polo de Moda.

Vagas: 200

Cargos:

Estoquista

Vendedor



Costureira



PRAIA DO CANTO

Como se candidatar: os currículos devem ser encaminhados para as lojas.

Vagas: deverão ser abertas 150 oportunidades a partir de novembro.

Cargos:

Vendedor

Operador de caixa



Estoquista



SHOPPING VILA VELHA

Como se candidatar: os currículos podem ser entregues no SAC do Shopping Vila Velha ou diretamente nos estabelecimentos/lojas de interesse do candidato.

Vagas: 500 temporárias

Cargos:

Vendedor

Atendente

Caixa



Repositor



Estoquista

SHOPPING VITÓRIA

Como se candidatar: Os interessados podem entregar o currículo nas lojas ou conferir as oportunidades disponíveis no site do Os interessados podem entregar o currículo nas lojas ou conferir as oportunidades disponíveis no site do Shopping Vitória

Vagas: 150

Cargos:

Vendedor

Atendente

Caixa

Repositor

Estoquista

Atendente de cozinha

Consultor de vendas

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Como se candidatar: interessados devem entregar os currículos nas lojas.

Vagas: 15

Cargos:

Vendedor

Atendente

Caixa

Repositor

Estoquista

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para as lojas

Vagas: 15, em lojas como Sipolatti, Mc Donalds, Cosmo Odontologia, Burger King e Nativa Eco Cosméticos

BELICASA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 8

Montador (2)

Caixa (2)

Vendedor (2)

Motorista com caminhão baú para agregar (2)

ORIGENS

Como se candidatar: os profissionais podem enviar o currículo para o e-mail os profissionais podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 20 para trabalhar em três novos pontos de venda